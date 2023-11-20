Participe da consulta de 30 de maio a 1º de julho de 2016

15 de abril de 2016

Entre 30 de maio e 1º de julho de 2016, uma reunião pública, reuniões de campo (mercado, oficina) e documentos informativos permitem que você conheça o projeto e expresse sua opinião sobre ele.

Vejo você em várias reuniões com o público: (foto)

Você também poderá se expressar:

Postando sua opinião no site do projeto. A partir de 30 de maio de 2016, e durante toda a duração da consulta, você poderá participar diretamente no site do projeto. Dedicado ao projeto, ele permitirá que você encontre informações essenciais sobre o projeto de ônibus em uma faixa dedicada e o hub da estação Mantois.

Preenchendo o cupom de desmontagem no documento informativo e enviando-o para nós sem frete, entre 30 de maio e 1º de julho de 2016.

Atores econômicos e sociais também serão especialmente solicitados como parte de uma reunião que lhes permitirá se expressar sobre as condições de transporte de seus clientes, funcionários ou usuários.

Você também pode saber mais nas prefeituras, onde exposições e documentos informativos estarão disponíveis.