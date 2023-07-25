Por que reurbanizar a estação Melun?

Com mais de 43.000 passageiros por dia, a estação de Melun é um atraente centro de transporte na Île-de-France. Hoje, este centro de estação sofre com grandes falhas e não atende mais às necessidades atuais e futuras de viagem.

Até 2030, o número de passageiros na estação Melun aumentará mais de 30%. A chegada de projetos urbanos e de transporte nas proximidades aumentará sua atratividade. Hoje, está se tornando necessário repensar e melhorar a operação do hub para permitir que os passageiros se movam fácil e com segurança dentro e dentro da estação.

Nesse contexto, o projeto liderado pela Île-de-France Mobilités foi projetado para atender a vários objetivos: reorganização e expansão dos espaços para melhorar a gestão do fluxo e facilitar conexões