ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun

Com quase 50.000 passageiros por dia, a estação de Melun é um dos principais pontos de travessia da Île-de-France. Hoje, diante do aumento contínuo no número de passageiros e infraestruturas que precisam ser modernizadas, a reurbanização do centro da estação tornou-se necessária.
A obra
O trabalho é organizado em várias áreas, incluindo a área ferroviária, espaços urbanos, bem como projetos relacionados. Para minimizar o impacto sobre passageiros e moradores locais, elas estão sendo realizadas gradualmente.
Calendário
- 2017Aprovação do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP)
- 2018Consulta prévia
- 2018 - 2021Estudos Preliminares (Esquema)
- 14 de abril de 2021Validação do Esquema e do Arquivo de Inquérito de Utilidade Pública pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
- 2021 - 2023Estudos detalhados (Projeto preliminar)
- Início de 2022Inquérito público
- 12 de julho de 2022Declaração do projeto pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
- 2022 - 2024Estudos de Obras (Projeto)
- 2023 -2024Trabalho preparatório
- Hoje2024 - 2030Obras de infraestrutura e comissionamento gradual das instalações do Polo
- 2030Inauguração completa das instalações do centro