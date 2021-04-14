ReurbanizaçãoPôle-gare de Melun

Poste - Estação

Com quase 50.000 passageiros por dia, a estação de Melun é um dos principais pontos de travessia da Île-de-France. Hoje, diante do aumento contínuo no número de passageiros e infraestruturas que precisam ser modernizadas, a reurbanização do centro da estação tornou-se necessária.

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Sena e Marne
Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine
SPL Melun Val de Seine Aménagement
Estações e Conexões da SNCF
Île-de-France Mobilités

A obra

O trabalho é organizado em várias áreas, incluindo a área ferroviária, espaços urbanos, bem como projetos relacionados. Para minimizar o impacto sobre passageiros e moradores locais, elas estão sendo realizadas gradualmente.

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2017
    Aprovação do Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP)
  2. 2018
    Consulta prévia
  3. 2018 - 2021
    Estudos Preliminares (Esquema)
  4. 14 de abril de 2021
    Validação do Esquema e do Arquivo de Inquérito de Utilidade Pública pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  5. 2021 - 2023
    Estudos detalhados (Projeto preliminar)
  6. Início de 2022
    Inquérito público
  7. 12 de julho de 2022
    Declaração do projeto pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  8. 2022 - 2024
    Estudos de Obras (Projeto)
  9. 2023 -2024
    Trabalho preparatório
  10. Hoje
    2024 - 2030
    Obras de infraestrutura e comissionamento gradual das instalações do Polo
  11. 2030
    Inauguração completa das instalações do centro