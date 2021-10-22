Financiamento e atores
O custo do projeto e seu financiamento
O custo total do projeto é estimado nesta fase dos estudos (estudos preliminares conhecidos como "Diagrama Esquemático") em €160 milhões, excluindo o IVA (nas condições econômicas de 2019). O custo é dividido da seguinte forma:
- Zona ferroviária (setor da estação excluindo túneis para bicicletas): €112 milhões
- Zona norte (setor norte e túnel para bicicletas): €15M
- Zona sul (setor sul incluindo estacionamento): €33M
Vários tipos de financiamento estão sendo mobilizados como parte do projeto Polo:
- Programa PEM de Contrato de Plano Estado-Região (CPER)
- Contrato de Plano Estado-Região (CPER) para o programa Gares
- Plano Diretor de Acessibilidade (SDA)
- Financiamento do IDFM conhecido como "common law" (subsídios)
- Financiamento elegível para o contrato IDFM – SNCF (2020 – 2024) e contrato subsequente.
Os atores do projeto
A reurbanização do Polo é liderada por vários atores chamados "Proprietários do Projeto":
- A Île-de-France Mobilités gerencia a coordenação dos estudos, desde a fase de estudo de oportunidade e viabilidade (arquivo de objetivos e características principais) até a fase de estudos detalhados (projeto preliminar)
- A SNCF – Gares & Connexions lidera os estudos e trabalhos da zona ferroviária (setor da estação, excluindo túneis para bicicletas)
- A Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine lidera os estudos e trabalhos para o restante do Polo (setor norte, setor sul e túnel para bicicletas).
Os estudos do projeto estão sendo realizados em estreita colaboração com as autoridades locais: as cidades de Melun, Dammarie-les-Lys e La Rochette, a Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine e o Departamento de Seine-et-Marne.
O projeto é financiado por: Estado, Região da Île-de-France, Conselho Departamental de Seine-et-Marne, Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine, SNCF – Gares & Connexions, Île-de-France Mobilités.
Por meio do Contrato de Plano Estado-Região 2015-2020 (CPER), que mobiliza €7,6 bilhões, o Estado está contribuindo para a modernização e desenvolvimento das linhas de transporte na região de Île-de-France para atender aos desafios e expectativas de viagem dos residentes de Île-de-France. Nesse contexto, o Estado e a Região definem sua respectiva parcela de investimento para a construção do Cluster Melun.
A Região da Île-de-France é a principal financiadora do desenvolvimento do transporte na Île-de-France. Contribui para a criação ou extensão de muitas linhas de metrô, modernização das linhas RER e desenvolvimento de estações na Île-de-France. Sua prioridade: melhorar a qualidade de vida dos moradores de Île-de-France desenvolvendo o transporte nos subúrbios. Atualmente, participa do financiamento dos estudos para a reurbanização do Melun Pole.
O Departamento de Seine-et-Marne promove serviços locais para promover a mobilidade do povo de Seine-et-Marne: Seine-et-Marne Express, transporte sob demanda, transporte escolar e Pam 77, transporte para pessoas com mobilidade reduzida. Apoia muitos projetos na região de Seine-et-Marne ao lado de diversos parceiros.
Mobilizada para fazer do Cluster Melun o coração da aglomeração que conecta os diferentes modos de transporte (trens, ônibus, carros, táxis, bicicletas, pedestres, etc.) e um novo distrito comercial que gera riqueza e empregos, a Comunidade da Aglomeração Melun Val-de-Seine está comprometida em pensar no Cluster Melun.
Um ator de longa data na rede de transporte da Île-de-France, a SNCF opera as 5 linhas RER na Île-de-France (incluindo a RER D que atende a estação de Melun), incluindo 2 em conjunto com a RATP e as 9 linhas Transilien. Isso representa quase 3,2 milhões de residentes da Île-de-France transportados diariamente. Além disso, a SNCF mantém, desenvolve e moderniza estações e a rede ferroviária. Comercializa o espaço da estação, bem como o acesso à rede ferroviária para todas as empresas de transporte de passageiros e cargas. Por meio de suas missões, também é um ator importante na mobilidade sustentável, o que contribui para a segurança, qualidade, regularidade e conforto do serviço ferroviário francês
Como autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia soluções inovadoras para atender a todos os tipos de mobilidade. Para isso, iniciou um programa ambicioso de modernização do transporte (novos trens e ônibus, reforço das linhas de ônibus,...). A Île-de-France Mobilités está constantemente investindo para melhorar a acessibilidade nas estações, o que ajuda a aumentar o conforto de viagem para todos os residentes da Île-de-France. Mais recursos também estão sendo mobilizados para melhorar a segurança dos passageiros (reforço da presença humana no terreno, desenvolvimento de proteção por vídeo, etc.). A Île-de-France Mobilités também está pensando na mobilidade no sentido mais amplo, oferecendo aos residentes de Île-de-France novas soluções de mobilidade para suas viagens: Park and rides, vagas de estacionamento para bicicletas com vagas Véligo próximas às estações, desenvolvimento de espaços de microtrabalho nas estações, etc.