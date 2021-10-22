Financiamento e atores

O custo do projeto e seu financiamento

O custo total do projeto é estimado nesta fase dos estudos (estudos preliminares conhecidos como "Diagrama Esquemático") em €160 milhões, excluindo o IVA (nas condições econômicas de 2019). O custo é dividido da seguinte forma:

Zona ferroviária (setor da estação excluindo túneis para bicicletas): €112 milhões

Zona norte (setor norte e túnel para bicicletas): €15M

Zona sul (setor sul incluindo estacionamento): €33M

Vários tipos de financiamento estão sendo mobilizados como parte do projeto Polo:

Programa PEM de Contrato de Plano Estado-Região (CPER)

Contrato de Plano Estado-Região (CPER) para o programa Gares

Plano Diretor de Acessibilidade (SDA)

Financiamento do IDFM conhecido como "common law" (subsídios)

Financiamento elegível para o contrato IDFM – SNCF (2020 – 2024) e contrato subsequente.

Os atores do projeto

A reurbanização do Polo é liderada por vários atores chamados "Proprietários do Projeto":

A Île-de-France Mobilités gerencia a coordenação dos estudos, desde a fase de estudo de oportunidade e viabilidade (arquivo de objetivos e características principais) até a fase de estudos detalhados (projeto preliminar)

gerencia a coordenação dos estudos, desde a fase de estudo de oportunidade e viabilidade (arquivo de objetivos e características principais) até a fase de estudos detalhados (projeto preliminar) A SNCF – Gares & Connexions lidera os estudos e trabalhos da zona ferroviária (setor da estação, excluindo túneis para bicicletas)

lidera os estudos e trabalhos da zona ferroviária (setor da estação, excluindo túneis para bicicletas) A Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine lidera os estudos e trabalhos para o restante do Polo (setor norte, setor sul e túnel para bicicletas).

Os estudos do projeto estão sendo realizados em estreita colaboração com as autoridades locais: as cidades de Melun, Dammarie-les-Lys e La Rochette, a Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine e o Departamento de Seine-et-Marne.

O projeto é financiado por: Estado, Região da Île-de-France, Conselho Departamental de Seine-et-Marne, Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine, SNCF – Gares & Connexions, Île-de-France Mobilités.