Os resultados da consulta estão online!

Os resultados da consulta sobre o projeto de desenvolvimento da estação Saint-Denis – L'Île-Saint-Denis foram aprovados pelo Conselho do sindicato de transportes Île-de-France em 13 de dezembro de 2017.

No total, cerca de 400 opiniões foram coletadas e as 5 reuniões locais foram uma oportunidade para ricos intercâmbios entre a equipe do projeto e o público. Obrigado a todos pela colaboração!

Estudos mais detalhados continuarão agora, levando em conta as lições aprendidas com a consulta.

