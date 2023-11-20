ReurbanizaçãoPôle de Saint-Denis

Poste - Estação

Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, a quinta estação da Île-de-France, está atualmente sofrendo com falhas, especialmente em termos de tráfego e segurança. Dadas as mudanças urbanas na área, em particular o desenvolvimento do distrito de Sud Confluence e a expansão do transporte público no setor mais amplo, espera-se que o número de passageiros na estação aumente significativamente, daí a importância de repensar sua disposição e operação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros.

O projeto está organizado em dois componentes:

• a acessibilidade da estação ferroviária como parte do Plano Diretor de Acessibilidade, cujo trabalho está em andamento até 2024;
• a melhoria da intermodalidade e da qualidade do serviço, contribuindo para a criação de um verdadeiro polo de intercâmbio.

Números-Chave

90 000Viajantes

Diário

900Trens

Parando na estação/dia

70%de viajantes

até 2030

1Novo

Viaduto subterrâneo

Calendário provisório

  • 2017: Consultoria
  • 2019: Diagrama esquemático
  • 2020: Rascunho preliminar
  • 2022: Início do trabalho
  • Horizonte 2024: Comissionamento

Finanças e actores

Finanças

  • O custo da obra para tornar a estação acessível é de 60 milhões de euros;
  • A continuidade do desenvolvimento do polo de intercâmbio é estimada, nesta fase dos estudos, em 14 milhões de euros.

Actores

A gestão do projeto para tornar a estação acessível é fornecida pela SNCF e pela Île-de-France Mobilités, em consulta com o Estado e a Região da Île-de-France.

A gestão do projeto dos estudos para o centro de intercâmbio é assegurada pela Île-de-France Mobilités, em consulta com as autoridades locais (Departamento de Seine-Saint-Denis, Cidade de Saint-Denis e EPT Plaine Commune) e operadores (SNCF Réseau et Mobilités e RATP).

A Île-de-France Mobilités, autoridade para mobilidade sustentável na Île-de-France, garante que o programa, o cronograma e os custos de todo o projeto sejam respeitados.