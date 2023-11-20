ReurbanizaçãoPôle de Saint-Denis

Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, a quinta estação da Île-de-France, está atualmente sofrendo com falhas, especialmente em termos de tráfego e segurança. Dadas as mudanças urbanas na área, em particular o desenvolvimento do distrito de Sud Confluence e a expansão do transporte público no setor mais amplo, espera-se que o número de passageiros na estação aumente significativamente, daí a importância de repensar sua disposição e operação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros.

O projeto está organizado em dois componentes:

• a acessibilidade da estação ferroviária como parte do Plano Diretor de Acessibilidade, cujo trabalho está em andamento até 2024;

• a melhoria da intermodalidade e da qualidade do serviço, contribuindo para a criação de um verdadeiro polo de intercâmbio.