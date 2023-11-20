Um novo palco para o entroncamento da estação Saint-Denis!

Em 17 de abril, o Conselho Mobilités da Île-de-France aprovou o diagrama esquemático e os estudos preliminares para a estação Saint-Denis.

O projeto visa repensar sua disposição e operação para atender ao crescente número de passageiros, melhorar a acessibilidade para todos, a segurança, as trocas entre os diferentes modos de transporte e os serviços das estações.

O trabalho na 1ª fase de acessibilidade sob a gestão de projetos da SNCF está atualmente começando.

Acesse a deliberação e o diagrama esquemático