ExtensãoSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Comissionado em 1999, o RER E ligou Haussmann Saint-Lazare (9º de Paris) a Chelles Gournay (77) e Tournan (77).

A extensão para oeste até Mantes-la-Jolie (78) melhorará o serviço para o oeste da região de Île-de-France ao oferecer uma alternativa ao RER A, cujo trecho central fica saturado durante o horário de pico. Consiste na reurbanização da linha existente entre Mantes-la-Jolie e La Défense e na perfuração de um túnel de La Défense até Haussmann Saint-Lazare.

Além disso, o plano diretor para o RER E à l'est, aprovado em 2016 pela Île-de-France Mobilités, compromete-se com um plano para a renovação desta linha, assim como da linha P.