ExtensãoSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Comissionado em 1999, o RER E ligou Haussmann Saint-Lazare (9º de Paris) a Chelles Gournay (77) e Tournan (77).
A extensão para oeste até Mantes-la-Jolie (78) melhorará o serviço para o oeste da região de Île-de-France ao oferecer uma alternativa ao RER A, cujo trecho central fica saturado durante o horário de pico. Consiste na reurbanização da linha existente entre Mantes-la-Jolie e La Défense e na perfuração de um túnel de La Défense até Haussmann Saint-Lazare.
Além disso, o plano diretor para o RER E à l'est, aprovado em 2016 pela Île-de-France Mobilités, compromete-se com um plano para a renovação desta linha, assim como da linha P.
Imagem 1 de 4
Plano
Números-Chave
55Miles
Extensão
40Ata
entre La Défense e Mantes-la-Jolie (para semi-direto)
620 000Viajantes diários
com a extensão
2 milhõesEmpregos
Serviu
Calendário
- 2010Debate público
- 2011Aprovação do esquema pela Île-de-France Mobilités
- 2012Inquérito público
- 2013Declaração de utilidade pública
- 2014Aprovação do projeto preliminar pela Île-de-France Mobilités
- 2015Aprovação do projeto preliminar de emenda pela Île-de-France Mobilités
- 2016Aprovação do plano diretor para o RER E no leste pela Île-de-France Mobilités / Aprovação do protocolo-quadro de financiamento pela Île-de-France Mobilités
- 2016-2023Obras no trecho entre a Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie
- 2023-2024Testes e ensaios entre Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie
- Maio de 2024A comissionamento gradual entre a Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie com 4 ônibus durante os horários de menor movimento entre Magenta Gare du Nord e Nanterre La Folie, e o primeiro aproveitamento dos investimentos no oeste
- HojeDezembro de 2024Comissionamento da oferta completa no primeiro trecho: trens RER E vindos do leste são estendidos até Nanterre La Folie. Não é mais necessário trocar de trem na estação Magenta Gare du Nord ou na estação Haussmann Gare Saint-Lazare.
- Hoje2016-2027Obras no trecho entre Nanterre La Folie e Mantes-la-Jolie
- Horizonte 2027Comissionamento completo até Mantes-la-Jolie