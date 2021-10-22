RERLinha E

ExtensãoSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Comissionado em 1999, o RER E ligou Haussmann Saint-Lazare (9º de Paris) a Chelles Gournay (77) e Tournan (77).

A extensão para oeste até Mantes-la-Jolie (78) melhorará o serviço para o oeste da região de Île-de-France ao oferecer uma alternativa ao RER A, cujo trecho central fica saturado durante o horário de pico. Consiste na reurbanização da linha existente entre Mantes-la-Jolie e La Défense e na perfuração de um túnel de La Défense até Haussmann Saint-Lazare.

Além disso, o plano diretor para o RER E à l'est, aprovado em 2016 pela Île-de-France Mobilités, compromete-se com um plano para a renovação desta linha, assim como da linha P.

©Gestão de Projetos EOLE - SNCF Réseau

rer-eole.fr
Estado
França Relance
União Europeia
Região de Île-de-France
Departamento de Yvelines
Departamento de Hauts-de-Seine
Cidade de Paris
Sociedade de Grandes Projetos
SNCF
Île-de-France Mobilités

Plano

Números-Chave

55Miles

Extensão

40Ata

entre La Défense e Mantes-la-Jolie (para semi-direto)

620 000Viajantes diários

com a extensão

2 milhõesEmpregos

Serviu

Calendário

  1. 2010
    Debate público
  2. 2011
    Aprovação do esquema pela Île-de-France Mobilités
  3. 2012
    Inquérito público
  4. 2013
    Declaração de utilidade pública
  5. 2014
    Aprovação do projeto preliminar pela Île-de-France Mobilités
  6. 2015
    Aprovação do projeto preliminar de emenda pela Île-de-France Mobilités
  7. 2016
    Aprovação do plano diretor para o RER E no leste pela Île-de-France Mobilités / Aprovação do protocolo-quadro de financiamento pela Île-de-France Mobilités
  8. 2016-2023
    Obras no trecho entre a Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie
  9. 2023-2024
    Testes e ensaios entre Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie
  10. Maio de 2024
    A comissionamento gradual entre a Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie com 4 ônibus durante os horários de menor movimento entre Magenta Gare du Nord e Nanterre La Folie, e o primeiro aproveitamento dos investimentos no oeste
  11. Hoje
    Dezembro de 2024
    Comissionamento da oferta completa no primeiro trecho: trens RER E vindos do leste são estendidos até Nanterre La Folie. Não é mais necessário trocar de trem na estação Magenta Gare du Nord ou na estação Haussmann Gare Saint-Lazare.
  12. Hoje
    2016-2027
    Obras no trecho entre Nanterre La Folie e Mantes-la-Jolie
  13. Horizonte 2027
    Comissionamento completo até Mantes-la-Jolie

Financiamento e atores