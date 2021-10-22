RERLinha E

ExtensãoSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Financiamento e atores

Atores

Os proprietários do projeto são SNCF Réseau (infraestrutura de transporte da rede ferroviária nacional) e Transilien SNCF Voyageurs.

Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France:

  • garante a qualidade da rede da nova rede (conexões e estações)
  • Lidera a coordenação dos estudos de interconexão ferroviária
  • Estuda a evolução da rede de ônibus em conjunto com autoridades locais
  • financia a operação.
Financiamento
Infraestrutura

€3.800 milhões (sob as condições econômicas de 2012), financiados pelo Estado, pela Região da Île-de-France, pelo departamento de Yvelines, pelo departamento de Hauts-de-Seine, pela Cidade de Paris, pela Société des Grands Projects, SNCF Réseau e Île-de-France Mobilités.

Material rodante

€1.800 milhões, 100% financiado pela Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités
A fazenda

100% financiado pela Île-de-France Mobilités

Île-de-France Mobilités