TrípoloParcours usagers Gare de Lyon, de Bercy et d'Austerlitz

€109 milhões (valor de 2018)

A gestão do projeto dos estudos é realizada pela Île-de-France Mobilités, até o plano principal, em consulta com o Estado, a Região da Île-de-France, a Cidade de Paris, as Prefeituras dos 5º, 12º e 13º arrondissements e os operadores (SNCF e RATP).

Esses atores garantem o financiamento dos estudos de viabilidade até consulta. A Île-de-France Mobilités, autoridade para mobilidade sustentável na Île-de-France, garante que o programa, o cronograma e os custos de todo o projeto sejam respeitados.