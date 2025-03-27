TrípoloParcours usagers Gare de Lyon, de Bercy et d'Austerlitz

750 000
Este projeto visa melhorar as jornadas dos usuários em três estações estruturantes para a Île-de-France: a Gare de Lyon, a estação Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne e a Gare d'Austerlitz.
Finanças
€109 milhões (valor de 2018)
A gestão do projeto dos estudos é realizada pela Île-de-France Mobilités, até o plano principal, em consulta com o Estado, a Região da Île-de-France, a Cidade de Paris, as Prefeituras dos 5º, 12º e 13º arrondissements e os operadores (SNCF e RATP).
Esses atores garantem o financiamento dos estudos de viabilidade até consulta. A Île-de-France Mobilités, autoridade para mobilidade sustentável na Île-de-France, garante que o programa, o cronograma e os custos de todo o projeto sejam respeitados.
- A Île-de-France Mobilités é a única autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France. Imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. Seu objetivo: melhorar a mobilidade e o serviço prestado aos passageiros ao pilotar este projeto junto com os outros intervenientes.
- A Região da Île-de-France cofinancia projetos para a renovação e desenvolvimento de grandes polos multimodais.
Para a melhoria das jornadas dos usuários na Gare de Lyon, Gare de Bercy e Gare d'Austerlitz, contribuem com 52,5% para o financiamento dos estudos.
O objetivo é antecipar a chegada de novos fluxos de passageiros, tornar esses hubs mais acessíveis, legíveis e seguros, mas também desenvolver os novos serviços esperados pelos usuários.
- Como parte da CPER 2015-2020, o Estado está investindo na modernização e desenvolvimento da rede existente na região da Île-de-France. Assim, contribui para a melhoria das condições de transporte para os residentes de Île-de-France. O Estado financia 22,5% dos estudos do projeto.
Actores
Essa consulta envolve a Cidade de Paris, a RATP e a SNCF. Esses atores trabalham diariamente em suas estações para organizar todas as viagens.
As lições aprendidas com a consulta também serão, para cada uma das estações, um apoio valioso para os projetos de desenvolvimento que estão sendo projetados por cada uma das partes interessadas (SNCF, RATP, Cidade de Paris).