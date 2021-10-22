Nova linhaLieusaint > Melun

O Tzen 2 é um projeto de ônibus que operará em faixas dedicadas, com equipamentos de baixo carbono e com tempos de viagem rápidos e confiáveis entre Lieusaint e Melun.

Conectará muitas infraestruturas nas cidades de Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis e Melun. Ela se conectará com uma grande rede local de ônibus e com a rede regional de transporte, em particular o RER D e o Transilien R.