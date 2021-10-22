ÔnibusTzen 2

Nova linhaLieusaint > Melun

O Tzen 2 é um projeto de ônibus que operará em faixas dedicadas, com equipamentos de baixo carbono e com tempos de viagem rápidos e confiáveis entre Lieusaint e Melun.

Conectará muitas infraestruturas nas cidades de Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis e Melun. Ela se conectará com uma grande rede local de ônibus e com a rede regional de transporte, em particular o RER D e o Transilien R.

© Urbanica - Intenção de desenvolvimento não contratual - Perspectiva mostrando a integração da faixa dedicada em frente ao Centro Hospitalar (Santépôle) de Melun (RD 306)
© Parimage - Intenção de desenvolvimento não contratual - Perspectiva mostrando o desenvolvimento da plataforma Tzen 2 no nível do Boulevard Gambetta em Melun
© Parimage - Intenção de desenvolvimento não contratual - Perspectiva da Saint-Ambroise Street
© Parimage - Intenção de desenvolvimento não contratual - Perspectiva mostrando o desenvolvimento da plataforma Tzen 2 no nível da Avenue Thiers em Melun
© Parimage - Intenção de desenvolvimento não contratual - Perspectiva mostrando a nova rotatória Olof Palme em Savigny-le-Temple (vista da Avenue des Routoires)
© Urbanica - Intenção de desenvolvimento não contratual - Perspectiva mostrando a integração da faixa dedicada em frente ao Centro Hospitalar (Santépôle) de Melun (RD 306)

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Sena e Marne
Île-de-France Mobilités
A rota começa em Lieusaint, na estação Carré Trait d'union, em conexão com o Tzen 1. Segue em Savigny-Le-Temple com 8 estações, em Cesson com 3 estações e em Vert-Saint-Denis com 3 estações também. Depois, termina em Melun com 11 estações, incluindo o terminal que é a estação Melun, onde há conexões com o RER D e a Transilien R. Além disso, a rota oferecerá diversas conexões com a rede local de ônibus.

Números-Chave

27 000Passageiros diários esperados

6 minutosTempo de espera entre cada ônibus

Durante os horários de pico

26Estações em cada direção

19Quilômetros de rota

2Estações de conexão

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2009
    Consultoria
  2. 2010 - 2011
    Estudos preliminares
  3. 2012
    Adoção do Plano Diretor
  4. 2012
    Designação do Departamento de Seine-et-Marne como proprietário do projeto pela Île-de-France Mobilités
  5. 2013
    Investigação de interesse público
  6. 2014
    Declaração de utilidade pública
  7. 2017
    Validação de estudos detalhados
  8. Hoje
    2019 - 2031
    Obras de concessão e infraestrutura