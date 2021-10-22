Nova linhaLieusaint > Melun

O Tzen 2 é um projeto de ônibus que operará em faixas dedicadas, com equipamentos de baixo carbono e com tempos de viagem rápidos e confiáveis entre Lieusaint e Melun.
Conectará muitas infraestruturas nas cidades de Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis e Melun. Ela se conectará com uma grande rede local de ônibus e com a rede regional de transporte, em particular o RER D e o Transilien R.
Números-Chave
27 000Passageiros diários esperados
6 minutosTempo de espera entre cada ônibus
Durante os horários de pico
26Estações em cada direção
19Quilômetros de rota
2Estações de conexão
Calendário
- 2009Consultoria
- 2010 - 2011Estudos preliminares
- 2012Adoção do Plano Diretor
- 2012Designação do Departamento de Seine-et-Marne como proprietário do projeto pela Île-de-France Mobilités
- 2013Investigação de interesse público
- 2014Declaração de utilidade pública
- 2017Validação de estudos detalhados
- Hoje2019 - 2031Obras de concessão e infraestrutura