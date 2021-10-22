Financiamento e atores
Os atores do projeto
A gestão do projeto tem sido delegada pela Île-de-France Mobilités ao Departamento de Sena e Marne desde 2012.
Financiadores do projeto
Infraestrutura
As obras de infraestrutura (€179,1 milhões nas condições econômicas de 2016) são financiadas pelo Estado com 17,8%, pela Região da Île-de-France com 51,4% e pelo departamento de Seine-et-Marne com 30,8%.
Material rodante
O material rodante (ou seja, os ônibus) será 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.
A fazenda
A operação (ou seja, manutenção de ônibus e estações, recursos humanos e videovigilância, etc.) será financiada 100% pela Île-de-France Mobilités.
O desenvolvimento da mobilidade livre de carbono continua sendo uma prioridade importante para o Estado. Além disso, para enfrentar os desafios das viagens e as expectativas dos residentes de Île-de-France, o Estado está comprometido em oferecer transporte mais moderno e eficiente. Transporte público interconectado que facilita conexões e melhora o deslocamento diário na rede da Île-de-France. Ao contribuir financeiramente com 17,8% para o projeto Tzen 2, o Estado está perseguindo seu objetivo regional de apoiar a mobilidade e projetos em desenvolvimento na região de Seine-et-Marne.
Como principal financiador do transporte público na região da Île-de-France, a região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede. Junto com a Île-de-France Mobilités, atua para melhorar de forma sustentável as condições de transporte dos residentes de Île-de-France e atender às necessidades de todos os usuários.
Ao acalmar o tráfego de carros, desenvolver transporte público, transporte escolar, serviços locais, carona e ligações para bicicletas, o Departamento de Seine-et-Marne é uma comunidade mobilizada para promover a mobilidade de Seine-et-Marne. Para alcançar isso, o Departamento apoia inúmeros projetos na região de Seine-et-Marne ao lado dos diversos parceiros. Nesse bilhete, está financiando o projeto Tzen 2 na ordem de 30,8%.