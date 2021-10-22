Financiamento e atores

O desenvolvimento da mobilidade livre de carbono continua sendo uma prioridade importante para o Estado. Além disso, para enfrentar os desafios das viagens e as expectativas dos residentes de Île-de-France, o Estado está comprometido em oferecer transporte mais moderno e eficiente. Transporte público interconectado que facilita conexões e melhora o deslocamento diário na rede da Île-de-France. Ao contribuir financeiramente com 17,8% para o projeto Tzen 2, o Estado está perseguindo seu objetivo regional de apoiar a mobilidade e projetos em desenvolvimento na região de Seine-et-Marne.

Como principal financiador do transporte público na região da Île-de-France, a região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede. Junto com a Île-de-France Mobilités, atua para melhorar de forma sustentável as condições de transporte dos residentes de Île-de-France e atender às necessidades de todos os usuários.