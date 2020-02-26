Os comitês de linha
Os comitês de linha foram criados na região da Île-de-France pela primeira vez em 2007, sendo então generalizados quando o contrato entre a STIF e as operadoras RATP e SNCF para o período de 2008-2011 foi renovado. Os comitês de linha são uma oportunidade para apresentar uma avaliação da operação da rede e das ações implementadas: eles ajudam a posicionar o eixo em questão no sistema geral de transporte. Os comitês de linha são liderados pela Île-de-France Mobilités e presididos sempre que possível por um membro eleito de seu Conselho de Diretores. Os serviços da Île-de-France Mobilités, a operadora e o gerente de infraestrutura analisam o desempenho da linha e então apresentam suas perspectivas de melhoria.
Como locais onde as necessidades são ouvidas e expressas, os comitês de linha possibilitam enriquecer as propostas para o desenvolvimento do serviço por meio de uma visão compartilhada dos diversos interessados. Os seguintes são sistematicamente convidados:
- representantes de associações locais e regionais de usuários de transporte,
- os membros do Comitê de Parceiros de Mobilidade,
- autoridades locais que abrigam uma estação ou estejam relacionadas ao perímetro de serviço de uma linha (municípios, intermunicípios, conselhos departamentais, conselho regional da Île-de-France e conselhos regionais vizinhos em caso de serviço trans-regional ou impacto na rede TER),
- Parlamentares,
- parceiros econômicos (CCIs, gerentes de aeroportos, operadores de locais de eventos, etc.)
- o operador da linha,
- O Gerente de Infraestrutura
As observações e propostas feitas durante as reuniões irão alimentar os estudos e decisões da autoridade organizadora.