Os Comitês de Linha

A Île-de-France Mobilités mantém um diálogo próximo com os atores do transporte público para informar as decisões tomadas em relação ao desenvolvimento do serviço de transporte. Diversos órgãos têm como objetivo informar, consultar e compartilhar os resultados de estudos realizados com as partes interessadas na rede de transporte da Île-de-France.

Os comitês de linha

Os comitês de linha foram criados na região da Île-de-France pela primeira vez em 2007, sendo então generalizados quando o contrato entre a STIF e as operadoras RATP e SNCF para o período de 2008-2011 foi renovado. Os comitês de linha são uma oportunidade para apresentar uma avaliação da operação da rede e das ações implementadas: eles ajudam a posicionar o eixo em questão no sistema geral de transporte. Os comitês de linha são liderados pela Île-de-France Mobilités e presididos sempre que possível por um membro eleito de seu Conselho de Diretores. Os serviços da Île-de-France Mobilités, a operadora e o gerente de infraestrutura analisam o desempenho da linha e então apresentam suas perspectivas de melhoria.

Como locais onde as necessidades são ouvidas e expressas, os comitês de linha possibilitam enriquecer as propostas para o desenvolvimento do serviço por meio de uma visão compartilhada dos diversos interessados. Os seguintes são sistematicamente convidados:

  • representantes de associações locais e regionais de usuários de transporte,
  • os membros do Comitê de Parceiros de Mobilidade,
  • autoridades locais que abrigam uma estação ou estejam relacionadas ao perímetro de serviço de uma linha (municípios, intermunicípios, conselhos departamentais, conselho regional da Île-de-France e conselhos regionais vizinhos em caso de serviço trans-regional ou impacto na rede TER),
  • Parlamentares,
  • parceiros econômicos (CCIs, gerentes de aeroportos, operadores de locais de eventos, etc.)
  • o operador da linha,
  • O Gerente de Infraestrutura

As observações e propostas feitas durante as reuniões irão alimentar os estudos e decisões da autoridade organizadora.

Comitê de Obras

Todo verão, as necessidades de manutenção e modernização da infraestrutura exigem que sejam planejadas as linhas de transmissão da rede de Île-de-France. Antes da campanha anual de comunicação , comitês são organizados duas vezes por ano para apresentar detalhadamente o programa de obras e interrupções de trânsito aos representantes eleitos das autoridades locais envolvidas e aos representantes das associações de usuários.

Comitês de obras também são organizados para fechamentos de longo prazo fora do período de verão.

Todo ano, no início do ano letivo, um relatório sobre o trabalho de verão é apresentado a todas as associações de usuários de transporte.

Última atualização em 16 de outubro de 2025.

