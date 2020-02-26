Os comitês de linha

Os comitês de linha foram criados na região da Île-de-France pela primeira vez em 2007, sendo então generalizados quando o contrato entre a STIF e as operadoras RATP e SNCF para o período de 2008-2011 foi renovado. Os comitês de linha são uma oportunidade para apresentar uma avaliação da operação da rede e das ações implementadas: eles ajudam a posicionar o eixo em questão no sistema geral de transporte. Os comitês de linha são liderados pela Île-de-France Mobilités e presididos sempre que possível por um membro eleito de seu Conselho de Diretores. Os serviços da Île-de-France Mobilités, a operadora e o gerente de infraestrutura analisam o desempenho da linha e então apresentam suas perspectivas de melhoria.

Como locais onde as necessidades são ouvidas e expressas, os comitês de linha possibilitam enriquecer as propostas para o desenvolvimento do serviço por meio de uma visão compartilhada dos diversos interessados. Os seguintes são sistematicamente convidados:

representantes de associações locais e regionais de usuários de transporte,

os membros do Comitê de Parceiros de Mobilidade,

autoridades locais que abrigam uma estação ou estejam relacionadas ao perímetro de serviço de uma linha (municípios, intermunicípios, conselhos departamentais, conselho regional da Île-de-France e conselhos regionais vizinhos em caso de serviço trans-regional ou impacto na rede TER),

Parlamentares,

parceiros econômicos (CCIs, gerentes de aeroportos, operadores de locais de eventos, etc.)

o operador da linha,

O Gerente de Infraestrutura

As observações e propostas feitas durante as reuniões irão alimentar os estudos e decisões da autoridade organizadora.