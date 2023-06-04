Trabalho de verão 2023: tudo o que você precisa saber
Ainda tem mais trabalho a ser feito neste verão, é verdade!
Mas para a Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF, a manutenção e modernização da infraestrutura é uma prioridade absoluta para o transporte público, que é cada vez mais confortável, adaptado e seguro para os 12 milhões de passageiros diários.
Neste ano de 2023, novamente, quase 4,2 bilhões de euros estão sendo investidos para modernizar e manter a infraestrutura, e construir a rede da Île-de-France do futuro, seja RER, trens, metrôs, bondes, bem como estações e estações.
Então RER, trem, metrô, bonde: neste verão novamente, a rede ferroviária vai dar uma repaginada em:
- 5 linhas RER,
- 7 linhas de trem,
- 9 linhas de metrô,
- e 4 linhas de bonde.
Esse trabalho exigirá interrupções temporárias no tráfego durante o verão e será invariavelmente acompanhado por um plano alternativo de transporte adaptado para ter impacto mínimo na vida diária dos passageiros.
Fazemos um balanço para ajudar você a se locomover durante esse período.
A obra em detalhes
Saiba mais sobre os trabalhos planejados para este verão em suas linhas RER, trem, metrô e bonde e em suas estações