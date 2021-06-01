Verão de 2023 Trabalhos nas linhas de metrô
Fazemos um balanço dos trabalhos de verão nas suas linhas de metrô.
Trabalhe nas linhas: horários para ajudar você a se orientar
Para permitir que os passageiros se orientem facilmente e planejem suas viagens de acordo com os dias de trabalho, calendários informativos serão exibidos nas estações e os planejadores de rotas serão atualizados!
Linha 4
Como parte da adaptação e modernização da linha e das estações, a linha 4 será fechada várias vezes nos próximos meses:
- De 19 de abril a 20 de julho inclusive, exceto 13 de julho : fechado à noite das 22h15 de quarta a quinta-feira inclusive,
- 18 de junho, 2 e 23 de julho : domingos de manhã até meio-dia,
- De 9 a 11 de junho inclusive : a linha serácompletamente fechada entre as estações Montparnasse (terminal temporário) e Bagneux-Lucie Aubrac. Ônibus substitutos circularão em ambos os sentidos entre as estações Denfert-Rochereau e Bagneux–Lucie Aubrac.
- De 13 a 17 de agosto inclusive: o tráfego também será interrompido entre as estações Porte de Clignancourt e Barbès - Rochechouart.
Linha 5
Os trabalhos de modernização da linha 5 começaram em março e serão concluídos em outubro de 2023. Consiste na renovação do reboco das abóbadas localizadas entre as estações Gare de l'Est e Jacques Bonsergent, ou seja, 5.000 m² de renovação para evitar o risco de infiltração !
Consequências no tráfego da Linha 5
Após uma primeira parte do trabalho realizada à noite, uma segunda parte, durante o dia, exigirá:
- De 19 de julho a 11 de agosto : o fechamento da linha entre as paradas Gare du Nord e a estação République.
Um plano alternativo de transporte será oferecido aos passageiros.
Linha 6
A emblemática linha 6 do metrô de Paris está recebendo uma repaginada! Desde meados de janeiro de 2023, trens MP89 renovados da linha 4 vêm chegando à linha 6 para substituir os modelos antigos (MP73) que operam desde os anos 1970!
Uma dúzia de MP89 convertidos estarão em serviço até o final do ano. A implantação continuará até 2026 e um total de 47 trens circularão na linha.
Ao mesmo tempo, a adaptação da infraestrutura e a modernização das instalações continuam, como o reforço da via, a melhoria do sistema de sinalização e a migração do sistema de controle.
Consequências no tráfego da Linha 6
Para permitir esse trabalho em grande escala, que otimizará as viagens de passageiros, o tráfego será interrompido :
- De 22 de julho a 27 de agosto inclusive : entre as estações Nation e Bercy.
Um plano de transporte alternativo é oferecido aos passageiros.
Linha 7
Neste verão, os desvios, manobras e passagens de cruzamento que apoiam o movimento dos trens e garantem suas junções seguras serão renovados na estação Porte de la Villette.
A renovação deles visa manter a boa disponibilidade ao longo do tempo e garantir um serviço melhor em toda a linha 7.
Consequências no tráfego da Linha 7
Devido às obras:
- De 20 de junho a 12 de julho de 2023: os trabalhos preparatórios para o local serão realizados sem qualquer impacto na rede,
- De 13 a 18 de julho de 2023, inclusive : a linha 7 estará fechada 24 horas por dia de La Courneuve em 8 de maio de 1945 até a Gare de l'Est (terminal temporário).
Um plano alternativo de transporte foi oferecido aos passageiros entre as estações La Courneuve 8 de maio de 1945 e Stalingrado.
Linha 9
Fechamento total da linha em 3 de setembro
Antes do lançamento de um novo sistema de condução em fevereiro de 2024, uma interrupção de tráfego está planejada em toda a linha:
- 3 de setembro de 2023.
Novas interrupções serão planejadas para o final de 2023 e 2024, a fim de qualificar gradualmente o sistema e permitir testes operacionais globais. Esse sistema de direção aumentará o nível de segurança e melhorará a regularidade dos trens.
Um plano de transporte alternativo é oferecido aos passageiros.
Linha 11
Como parte do trabalho para estender o metrô 11, a linha será fechada várias vezes durante o verão:
- De 20 a 28 de setembro de 2023 : noites das 22h de terça a quinta-feira, inclusive,
- Domingos, 9, 30 de julho e 27 de agosto de 2023 : a linha estará fechada. Um ônibus espacial substituto foi montado entre Porte des Lilas e Républica. Também foi implementado um reforço da linha 105 entre Porte des Lilas e Mairie des Lilas.
Os passageiros são convidados a usar as linhas de conexão do metrô, ônibus, RER e bonde.
Linha 12
Como parte da recente extensão da linha 12 até a estação Mairie d'Aubervilliers (maio de 2022), trabalhos estão sendo realizados na Porte de la Chapelle. Pra quê? Como a estação não é mais o terminal da linha 12, três desvios e cruzamentos* precisam ser removidos.
- Como resultado, a linha ficará fechada entre Front Populaire e Jules Joffrin de 2 a 8 de agosto de 2023, inclusive.
Um plano de transporte alternativo é oferecido aos passageiros.
*Os desvios e cruzamentos são todos os elementos que sustentam o trem. Eles são compostos por elementos fixos (tanques de lastro e dormentes) e elementos móveis (desvios, que permitem que o trem desligue).
Linha 13
Como parte da chegada da nova estação de metrô MF19 na linha 13, serão realizados trabalhos de adaptação à segurança contra incêndios na Porte de Saint Ouen para manter um bom nível de segurança na estação.
- Como resultado, a estação Porte de Saint Ouen estará fechada de 19 de julho a 18 de agosto, inclusive. Os trens da linha 13 continuam circulando nesse período, sem parar na estação Porte de Saint Ouen.
Um plano de transporte alternativo é oferecido aos passageiros.
Linha 14
Devido aos preparativos para a extensão da linha 14 do metrô e à modernização para a chegada dos trens MP14 de 8 carros, o tráfego é interrompido em toda a linha:
- Até 27 de julho de 2023 : a partir das 22h, o trânsito é interrompido todas as segundas, terças, quartas e quintas-feiras à noite (exceto quarta-feira, 21 de junho);
- Domingos, 11 de junho e 9 de julho : a linha estará fechada até as 16h.
- Sábado, 24 e domingo, 25 de junho, sábado 15 e domingo, 16 de julho, e sábado, 29 de julho a sexta-feira, 11 de agosto, inclusive : a linha fica fechada o dia todo.
Um plano de transporte alternativo é oferecido aos passageiros.
Extensão da linha 14 até o Aeroporto de Orly e Saint-Denis Pleyel
De fato, como parte da extensão da linha 14 até o Aeroporto de Orly e Saint-Denis Pleyel, o sistema de controle automático dos novos metrôs deve ser modernizado na linha existente. E foi implantado, na linha estendida.
A linha receberá 1 milhão de passageiros por dia em 2024! Os primeiros testes dos trens também ocorrerão em 2023, até a inauguração da extensão.