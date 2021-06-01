Linha 5

Os trabalhos de modernização da linha 5 começaram em março e serão concluídos em outubro de 2023. Consiste na renovação do reboco das abóbadas localizadas entre as estações Gare de l'Est e Jacques Bonsergent, ou seja, 5.000 m² de renovação para evitar o risco de infiltração !

Consequências no tráfego da Linha 5

Após uma primeira parte do trabalho realizada à noite, uma segunda parte, durante o dia, exigirá:

De 19 de julho a 11 de agosto : o fechamento da linha entre as paradas Gare du Nord e a estação République.

Um plano alternativo de transporte será oferecido aos passageiros.