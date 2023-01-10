Metrô: MP89s chegam na linha 6

MP89s mudam da linha 4 do metrô para a linha 6

Desde a década de 1970, os metrôs MP73 operam na linha 6. Metrôs rápidos, eficientes para a época, mas agora um pouco ultrapassados.

Assim, para modernizar a linha e oferecer uma distribuição mais harmoniosa dos passageiros a bordo, a linha 6 está se despedindo do MP73 e de seus icônicos assentos verdes para MP89s renovados, metrôs que antes circulavam na linha 4.

Se o 4 está vendendo generosamente seus trens MP89, é porque está passando por trabalhos de automação e em breve estará totalmente equipado com ônibus automáticos MP14 em 2023!