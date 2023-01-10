Metrô: MP89s chegam na linha 6
MP89s mudam da linha 4 do metrô para a linha 6
Desde a década de 1970, os metrôs MP73 operam na linha 6. Metrôs rápidos, eficientes para a época, mas agora um pouco ultrapassados.
Assim, para modernizar a linha e oferecer uma distribuição mais harmoniosa dos passageiros a bordo, a linha 6 está se despedindo do MP73 e de seus icônicos assentos verdes para MP89s renovados, metrôs que antes circulavam na linha 4.
Se o 4 está vendendo generosamente seus trens MP89, é porque está passando por trabalhos de automação e em breve estará totalmente equipado com ônibus automáticos MP14 em 2023!
Uma transferência de linha e uma reforma completa
O primeiro trem MP89 chegará em janeiro de 2023 na linha 6, com a meta de cerca de quarenta trens em circulação até o terceiro trimestre de 2025. Para adaptar melhor essa nova frota de metrô à linha 6, os MP89 serão renovados em vários níveis :
- De seis carros, serão reduzidos para cinco para adaptar seu tamanho às plataformas menores da linha 6
- Eles serão equipados com as chamadas portas "mistas" (que se abrem em ambos os lados do trem) para se adaptarem a certas paradas, como em Charles de Gaulle - Étoile
- Proteção de vídeo a bordo é instalada
- Os assentos e tetos foram reformados
- Sinalização a bordo também
Uma reforma acompanhada de trabalhos de modernização
A chegada dos MP89 naturalmente exige trabalho de adaptação na linha 6 para garantir operação segura e melhorar o desempenho. Entre as obras planejadas:
- Adaptação de plataformas e trilhos
- A adição de uma estação retificadora
- O desenvolvimento de novas garagens para as metrôpolias
- e trabalhar para modernizar e adaptar a sinalização
Boas notícias para a linha 6 em circulação desde 1909, uma das mais apreciadas por parisienses e turistas, por suas muitas vistas das belezas históricas da capital francesa!