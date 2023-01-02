Transporte em 2023: as coisas estão se movendo na Île-de-France!

Está chegando mais perto! E está até planejado para o final de 2023: o novo terminal da linha 11 do metrô em breve ficará um pouco mais a leste, em Rosny-Bois-Perrier.

No programa, 6 novas estações para atender ainda mais passageiros: Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys e o terminal Rosny-Bois-Perrier.