Transporte em 2023: as coisas estão se movendo na Île-de-France!
Transporte na Île-de-France: as coisas estão se movendo em 2023!
Retorne a 100% da oferta de transporte.
100 trens novos ou reformados em toda a rede.
RER E: 16 novos RER NG, linha N: 100% Regio2N, M7: 100% metrôs renovados, M11: 100% novos metrôs, M4 e M14: 55 novos metrôs, RER B: início da construção dos trens de dois andares do RER que irão equipar a linha.
Ônibus e ônibus: renovação sustentada. 800 novos veículos elétricos e BioNGV, para tornar a transição energética uma realidade.
Metro: automação em movimento. M4: 100% automatizado até o final de 2023. M13: próxima linha a ser automatizada, estudos lançados.
Nova linha Noctilien. N155 da Gare Saint-Lazare até a Gare Nord de Poissy.
Novas linhas de bonde. T10 entre Croix de Berny e Clamart - Jardin Parisien, T12 de Massy a Évry.
Segurança: recrutamento de 200 agentes adicionais.
Bicicletas: assistência para compras, 187.000 pessoas ajudaram a comprar bicicletas com assistência elétrica.
Ingresso grátis. Validar com seu iPhone será possível! O passe Liberté + foi gradualmente se estendendo por toda a região: pague apenas pelas viagens feitas.
Trens e metrô: novidades!
Em 2023, nada menos que 100 trens e metrôs novos ou reformados operarão na rede.
- RER E : 16 novos trens NG da RER chegarão este ano
- Linha N : 100% dos novos trens Regio2N equiparão a linha
- Metro 7 : 100% dos metrôs foram reformados
- Metro 11 : 100% dos novos metrôs serão instalados na linha até o final do ano
- Metrôs 4 e 14 : 55 novos metrôs equiparão essas linhas
- RER B : a construção do MI20, trens de dois andares, começará
Metro: automação em movimento
- M4 : ônibus automáticos já operam desde setembro de 2022. Até o final de 2023, 100% dos seus metrôs estarão automaticamente na linha.
- U13 : está votado! A linha 13 será automatizada. Estudos para alcançar isso foram lançados.
Ônibus e ônibus: renovação e transição energética
Com 800 veículos elétricos ou BioNGV completamente novos nas estradas da região da Île-de-France em 2023, de um total de 3.442 veículos limpos, e 50% do BioNGV utilizado produzido diretamente na região, a Île-de-France Mobilités está se mobilizando para tornar a transição energética uma realidade.
Ramal: linha 11 até Rosny-Bois-Perrier
Está chegando mais perto! E está até planejado para o final de 2023: o novo terminal da linha 11 do metrô em breve ficará um pouco mais a leste, em Rosny-Bois-Perrier.
No programa, 6 novas estações para atender ainda mais passageiros: Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys e o terminal Rosny-Bois-Perrier.
Bondes, Noctilien: novas linhas para sempre melhor se conectar
Em 2023, as linhas de bonde T10 e T12 entrarão em serviço. A primeira ligará a Croix de Berny ao Clamart Jardin Parisien; a segunda, Massy em Évry.
As coisas também estão avançando do lado de Noctilien com a criação de uma nova linha N155 entre a Gare Saint-Lazare, em Paris, e a Gare Nord em Poissy.
Segurança: mais agentes, para mais tranquilidade
Em 2023, serão recrutados mais 200 agentes para garantir a segurança no transporte de Île-de-France.
Em cinco anos, mais de 1000 agentes de segurança adicionais foram destacados para garantir a tranquilidade das suas jornadas, ou seja, um total de mais de 4000 agentes atualmente presentes em toda a rede.
Até 2027, serão 5.000, graças à contratação de 1.000 novos funcionários.
Bilhetagem: suas viagens em liberdade
Em 2023, duas grandes novidades:
- Você poderá validar diretamente com seu iPhone, como já acontece com celulares rodando Android.
- O Navigo Liberté + será gradualmente estendido a toda a região! Assim, você poderá se deslocar livremente pela região da Île-de-France e só pagará pelas viagens feitas no mês seguinte.
Bicicletas: ajudamos você a pedalar na Île-de-France
Como o ciclismo faz parte de uma oferta plural e sustentável de mobilidade, e porque facilita a intermodalidade (graças especialmente ao desenvolvimento do estacionamento para bicicletas em estações e estações na região de Paris), a Île-de-France Mobilités apoia totalmente suas práticas graças ao bônus de compra.
E com 187.000 pessoas já ajudando a adquirir suas bicicletas, isso não vai parar!