Linha H

Em Valmondois, a SNCF renovará 13 desvios e cruzamentos* e 1400 metros de trilhos e lastro de 7 de agosto a 25 de novembro.

Consequências no tráfego da Linha H

5 e 6 de agosto : nenhum trem circula entre as estações Ermont-Eaubonne – Valmondois e Pontoise – Persan Beaumont. Um serviço de ônibus substituto é criado

*Os desvios e cruzamentos são todos os elementos que sustentam o trem. Eles são compostos por elementos fixos (tanques de lastro e dormentes) e elementos móveis (desvios, que permitem que o trem desligue).

Para saber mais sobre as obras na linha H