Trabalho no verão de 2023 nas suas linhas de trem
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Fazemos um balanço dos canteiros de obras que estão em andamento neste verão nas suas linhas de trem e suas consequências nas condições de tráfego.
Linha H
Em Valmondois, a SNCF renovará 13 desvios e cruzamentos* e 1400 metros de trilhos e lastro de 7 de agosto a 25 de novembro.
Consequências no tráfego da Linha H
- 5 e 6 de agosto : nenhum trem circula entre as estações Ermont-Eaubonne – Valmondois e Pontoise – Persan Beaumont. Um serviço de ônibus substituto é criado
*Os desvios e cruzamentos são todos os elementos que sustentam o trem. Eles são compostos por elementos fixos (tanques de lastro e dormentes) e elementos móveis (desvios, que permitem que o trem desligue).
Para saber mais sobre as obras na linha H
Linha J
Trabalho na linha J
- Em Gargenville, uma operação para renovar 1200 metros de trilhos e lastro e 2 desvios será realizada de 21 de agosto a 8 de setembro para trabalhos preparatórios e de 8 a 25 de setembro sem impacto no tráfego.
- No lado de Nanterre : as principais obras de infraestrutura do túnel necessárias para a inauguração, na primavera de 2024, da linha RER E para Nanterre (projeto Eole) serão concluídas em junho de 2023. O verão será dedicado a testes ferroviários e ao progresso do projeto.
- Além disso, serão realizados trabalhos nas "gavetas de giro do futuro" do futuro ramo oeste do RER E (Mantes-La Jolie - Rosa Parks) na estação Rosa Parks nos dias 17 e 18 de junho.
- Em Mantes-la-Jolie : ao mesmo tempo, a SNCF continua os trabalhos para permitir a abertura da RER E em Mantes-la-Jolie no final de 2026. Os trabalhos deste verão visarão finalizar a terceira via entre Epône Mézières e a estação Mantes-Station, continuar os trabalhos na conexão do viaduto entre Buchelay e Mantes-la-Jolie e concluir o alargamento da ponte ferroviária de Buchelay.
Consequências para o tráfego da linha J
- De 10 de julho a 13 de agosto : nenhum trem circula entre as estações de Epône Mézières e Mantes-la-Jolie. Um serviço de ônibus substituto foi criado entre essas estações.
- 8 e 9 de julho : fechamento entre Paris St Lazare - Mantes. Ônibus de substituição e reforços das linhas regulares.
- 5 e 6 de agosto a 19 e 20 de agosto a 26 e 27 de agosto : nenhum trem circula entre as estações Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. Um serviço de ônibus substituto foi montado entre essas estações, assim como reforços nas linhas regulares de ônibus.
- Nos dias 8 e 9 de julho e 12 e 13 de agosto : nenhum trem circula entre as estações de Issou Porcheville e Mantes-la-Jolie. Um serviço de ônibus substituto foi montado.
- 12 e 13 de agosto a 19 e 20 de agosto a 26 e 27 de agosto : nenhum trem circula entre Paris Saint-Lazare Saint-Cloud / Garches - Marnes la Coquette. Um serviço de ônibus substituto foi montado.
Para saber mais sobre as obras na linha J
Linha K
- De 8 de julho a 14 de agosto : nenhum trem circula entre Paris Gare du Nord e Mitry-Claye. Os passageiros são convidados a usar o RER B. Ônibus ferroviários circularão entre Mitry-Claye e Crépy-en-Valois.
Para saber mais sobre as obras na linha K
Linha L
- A SNCF continuará a construção de uma cabine de sinalização em Versalhes. O trabalho será realizado durante o dia nos dias úteis a partir de 1º de junho e à noite de 2 de maio a 28 de julho.
- De 5 a 20 de agosto : nenhum trem circula entre as estações de Maisons Laffitte e Cergy-le-Haut. Um serviço de ônibus substituto foi montado entre essas estações, assim como reforços nas linhas regulares de ônibus.
- Nos dias 15 e 16 de julho, 22 e 23 de julho e 29 e 30 de julho: a estação Cergy Préfecture não será atendida em ambas as direções . Os passageiros são convidados a usar as linhas regulares
Para saber mais sobre as obras na linha L
Linha N
- De 8 de julho a 13 de agosto : nenhum trem circula entre as estações de Plaisir Grignon e Mantes-la-Jolie. Um serviço de ônibus substituto é criado
Linha P
- De 15 de julho a 27 de agosto : nenhum trem circula entre as estações de Meaux e La Ferté Milon. Um serviço de ônibus substituto foi criado entre essas estações.
- Nos dias 14, 15 e 16 de julho : nenhum trem circulou nos ramais de Coulommiers e Provins. Um serviço de ônibus substituto foi montado.
- De 3 de julho a 27 de agosto: a estação Nangis não é atendida. Um serviço de ônibus substituto foi montado.
Para saber mais sobre as obras na linha P
Linha R
- Substituição de 15 km de trilhos entre Vernou-la-Celle-sur-Seine, La Grande Paroisse, Fontenay-sur-Loing e Cepoy de 31 de julho a 6 de setembro.
Para saber mais sobre as obras na linha R:
U-Line
- 12 e 13 de agosto, 19 e 20 de agosto, e 26 e 27 de agosto : nenhum trem circula entre as estações de La Défense e Suresnes. Um serviço de ônibus substituto foi montado.
Para saber mais sobre as obras na linha U