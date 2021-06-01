Verão de 2023 Trabalhos em linhas de bonde

Bonde T1

Como parte do trabalho de modernização no T1, as estações estão sendo transformadas para acomodar melhor os passageiros e melhorar o fluxo de tráfego. Novas obras estão planejadas para este verão entre a Escadrille Normandie – Niémen e Jean Rostand.

Como resultado:

De segunda-feira, 12 a quarta-feira, 14 de junho, inclusive , os resorts:

-Cale a boca

-Liberação

- Prefeitura de Bobigny,

-e Bobigny – Pablo Picasso estará fechado.

Um ônibus substituto circulará nos mesmos horários do bonde. No entanto, não marcará a parada na estação La Ferme.

Para saber mais sobre as obras na linha T1