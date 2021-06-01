Verão de 2023 Trabalhos em linhas de bonde
Fazemos um balanço do trabalho deste verão nas suas linhas de bonde.
Bonde T1
Como parte do trabalho de modernização no T1, as estações estão sendo transformadas para acomodar melhor os passageiros e melhorar o fluxo de tráfego. Novas obras estão planejadas para este verão entre a Escadrille Normandie – Niémen e Jean Rostand.
Como resultado:
- De segunda-feira, 12 a quarta-feira, 14 de junho, inclusive , os resorts:
-Cale a boca
-Liberação
- Prefeitura de Bobigny,
-e Bobigny – Pablo Picasso estará fechado.
Um ônibus substituto circulará nos mesmos horários do bonde. No entanto, não marcará a parada na estação La Ferme.
Bonde T2
Foram observados desmoronamentos na borda das plataformas em algumas estações T2. Para a segurança e conforto dos passageiros, o trabalho deve ser realizado nas estações localizadas entre Pont de Bezons e La Défense, e entre Porte de Versailles e Issy – Val de Seine.
Nesse contexto, 11 estações serão temporariamente fechadas neste verão, permitindo que as equipes trabalhem nas fundações das plataformas:
- De 12 a 27 de agosto : entre Pont de Bezons e La Défense
- De 12 a 18 de agosto : entre a Porte de Versalhes e Issy – Val de Seine.
Rotas alternativas, incluindo um serviço de ônibus substituto, estarão disponíveis
Bonde T3
Interrupções temporárias de tráfego estão planejadas nas linhas de bonde T3a e T3b neste verão, como parte da renovação dos desvios e cruzamentos* :
Trabalho no T3a
- De 27 de julho a 11 de agosto inclusive : fechamento entre Porte d'Italie e Porte de Vincennes para a substituição dos entroncamentos entre a T3a e a T3b em Porte de Vincennes e o programa de renovação das lajes das plataformas nas estações da linha T3a.
Trabalho no T3b
- De 14 a 26 de julho inclusive : fechamento entre Porte de Vincennes e Porte de Pantin para a substituição de desvios e passagens de cruzamento nos entroncamentos entre a T3a e a T3b em Porte de Vincennes e o programa de renovação das lajes das plataformas nas estações da linha T3b.
Ônibus substitutos vão circular.
*Os desvios e cruzamentos são todos os elementos que sustentam o trem. Eles são compostos por elementos fixos (tanques de lastro e dormentes) e elementos móveis (desvios, que permitem que o trem desligue).
