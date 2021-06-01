Trabalhos de verão de 2023 na rede RER
Fazemos um balanço das obras de verão e das restrições de tráfego associadas às suas linhas RER.
RER A
Como parte do trabalho de renovação dos desvios e cruzamentos* e manutenção da infraestrutura, o RER A ficará fechado o dia todo:
- De 9 a 18 de agosto inclusive: a linha A do RER estará fechada entre as estações Nation e Val de Fontenay , bem como entre Nation e Fontenay-sous-Bois,
- De 5 a 20 de agosto inclusive: a linha A do RER estará fechada entre as estações Cergy-Le Haut e Conflans-Fin d'Oise.
Para cada fechamento excepcional, um plano alternativo de transporte e ônibus substitutos serão oferecidos aos passageiros.
*Os desvios e cruzamentos são todos os elementos que sustentam o trem. Eles são compostos por elementos fixos (tanques de lastro e dormentes) e elementos móveis (desvios, que permitem que o trem desligue).
RER B
Trabalho de modernização
Os trabalhos de modernização continuam na linha B do RER para acomodar trens mais rápidos, eficientes e espaçosos, ao mesmo tempo em que melhoram a regularidade e a segurança das linhas.
Durante as obras, algumas estações e trechos da linha não serão atendidos :
- De 29 de maio a 27 de agosto : em ambas as direções, os trens não pararão na estação de Bagneux.
- De 22 de julho a 25 de agosto inclusive : a linha estará fechada entre Bourg-la-Reine e Robinson, ramal Robinson.
- De 14 de julho a 20 de agosto inclusive : fechamento do trecho Fontaine-Michalon - Massy-Palaiseau como parte da substituição das pontes centenárias de Chartres (Linha B) e Gallardon (Linha C). Uma operação em grande escala na cidade de Massy (91), próxima à estação de trem Massy-Verrières.
- De 22 de julho a 4 de agosto inclusive : fechamento da linha entre Fontaine Michalon e Croix de Berny (que estende a área de fechamento de Massy-Palaiseau até Croix de Berny durante suas duas semanas, ver acima) para melhorar as operações interregionais do TGV.
- De 24 de julho a 12 de agosto inclusive : nenhum trem circulará a partir das 23h30 entre Denfert-Rochereau e Gare du Nord como parte da manutenção patrimonial dos trilhos Châtelet-Les-Halles.
Para cada fechamento, um plano de transporte alternativo é oferecido aos passageiros.
Trabalho no eixo norte do RER B: fechamento de 12, 13 e 14 de agosto, inclusive
No sábado, 12, domingo 13 e segunda-feira, 14 de agosto de 2023, os trabalhos de modernização da SNCF no RER B, resultado de mais de dois anos de trabalho, fornecerão ao RER B um novo terminal temporário que seráusado para manter trens em certos trechos da linha em caso de incidentes. A obra também prepara a chegada dos novos ônibus do aeroporto e cria um novo terminal da linha ao norte, em La Plaine-Stade-de-France.
Terminais temporários que aumentem a capacidade de viragem dos trens e, assim, mantenham melhor o tráfego em caso de corte de tráfego.
12 a 14 de agosto: os impactos na linha Paris-Laon
- Nenhum trem circulará nos trilhos habituais, entre Paris e Mitry-Claye,
- Alguns trens serão desviados via Ormoy-Villers & Creil, com tempos de viagem mais longos.
12 a 14 de agosto: consequências no tráfego RER B
Nenhum trem circulará em nenhuma direção entre:
- Paris Gare du Nord e Mitry-Claye,
- Paris Gare du Nord e Aulnay-sous-Bois.
Trens circularão entre:
- O sul da linha e o metrô gare du Nord de Paris,
- Entre Mitry-Claye e Crépy-en-Valois,
- Aulnay-sous-Bois e o Aeroporto CDG 2 por transporte de ônibus.
- Ônibus substitutos serão instalados entre Paris e Compans.
12, 13 e 14 de agosto de 2023: passageiros, adiem suas viagens
Durante o período, os viajantes são convidados a adiar a viagem, especialmente na segunda-feira, 14 de agosto. Para as pessoas que seriam obrigadas a viajar, ônibus substitutos são instalados.
Para mais informações e detalhes sobre soluções alternativas, visite o site da transilien.com, a seção RER B, o blog RER B, a seção de obras ou leia nosso artigo sobre o assunto !
Outros trabalhos no RER B: fechamento da linha durante todo o verão a partir das 23h.
Outras operações serão realizadas na linha B e exigirão o fechamento da linha durante todo o verão a partir das 23h :
- Obras para substituir 14 km de trilhos nos municípios entre Aulnay e Mitry : em Aulnay entre 31 de julho e 5 de agosto, em Mitry de 21 de agosto a 14 de outubro, Sevran-Livry de 21 de agosto a 30 de setembro, Sevran de 21 de agosto a 30 de setembro.
- Trabalhos de renovação dos trilhos e do lastro: entre Paris e Aulnay de 8 de julho a 14 de agosto.
- Preparação para a chegada do novo material rodante a La Courneuve : de 11 a 26 de junho, à noite, nos dias úteis e fins de semana, das 23h30 às 4h30.
RER C
Durante o período de verão, a SNCF realizará trabalhos de modernização e regeneração dos equipamentos :
- 910 metros de trilhos renovados entre as estações Invalides e Musée d'Orsay entre 3 de julho e 1º de setembro,
- 2,8 km de substituição de trilhos e lastro entre as estações Musée d'Orsay e Notre Dameentre 15 de julho e 17 de agosto,
- Reforço das estruturas do túnel da linha C em Pont d'Alma entre 16 de julho e 26 de agosto,
- Substituição de 12,5 km de trilhos (entre Lardy e Etampes) e 17 km (entre Vanves e La Verrière) até 30 de setembro,
- Construção de uma cabine de sinalização em Dourdan durante todo o verão, à noite durante a semana,
- Substituição da sinalização em Savigny-sur-Orge nas noites de 25 para 26 de junho.
- Desvio ferroviário entre Massy e Antony para eliminar a travessia das linhas B e C e evitar conflitos de trânsito.
Consequências no tráfego da Linha C
- 1, 2, 8 e 9 de julho : os trens serão diretos entre Choisy-le-Roi e Juvisy.
- De 15 de julho a 26 de agosto : nenhum trem circula entre as estações Avenue Henri Martin, Javel e Austerlitz. Os passageiros são convidados a usar as linhas regulares (Metrô 10, Ônibus 30 e Ônibus 63).
- De 15 de julho a 26 de agosto: nenhum trem circula entre as estações de Pont de Rungis e Massy Palaiseau. Os passageiros são convidados a usar as linhas regulares.
Bom saber
Como parte dos trabalhos de substituição nas pontes de Chartres (RER B) e Gallardon (RER C), a LGV Atlantiques é interrompida das 23h30 de 17 de julho às 5h de 20 de julho e das 23h de 7 de agosto às 5h30 de 10 de agosto. Os TGVs serão desviados na Gare d'Austerlitz.
RER D
Obras planejadas na linha RER D
- Preparando a chegada dos trens RER de Nova Geração: no eixo Juvisy - Corbeil Essonnes via Évry Courcouronnes, a SNCF realizará trabalhos de reforço de catenária no setor Plateau de 1º a 2 de julho, de 2 a 3 de setembro, bem como todas as noites das 22h às 6h nos dias úteis até dezembro de 2023.
- Elevação dos cais em Maisons-Alfort-Alfortville de 9 a 11 de junho, de 16 a 18 de junho, de 23 a 25 de junho. O restante do trabalho acontecerá nas noites de dias úteis, das 22h às 6h até agosto de 2023.
Consequências no tráfego da Linha D
- De 10 a 29 de julho e de 31 de julho a 26 de agosto no eixo Juvisy - Corbeil Essonnes via Évry Courcouronnes: os trens circulam apenas em uma direção na linha D (no eixo.
- Nos dias de semana, os trens circulam das 4h25 às 9h para Paris e , das 16h35 às 21h, os trens circulam na direção de Paris para as províncias.
- Nos fins de semana, os trens circulam na direção de Paris da manhã até as 14h55 e no sentido contrário das 15h até o fim do serviço.
A outra direção do tráfego é assegurada por um serviço de ônibus substituto
RER E
Obras planejadas na linha E do RER
No Eixo Leste, a SNCF realizará trabalhos de regeneração:
- 14 km de trilhos serão renovados entre Pantin e Noisy-le-Sec entre 29 de maio e 1º de julho.
- Remoção de chaves e operações de substituição na estação La Ferté Milon de 14 de julho a 14 de setembro.
- Entre Yvris e Emerainville, os trilhos serão reformados nos dias 15, 16, 22 e 23 de julho.
- Em Vaires-sur-Marne, cinco equipamentos de manutenção dos trilhos e 1200 metros de trilhos e lastro serão transformados : os trabalhos preparatórios ocorrerão de 14 de agosto a 17 de setembro e os principais de 18 de setembro a 24 de novembro.
Consequências no tráfego da linha E (e P)
Como parte das obras e do projeto EOLE, algumas estações parisienses estarão sujeitas a adiamentos de tráfego:
- Nos fins de semana de 3, 4, 10 e 11 de junho : as estações Haussmann Saint Lazare e Magenta,
- No fim de semana de 17 e 18 de junho : as estações Haussmann Saint Lazare, Magenta e Rosa Parks,
- De 19 a 28 de junho : estação Haussmann Saint Lazare.
Para as outras operações de verão (relacionadas ao RER E e linha P), outras mudanças de serviço são esperadas :
- 29 e 30 de julho, 5 e 6 de agosto, 11 e 12 de agosto, 19 e 20 de agosto e 26 e 27 de agosto :
- A estação Chelles Gournay não será atendida em ambas as direções.
- A estação Vaires Torcy não será atendida na direção de Paris.
- De 15 de julho a 27 de agosto : não houve trens entre as estações de Meaux e La Ferté Milon. Um serviço de ônibus substituto será instalado entre essas estações.
- Nos dias 14, 15 e 16 de julho: não houve trens nos ramais de Coulommiers e Provins. Um serviço de ônibus substituto será implementado.
- De 3 de julho a 27 de agosto: a estação de Nangis não será atendida em ambas as direções. Um serviço de ônibus substituto foi montado.
