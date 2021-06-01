Trabalhos de verão de 2023 na rede RER

RER A

Como parte do trabalho de renovação dos desvios e cruzamentos* e manutenção da infraestrutura, o RER A ficará fechado o dia todo:

De 9 a 18 de agosto inclusive: a linha A do RER estará fechada entre as estações Nation e Val de Fontenay , bem como entre Nation e Fontenay-sous-Bois,

linha A do RER estará , bem como entre De 5 a 20 de agosto inclusive: a linha A do RER estará fechada entre as estações Cergy-Le Haut e Conflans-Fin d'Oise.

Para cada fechamento excepcional, um plano alternativo de transporte e ônibus substitutos serão oferecidos aos passageiros.

*Os desvios e cruzamentos são todos os elementos que sustentam o trem. Eles são compostos por elementos fixos (tanques de lastro e dormentes) e elementos móveis (desvios, que permitem que o trem desligue).