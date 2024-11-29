Navigo Liberté +: detalhes e preços desde janeiro de 2025

Um orçamento controlado para viajar por toda a região da Île-de-France com o novo serviço Navigo Liberté +

Mais zonas, mais limites : pague suas viagens individualmente, sem compromisso ou período mínimo, e em todos os meios de transporte.

Novas tarifas dependendo do seu meio de transporte : beneficie-se de uma tarifa vantajosa a partir de €1,99 pelo Metrô-Trem-RER em vez de €2,50 para um bilhete simples, e €1,60 pelo Ônibus-Bonde em vez de €2 para um bilhete simples.

Além de um certo número de viagens no mesmo dia, você pode ser cobrado um máximo da tarifa Navigo Jour (excluindo viagens ao aeroporto).

As conexões são gratuitas sob certas condições de tempo de viagem.

Tarifa especial do aeroporto : tarifa simples de €13 para chegar aos aeroportos de Orly e Roissy Charles-de-Gaulle (RER, metrô, trens ou OrlyBus ou RoissyBus - exceto Orlyval).

Ainda é adequado para minhas necessidades?

O Navigo Liberté + é particularmente adequado se:

  • Você viaja de metrô, RER, ônibus e bonde por toda a Île-de-France.
  • Você faz poucas viagens para justificar carregar um Navigo Mês ou Semana.
  • Você viaja com bilhetes t+ e Origin-Destination.
  • Você quer manter uma solução prática, simples e não vinculante.

Como acessar esse novo serviço em toda a Île-de-France?

Consulte os novos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Liberté + contrato aplicável a partir de 1º de janeiro de 2025.

Nenhuma ação é necessária da sua parte, e você pode continuar usando seu passe após a data de vigência de 1º de janeiro. Seu uso contínuo implica a aceitação dos novos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso.

Não quer usar esse novo serviço? Cancele seu contrato do seu espaço pessoal ou simplesmente pare de usá-lo: você não será cobrado.

Precificação

  • Viagem de ônibus e bonde (excluindo o Tram Express) preço cheio: €1,60 - preço reduzido: €0,80
  • Viagem Metro-Trem-RER e Tram Express preço cheio: €1,99 - preço reduzido: €0,99
  • Passe Navigo Day: 12 €

Preços de Aeroportos

  • Aeroportos de viagem por metrô-trem-RER preço cheio: €13,00 - preço reduzido: €6,50
  • Viagem OrlyBus ou RoissyBus: €13,00
  • Aeroporto Roissy próximo ao A (estações Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois) preço cheio: €5,95 - preço reduzido: €2,97
  • Viagem Roissy Aeroporto próximo a B (estações Le Blanc Mesnil, Drancy, Sevran Livry) preço cheio: €7,05 - preço reduzido: €3,52
  • Aeroporto de Roissy próximo a C (estações Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France) preço cheio: €9,45 - preço reduzido: €4,72