Navigo Liberté +: detalhes e preços desde janeiro de 2025

Um orçamento controlado para viajar por toda a região da Île-de-France com o novo serviço Navigo Liberté +

Mais zonas, mais limites : pague suas viagens individualmente, sem compromisso ou período mínimo, e em todos os meios de transporte.

Novas tarifas dependendo do seu meio de transporte : beneficie-se de uma tarifa vantajosa a partir de €1,99 pelo Metrô-Trem-RER em vez de €2,50 para um bilhete simples, e €1,60 pelo Ônibus-Bonde em vez de €2 para um bilhete simples.

Além de um certo número de viagens no mesmo dia, você pode ser cobrado um máximo da tarifa Navigo Jour (excluindo viagens ao aeroporto).

As conexões são gratuitas sob certas condições de tempo de viagem.

Tarifa especial do aeroporto : tarifa simples de €13 para chegar aos aeroportos de Orly e Roissy Charles-de-Gaulle (RER, metrô, trens ou OrlyBus ou RoissyBus - exceto Orlyval).