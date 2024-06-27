Perguntas frequentes: oferta de patrocínio com o serviço Navigo Liberté +

Quem é elegível para a oferta de indicação?

Quem pode participar da oferta de indicação?

Quem pode se tornar patrocinador: Todos os usuários do serviço Navigo Liberté +

Todos os usuários do serviço Navigo Liberté + Quem pode se tornar um indicante / ser patrocinado: Quem deseja assinar o serviço Navigo Liberté

Ainda não assinei o Navigo Liberté +, posso me tornar patrocinador?

Sim, isso é bem possível, tudo o que você precisa fazer é assinar o Navigo Liberté + e ter um contrato ativo, então poderá se tornar patrocinador durante o período de validade da oferta de indicação, como todos os clientes do Navigo Liberté +.

Acabei de assinar o serviço Navigo Liberté + em julho. Posso ativar imediatamente meu código de encaminhamento e/ou indicar um ente querido?

Aqui são apresentados 2 cenários:

Primeiro caso: Se você tem uma conta de cliente com foto válida e não solicitou uma tarifa reduzida, sua assinatura Navigo Liberté + é automaticamente validada e você pode acessar os 2 botões no seu espaço pessoal Navigo Liberté + que permitem ativar um código de indicação e/ou patrocinar um ente querido.

Segundo caso: Você deve fornecer uma foto e/ou prova de taxa reduzida, nossas equipes têm 2 dias úteis para verificar seus documentos e validar sua assinatura, desde que seus documentos não tenham sido verificados e validados, você não pode ativar o código que seu patrocinador enviou nem patrocinar um parente.

Esta etapa de validação de assinatura permite que você verifique os documentos necessários para a validação do seu arquivo; esses documentos são uma foto válida e comprovação de taxa reduzida, caso solicite. Essa etapa é opcional se você já tiver uma foto válida associada à sua conta de cliente e não estiver solicitando uma tarifa com desconto.

Quero patrocinar parentes. Para quem posso indicar?

Não há condições específicas, qualquer pessoa que assine o Navigo Liberté + durante o período definido pode ser patrocinada.

Posso patrocinar alguém com menos de 15 anos?

Caso o titular do contrato Navigo Liberté + (a pessoa que poderá viajar com seu Navigo nominativo e pessoal do Navigo) tenha menos de 15 anos, cabe ao pagador assinar o serviço Navigo Liberté+ e ativar o código de indicação.

Tenho direito ao preço com desconto. Posso me beneficiar da oferta de indicação?

Sim, você precisará anexar sua comprovante de tarifa reduzida (titular de cartão com menos de 10 anos, beneficiário da Tarifa de Transporte Solidariedade, etc.) ao assinar.

Você se beneficiará das vantagens da oferta de indicação sob as mesmas condições comerciais planejadas.