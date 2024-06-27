Perguntas frequentes: oferta de patrocínio com o serviço Navigo Liberté +
Publicado em
Quem é elegível para a oferta de indicação?
Quem pode participar da oferta de indicação?
- Quem pode se tornar patrocinador: Todos os usuários do serviço Navigo Liberté +
- Quem pode se tornar um indicante / ser patrocinado: Quem deseja assinar o serviço Navigo Liberté
Ainda não assinei o Navigo Liberté +, posso me tornar patrocinador?
Sim, isso é bem possível, tudo o que você precisa fazer é assinar o Navigo Liberté + e ter um contrato ativo, então poderá se tornar patrocinador durante o período de validade da oferta de indicação, como todos os clientes do Navigo Liberté +.
Acabei de assinar o serviço Navigo Liberté + em julho. Posso ativar imediatamente meu código de encaminhamento e/ou indicar um ente querido?
Aqui são apresentados 2 cenários:
Primeiro caso: Se você tem uma conta de cliente com foto válida e não solicitou uma tarifa reduzida, sua assinatura Navigo Liberté + é automaticamente validada e você pode acessar os 2 botões no seu espaço pessoal Navigo Liberté + que permitem ativar um código de indicação e/ou patrocinar um ente querido.
Segundo caso: Você deve fornecer uma foto e/ou prova de taxa reduzida, nossas equipes têm 2 dias úteis para verificar seus documentos e validar sua assinatura, desde que seus documentos não tenham sido verificados e validados, você não pode ativar o código que seu patrocinador enviou nem patrocinar um parente.
Esta etapa de validação de assinatura permite que você verifique os documentos necessários para a validação do seu arquivo; esses documentos são uma foto válida e comprovação de taxa reduzida, caso solicite. Essa etapa é opcional se você já tiver uma foto válida associada à sua conta de cliente e não estiver solicitando uma tarifa com desconto.
Quero patrocinar parentes. Para quem posso indicar?
Não há condições específicas, qualquer pessoa que assine o Navigo Liberté + durante o período definido pode ser patrocinada.
Posso patrocinar alguém com menos de 15 anos?
Caso o titular do contrato Navigo Liberté + (a pessoa que poderá viajar com seu Navigo nominativo e pessoal do Navigo) tenha menos de 15 anos, cabe ao pagador assinar o serviço Navigo Liberté+ e ativar o código de indicação.
Tenho direito ao preço com desconto. Posso me beneficiar da oferta de indicação?
Sim, você precisará anexar sua comprovante de tarifa reduzida (titular de cartão com menos de 10 anos, beneficiário da Tarifa de Transporte Solidariedade, etc.) ao assinar.
Você se beneficiará das vantagens da oferta de indicação sob as mesmas condições comerciais planejadas.
Quando acontece a campanha de patrocínio?
Quando a campanha de indicação começa e termina?
Começa em 1º de julho de 2024 à meia-noite e termina em 31 de julho de 2024 à meia-noite. Você pode patrocinar seus amigos e familiares durante esse período. Os encaminhantes devem fazer uma assinatura validada do Navigo Liberté + entre 1 e 29 de julho, ter uma data válida de início entre 1 e 31 de julho e validar seu código de indicação antes da meia-noite de 31 de julho para que eles e você possam aproveitar as viagens gratuitas.
Quando vou me beneficiar das minhas viagens grátis?
Você se beneficiará de passeios gratuitos no período de 01/08/2024 a 31/08/2024. Essas viagens gratuitas serão descontadas do seu Navigo Liberté + conta do mês de agosto. Você poderá ver no seu rastreador de consumo e na sua conta do mês de agosto (que você receberá em setembro) as viagens gratuitas, não faturadas. Viagens gratuitas não utilizadas não são transferidas de um mês para o outro.
Quais são os termos e condições da campanha de patrocínio?
Posso ir ao balcão para aproveitar essa oferta?
A ativação da oferta de patrocínio só é possível online, não é possível se beneficiar da operação de patrocínio em agências ou resorts.
Existe um limite para o número de pessoas que posso indicar?
Sim, é possível patrocinar no máximo 5 pessoas, além desse limite, seu código de indicação deixará de ser válido.
Quem pode se beneficiar desses benefícios?
Pagadores, detentores ou pagadores e detentores do contrato Navigo Liberté + podem se beneficiar da oferta e gerar e/ou ativar um código de indicação.
Os benefícios são cobrados aos pagadores caso o pagador seja diferente do titular.
Quais são os termos de uso?
As viagens gratuitas se aplicam a ônibus/bondes, RER em Paris/Metrô, funicular de Montmartre e viagens de ônibus de longa distância, mas não cobrem as viagens OrlyBus e RoissyBus.
As regras do Navigo Liberté + avaliação/faturamento permanecem as mesmas (cálculo de tetos, etc.).
Fiz uma assinatura antecipada, posso me beneficiar da oferta de indicação?
No caso específico de uma assinatura antecipada, o árbitro deve garantir que seu contrato Navigo Liberté + esteja ativo em julho, que o início da validade do contrato também seja em julho, e que o código de referência também seja ativado antes da meia-noite de 31 de julho.
Uma indicação que faça uma assinatura antecipada com início de validade em agosto ou setembro não poderá se beneficiar da oferta, mesmo que tenha ativado seu código em julho.
Recebo uma mensagem de erro quando digito o código de indicação. Pra quê?
Podem haver várias razões. Seu referenciador já compartilhou esse código com muitos potenciais clientes e pode ter atingido o limite de pessoas que pode indicar, neste caso, 5.
Também é possível que você tenha inserido o código errado ou que a campanha de indicação esteja encerrada.
Meu patrocinador se ofereceu para me patrocinar e me enviar o código dele. Acabei de assinar o Navigo Liberté + e minha assinatura foi validada, quanto tempo tenho para ativar o código dela e aproveitar a oferta?
Você deve ativar esse código antes do término da campanha de indicação, ou seja, em 31 de julho à meia-noite. Após essa data, já será tarde demais para aproveitar a oferta de indicação.
Fui patrocinado por um parente. Posso indicar meus conhecidos em troca?
Sim, você pode se tornar um patrocinador e combinar os benefícios dos dois status. Um indicador e um referência podem, portanto, obter até 30 corridas gratuitas em agosto.
Vários patrocinadores se ofereceram para me patrocinar. Posso ser patrocinado por todos esses patrocinadores?
Não, você só pode ativar um código de referência e, portanto, só pode ser indicado por um referenciador.
O que acontece se eu não usar todos os brinquedos disponíveis?
Viagens não utilizadas não são transferidas de um mês para o outro e, portanto, são perdidas.
As viagens grátis só são contadas no mês de agosto, o desconto se aplica apenas a esse período.
As viagens são oferecidas dentro do limite de mobilidade do cliente, não há mais viagens oferecidas do que viagens feitas em um período de cobrança. Não existe mobilidade mínima. Só podem ser oferecidos passeios, sem gerenciamento de crédito.
Regulamentação
Encontre as regras detalhadas da oferta Navigo Liberté + indicação