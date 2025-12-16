Maison du Vélo

Um espaço dedicado, para facilitar o ciclismo no dia a dia

Testes, reparos, conselhos: um lugar amigável para todos os ciclistas, iniciantes e experientes, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, para progredir e trocar.

Encontre uma Maison du Vélo
Ilustração mostrando ciclistas em frente a uma Maison Du Vélo

Serviços de bicicleta disponíveis durante todo o ano

Em cada Maison du Vélo, você pode:

  • Bicicletas de teste : compare vários modelos antes de decidir.
  • Esteja acompanhado : nossos conselheiros e terapeutas ocupacionais irão orientá-lo de acordo com suas necessidades (profissionais ou mobilidade reduzida).
  • Alugando um Véligo : matrícula, desconto, devolução... Cuidamos de tudo. E exclusivo da Maison du Vélo: aluguel de curto prazo (entre meio dia e 7 dias).
  • Conserte e mantenha sua bicicleta pessoal: ferramentas e bombas de autoatendimento.
  • Encontre as informações certas : ajuda, itinerários, conselhos sobre sua casa.
Ilustração mostrando um curso de treinamento de ciclismo

Consultas pontuais imperdíveis

As associações ciclistas da região e os atores envolvidos dão vida às Maisons du Vélo com:

  • Treinamento : escola de bicicleta, voltar ao monte, oficinas de reparo.
  • Entretenimento : festival de bicicletas, debates de cinema, conferências, afrescos de mobilidade.
  • Descubra : novos formatos e eventos por vir.
Foto de uma Maison du Vélo

Onde posso encontrar uma Maison du Vélo?

Atualmente, as seguintes Maisons du Vélo estão abertas:

  • Ermont-Eaubonne
    2 Rue     de l'Arrivée, 
    95120 Ermont
  • Juvisy
    43     Rue des Gaulois, 
    91260 Juvisy-sur-Orge
  • Berny's Cross
    99 Avenue du Général de Gaulle,
    92160 Antony
A Maison du Vélo vem até você

Os celulares Maisons du Vélo viajam por toda a região da Île-de-France para oferecer os mesmos serviços* que os locais fixos, o mais próximo possível de você.

A primeira é correr nas Yvelines ; mais seis chegarão até junho de 2026.

* Excluindo aluguéis de curto prazo.

E para as autoridades locais?

Desenvolva uma variedade de serviços de ciclismo na sua região com a ajuda da Île-de-France Mobilités.

Assistência financeira disponível para comunidades