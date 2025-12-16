Serviços de bicicleta disponíveis durante todo o ano
Em cada Maison du Vélo, você pode:
- Bicicletas de teste : compare vários modelos antes de decidir.
- Esteja acompanhado : nossos conselheiros e terapeutas ocupacionais irão orientá-lo de acordo com suas necessidades (profissionais ou mobilidade reduzida).
- Alugando um Véligo : matrícula, desconto, devolução... Cuidamos de tudo. E exclusivo da Maison du Vélo: aluguel de curto prazo (entre meio dia e 7 dias).
- Conserte e mantenha sua bicicleta pessoal: ferramentas e bombas de autoatendimento.
- Encontre as informações certas : ajuda, itinerários, conselhos sobre sua casa.