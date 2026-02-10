Autoridades locais, abram sua Maison du Vélo

O que é uma Maison du Vélo local?
Uma Maison du Vélo local é um lugar único para ciclistas. Pode ser fixo (edifício) ou móvel (veículo convertido).
Cada estrutura adapta sua oferta às necessidades do território, com serviços como:
- Manutenção: serviço de reparo ou espaço de auto-reparo.
- Serviços: aluguel de bicicletas, venda de acessórios, marcação do Bicycode, etc.
- Treinamento: escola de bicicleta, voltar ao selim e conselhos sobre mobilidade, etc.
- Animação: eventos locais e promoção da cultura ciclista.
Quem pode se beneficiar do auxílio operacional?
Esse subsídio é destinado às autoridades locais e seus grupos localizados na região da Île-de-France.
Para ser elegível, a Maison du Vélo deve atender a certos critérios mínimos:
- Justificar a falta de iniciativa privada (ausência de serviços semelhantes num raio de 5 km).
- Ofereça um ou mais serviços de bicicleta entre os detalhados acima.
- Forneça uma estação de inflação e um kit de pequenas ferramentas gratuitamente.
- Informe sobre os serviços de bicicletas da Île-de-France Mobilités (localização de Véligo, estacionamento de bicicletas, auxílio à compra).
- Torne-se um ponto de retirada para o serviço de localização de Véligo (para a Maison du Vélo fixa).
Quanto é o subsídio?
A Île-de-France Mobilités contribui para os custos operacionais (pessoal, aluguel, equipamentos, comunicação e marketing, etc.):
- Apoio: Até 50% do déficit operacional.
- Teto: Até €150.000 por ano e por estrutura.
- Duração: O acordo é assinado por um período máximo de 5 anos, renovável.
Você precisa de financiamento para a construção de uma casa de bicicletas?
A Região da Île-de-France oferece subsídios de investimento para serviços de bicicleta por meio de:
Como me candidatar?
A solicitação de subsídio pode ser enviada a qualquer momento. Deve incluir os seguintes elementos detalhados no framework do arquivo :
- Uma carta oficial assinada pelo representante da comunidade.
- Uma apresentação detalhada do projeto (localização, cronogramas, serviços, recursos humanos).
- Um diagnóstico de falta de iniciativa privada no setor.
- Um plano provisório de financiamento (estimativas de despesas e receitas).
Por favor, note: O pagamento é feito anualmente mediante apresentação de um relatório de atividade a ser submetido antes de 30 de junho do ano n+1.
Para mais informações e para enviar seus documentos de inscrição: [email protected]
Encontre todas as condições de elegibilidade e os métodos de cálculo: Regulamentos para a alocação de subsídios
Baixe o modelo para preparar sua apresentação e plano de financiamento: Modelo de Pacote de Inscrição