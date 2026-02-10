Autoridades locais, abram sua Maison du Vélo

O que é uma Maison du Vélo local?

Uma Maison du Vélo local é um lugar único para ciclistas. Pode ser fixo (edifício) ou móvel (veículo convertido).

Cada estrutura adapta sua oferta às necessidades do território, com serviços como:

Manutenção: serviço de reparo ou espaço de auto-reparo.

serviço de reparo ou espaço de auto-reparo. Serviços: aluguel de bicicletas, venda de acessórios, marcação do Bicycode, etc.

aluguel de bicicletas, venda de acessórios, marcação do Bicycode, etc. Treinamento: escola de bicicleta, voltar ao selim e conselhos sobre mobilidade, etc.

escola de bicicleta, voltar ao selim e conselhos sobre mobilidade, etc. Animação: eventos locais e promoção da cultura ciclista.

Quem pode se beneficiar do auxílio operacional?

Esse subsídio é destinado às autoridades locais e seus grupos localizados na região da Île-de-France.

Para ser elegível, a Maison du Vélo deve atender a certos critérios mínimos:

Justificar a falta de iniciativa privada (ausência de serviços semelhantes num raio de 5 km). Ofereça um ou mais serviços de bicicleta entre os detalhados acima. Forneça uma estação de inflação e um kit de pequenas ferramentas gratuitamente. Informe sobre os serviços de bicicletas da Île-de-France Mobilités (localização de Véligo, estacionamento de bicicletas, auxílio à compra). Torne-se um ponto de retirada para o serviço de localização de Véligo (para a Maison du Vélo fixa).

Quanto é o subsídio?

A Île-de-France Mobilités contribui para os custos operacionais (pessoal, aluguel, equipamentos, comunicação e marketing, etc.):

Apoio: Até 50% do déficit operacional.

Até do déficit operacional. Teto: Até €150.000 por ano e por estrutura.

Até e por estrutura. Duração: O acordo é assinado por um período máximo de 5 anos, renovável.

Você precisa de financiamento para a construção de uma casa de bicicletas?

A Região da Île-de-France oferece subsídios de investimento para serviços de bicicleta por meio de:

Como me candidatar?

A solicitação de subsídio pode ser enviada a qualquer momento. Deve incluir os seguintes elementos detalhados no framework do arquivo :

Uma carta oficial assinada pelo representante da comunidade. Uma apresentação detalhada do projeto (localização, cronogramas, serviços, recursos humanos). Um diagnóstico de falta de iniciativa privada no setor. Um plano provisório de financiamento (estimativas de despesas e receitas).

Por favor, note: O pagamento é feito anualmente mediante apresentação de um relatório de atividade a ser submetido antes de 30 de junho do ano n+1.

Para mais informações e para enviar seus documentos de inscrição: [email protected]

Encontre todas as condições de elegibilidade e os métodos de cálculo: Regulamentos para a alocação de subsídios

Baixe o modelo para preparar sua apresentação e plano de financiamento: Modelo de Pacote de Inscrição