Tarifas reduzidas para pessoas com deficiência

Cegueira

Tarifa reduzida (e gratuita para a pessoa que acompanha)

Portadores do cartão de deficiência da Île-de-France ou do cartão de Inclusão de Mobilidade com a menção "Cegueira" ou "Cegueira - Necessidade de acompanhamento" podem viajar com bilhetes t+ ou bilhetes Origem-Destino com meia tarifa em todas as redes da Île-de-France que aceitam esses bilhetes (exceto Orlybus, Roissybus, Orlyval).

Esses cartões também dão direito à pessoa acompanhante (pessoa ou cachorro) a livre viagem nessas mesmas redes (assim como em Orlybus e Roissybus).

Inválidos de guerra

Tarifas reduzidas ou gratuitas

Dependendo do grau de deficiência e do local de residência, os portadores de cartões de invalidez do ONAC (National Office for Veterans) podem se beneficiar de ingressos gratuitos ou com desconto em todas ou parte das redes de Île-de-France (veja detalhes na tabela).

Em alguns casos, seu companheiro também pode se beneficiar dessas vantagens tarifárias.

Para poder acessar as redes, os portadores de cartão ONAC na região de Île-de-France que se beneficiam de viagens gratuitas devem obter um cupom magnético (para eles e seus acompanhantes, se aplicável) em estações parisienses ou no Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP).

Em caso de inspeção, o portador do cartão de invalidez da ONAC deve apresentar seu cartão para justificar seu direito à redução e o de seu acompanhante, se aplicável.