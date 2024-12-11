Tarifas da Île-de-France Mobilités 2025

O preço das suas passagens de transporte mudará em 2025. Resumo dos diferentes ingressos e seus novos preços.

Encontre os novos preços do passe Navigo e das diversas passagens de transporte no site da Île-de-France Mobilités

Tarifas de transporte por bilhete simples

Preços para passagens desmaterializadas

  • Bilhete T+ vendido individualmente: €2,50
  • Bilhete de embarque - SMS: €2,50
  • Bilhete de ônibus OrlyBus: €13,00
  • Bilhete desmaterializado do RoissyBus: €13,00
  • Bilhete de metrô RER simples (preço cheio): €2,50
  • Bilhete único RER do Metrô (tarifa reduzida): €1,25
  • Bilhete simples dos Aeroportos da Região <> de Paris (preço cheio): €13,00
  • Bilhete simples dos Aeroportos da Região <> de Paris (tarifa reduzida): €6,50
  • Bilhete de bonde de ônibus simples (preço cheio): €2,00
  • Bilhete único de bonde de ônibus (preço reduzido): €1,00

Preços dos ingressos em papel

  • Bilhete T+ vendido individualmente: €2,50
  • Bilhete de embarque: €2,50
  • Bilhete de ônibus OrlyBus: €13,00
  • Passagem RoissyBus : €13,00
  • Ingresso Orlyval: €13,00
  • Bilhete Origem Única - Destino (preço cheio): €2,50
  • Bilhete Único Origem-Destino (preço reduzido): €1,25

Tarifas para usuários do Navigo Liberté+:

  • Viagem de ônibus de bonde paga depois (preço cheio): €1,60
  • Viagem de ônibus de bonde paga depois (valor reduzido): €0,80
  • Viagem de metrô RER paga a posteriori (preço cheio): €1,99
  • Viagem RER do metrô paga a posteriori (tarifa reduzida): €0,99
  • Viagem ao aeroporto paga retroativamente (preço cheio): €13,00
  • Viagem de aeroporto paga retroativamente (valor reduzido): €6,50
  • Viagem de Orlybus paga a posteriori: €13,00
  • Viagem ao Roissybus paga a posteriori: €13,00
  • Viagem da zona A* de Roissy paga a posteriori (preço cheio): €5,95
  • Viagem Roissy zona A* paga retroativamente (valor reduzido): €2,97
  • Viagem Roissy zona B* paga retroativamente (preço cheio): €7,05
  • Viagem Roissy zona B* paga retroativamente (valor reduzido): €3,52
  • Viagem Roissy zona C* paga retroativamente (preço cheio): €9,45
  • Viagem da Roissy zona C* paga retroativamente (valor reduzido): €4,72

*Com o Navigo Liberté+, você tem uma tarifa preferencial para ir a áreas próximas aos aeroportos:

  • Zona de proximidade A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • Zona de proximidade B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • Zona de proximidade C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Tarifas de transporte durante todo o ano*

Tarifas anuais do Navigo

  • Todas as zonas : €976,80
  • Zona 2-3 : €910,80
  • Zona 3-4 : €886,60
  • Zona 4-5 : €864,60

Tarifa anual Navigo Preço sênior

  • Sênior : €532,80 por ano

*As taxas excluem taxas de assinatura.

Tarifas mensais de transporte

Taxas Mensais de Passe Navigo

  • Todas as zonas : €88,80
  • Zona 2-3 : €82,80
  • Zona 3-4 : €80,60
  • Zona 4-5 : €78,60

Pacote de Desconto de Solidariedade de Preços 75% Mês

  • Todas as zonas : €22,20
  • Zona 2-3 : €20,70
  • Zona 3-4 : €20,15
  • Zona 4-5 : €19,65

Taxa de Aprovação Navigo Mês de 50% de Desconto

  • Todas as zonas : €44,40
  • Zona 2-3 : €41,40
  • Zona 3-4 : €40,30
  • Zona 4-5 : €39,30

Tarifas semanais de transporte

Tarifas da Semana Navigo

  • Todas as zonas : €31,60
  • Zona 2-3 : €29,60
  • Zona 3-4 : €28,60
  • Zona 4-5 : €28,20

Desconto de Tarifas de Aprovação Navigo 75% por semana

  • Todas as zonas : €7,90
  • Zona 2-3 : €7,40
  • Zona 3-4 : €7,15
  • Zona 4-5 : €7,05

Tarifa do Navigo Pass com 50% de desconto semanal

  • Todas as zonas : €15,80
  • Zona 2-3 : €14,80
  • Zona 3-4 : €14,30
  • Zona 4-5 : €14,10

Tarifas diurnas do Navigo

  • Todas as zonas (1-5): €12

Nota: O dia Navigo permite que você viaje para qualquer lugar da Île-de-France em todas as áreas em 2025, exceto aeroportos.

Taxas Forfait imaginam Rentrée 2025-2026 (todas as zonas)*

  • Escola Imagine R: €384,30
  • Imagine R Student : €384,30
  • Imagine R Junior : €16,80

*Preços excluindo taxas de inscrição

Preços da Paris Visite*

1 dia

  • Todas as zonas : €29,90

2 dias

  • Todas as zonas : €44,45

3 dias

  • Todas as zonas : €62,30

5 dias

  • Todas as zonas : €76,25

*Este pacote é válido para serviços aeroportuários.

*A tarifa de meia tarifa é aplicada para crianças entre 4 e menos de 10 anos.

Tarifa do pacote antipoluição

  • Pacote antipoluição: €4