Tarifas da Île-de-France Mobilités 2025
O preço das suas passagens de transporte mudará em 2025. Resumo dos diferentes ingressos e seus novos preços.
Encontre os novos preços do passe Navigo e das diversas passagens de transporte no site da Île-de-France Mobilités
Tarifas de transporte por bilhete simples
Preços para passagens desmaterializadas
- Bilhete T+ vendido individualmente: €2,50
- Bilhete de embarque - SMS: €2,50
- Bilhete de ônibus OrlyBus: €13,00
- Bilhete desmaterializado do RoissyBus: €13,00
- Bilhete de metrô RER simples (preço cheio): €2,50
- Bilhete único RER do Metrô (tarifa reduzida): €1,25
- Bilhete simples dos Aeroportos da Região <> de Paris (preço cheio): €13,00
- Bilhete simples dos Aeroportos da Região <> de Paris (tarifa reduzida): €6,50
- Bilhete de bonde de ônibus simples (preço cheio): €2,00
- Bilhete único de bonde de ônibus (preço reduzido): €1,00
Preços dos ingressos em papel
- Bilhete T+ vendido individualmente: €2,50
- Bilhete de embarque: €2,50
- Bilhete de ônibus OrlyBus: €13,00
- Passagem RoissyBus : €13,00
- Ingresso Orlyval: €13,00
- Bilhete Origem Única - Destino (preço cheio): €2,50
- Bilhete Único Origem-Destino (preço reduzido): €1,25
Tarifas para usuários do Navigo Liberté+:
- Viagem de ônibus de bonde paga depois (preço cheio): €1,60
- Viagem de ônibus de bonde paga depois (valor reduzido): €0,80
- Viagem de metrô RER paga a posteriori (preço cheio): €1,99
- Viagem RER do metrô paga a posteriori (tarifa reduzida): €0,99
- Viagem ao aeroporto paga retroativamente (preço cheio): €13,00
- Viagem de aeroporto paga retroativamente (valor reduzido): €6,50
- Viagem de Orlybus paga a posteriori: €13,00
- Viagem ao Roissybus paga a posteriori: €13,00
- Viagem da zona A* de Roissy paga a posteriori (preço cheio): €5,95
- Viagem Roissy zona A* paga retroativamente (valor reduzido): €2,97
- Viagem Roissy zona B* paga retroativamente (preço cheio): €7,05
- Viagem Roissy zona B* paga retroativamente (valor reduzido): €3,52
- Viagem Roissy zona C* paga retroativamente (preço cheio): €9,45
- Viagem da Roissy zona C* paga retroativamente (valor reduzido): €4,72
*Com o Navigo Liberté+, você tem uma tarifa preferencial para ir a áreas próximas aos aeroportos:
- Zona de proximidade A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Zona de proximidade B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Zona de proximidade C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tarifas de transporte durante todo o ano*
Tarifas anuais do Navigo
- Todas as zonas : €976,80
- Zona 2-3 : €910,80
- Zona 3-4 : €886,60
- Zona 4-5 : €864,60
Tarifa anual Navigo Preço sênior
- Sênior : €532,80 por ano
*As taxas excluem taxas de assinatura.
Tarifas mensais de transporte
Taxas Mensais de Passe Navigo
- Todas as zonas : €88,80
- Zona 2-3 : €82,80
- Zona 3-4 : €80,60
- Zona 4-5 : €78,60
Pacote de Desconto de Solidariedade de Preços 75% Mês
- Todas as zonas : €22,20
- Zona 2-3 : €20,70
- Zona 3-4 : €20,15
- Zona 4-5 : €19,65
Taxa de Aprovação Navigo Mês de 50% de Desconto
- Todas as zonas : €44,40
- Zona 2-3 : €41,40
- Zona 3-4 : €40,30
- Zona 4-5 : €39,30
Tarifas semanais de transporte
Tarifas da Semana Navigo
- Todas as zonas : €31,60
- Zona 2-3 : €29,60
- Zona 3-4 : €28,60
- Zona 4-5 : €28,20
Desconto de Tarifas de Aprovação Navigo 75% por semana
- Todas as zonas : €7,90
- Zona 2-3 : €7,40
- Zona 3-4 : €7,15
- Zona 4-5 : €7,05
Tarifa do Navigo Pass com 50% de desconto semanal
- Todas as zonas : €15,80
- Zona 2-3 : €14,80
- Zona 3-4 : €14,30
- Zona 4-5 : €14,10
Tarifas diurnas do Navigo
- Todas as zonas (1-5): €12
Nota: O dia Navigo permite que você viaje para qualquer lugar da Île-de-France em todas as áreas em 2025, exceto aeroportos.
Taxas Forfait imaginam Rentrée 2025-2026 (todas as zonas)*
- Escola Imagine R: €384,30
- Imagine R Student : €384,30
- Imagine R Junior : €16,80
*Preços excluindo taxas de inscrição
Preços da Paris Visite*
1 dia
- Todas as zonas : €29,90
2 dias
- Todas as zonas : €44,45
3 dias
- Todas as zonas : €62,30
5 dias
- Todas as zonas : €76,25
*Este pacote é válido para serviços aeroportuários.
*A tarifa de meia tarifa é aplicada para crianças entre 4 e menos de 10 anos.
Tarifa do pacote antipoluição
- Pacote antipoluição: €4