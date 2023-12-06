O Navigo Pass custará €90,80 em 2026. Pra quê?
Por que as tarifas estão mudando em 2026?
Nº 1 - O aumento possibilita financiar a modernização e expansão do transporte em Île-de-France
O objetivo? Viagens mais rápidas, confortáveis e confiáveis no dia a dia.
Desde 2016, seu transporte foi transformado com:
- 15 linhas (metrô, RER ou bonde) criadas ou estendidas
- + 1400 novos trens e metrôs jáchegaram às suas linhas
- 400 novos metrôs em metade das linhas em cinco anos
- Ônibus e ônibus limpos em toda a região. O objetivo? Uma frota 100% limpa até 2029
- Mais ônibus nos subúrbios externos, ainda mais conexões com o metrô e o RER
- Para garantir a segurança de todos: 100% de proteção por vídeo nas linhas e 3.000 policiais e agentes patrulham a rede Île-de-France
E amanhã?
A rede continua sendo modernizada com a chegada do primeiro teleférico à Île-de-France , no Val-de-Marne (a C1), a abertura de uma nova linha de ônibus de geração entre Corbeil-Essonnes e Viry-Châtillon (a Tzen4) e a linha de metrô 18, 100% acessível e automática, entre o aeroporto de Orly e Versailles-Chantiers.
Nº 2 - Inflação (também) aumenta os custos operacionais de transporte
O custo operacional anual da rede de transporte público também é impactado pela inflação.
Os preços estão mudando, sim, mas o aumento está sob controle, porque é compartilhado
Em 2023, a Île-de-France Mobilités assinou um acordo com o Estado para preservar o poder de compra dos residentes da Île-de-France.
Até 2031, os aumentos tarifários serão limitados à inflação + 1% ao ano máximo.
E o esforço é realmente compartilhado!
- As empresas aumentaram suas remessas
- As autoridades locais (Região, Cidade de Paris, departamentos) também aumentam sua contribuição para a inflação em +2% a cada ano
Aumento: qual é o preço real do Navigo Pass?
Para 9 em cada 10 residentes de Île-de-France (ou seja, todos vocês que se beneficiam do reembolso do empregador ou de tarifas reduzidas), o preço do Navigo Pass será de €45,40/mês ou menos.
Analisamos o preço e explicamos o porquê!
Sem auxílio ou subsídio: o preço real do Navigo Pass seria €280,07/mês
Você sabia disso? O preço real do Navigo Pass é de €280,07 por mês.
Qual é esse preço? Esse é o custo real do Passo Navigo, que possibilita financiar a operação anual da rede de transporte público na região da Île-de-France.
No entanto, serão cobrados €90,80 aos assinantes.
Quem paga a diferença?
- €136,69 são pagos por empresas da região da Île-de-France (ou seja, 49%)
Via o pagamento de mobilidade
- €33,10 são pagos por concursos públicos (ou seja, 14%)
Contribuições da Região da Île-de-France, da Cidade de Paris e dos departamentos
- €19,47 são pagos de outras fontes (ou seja, 5%)
Publicidade, multas e impostos diversos
O que nos deixa:
- €90,80 pagos pelos convidados (32%)
Por meio da compra de ingressos de temporada e de transporte
Você é funcionário? Você vai pagar ainda menos, ou seja, no máximo €45,40!
Sim, o preço exibido é €90,80 por mês. Mas esse não é o valor que você vai sacar do seu bolso se for funcionário em Île-de-France.
O empregador paga 50% da sua assinatura
É a lei. Alguns até variam de 75% a 100%.
Portanto, a conta cai para €45,40 ou €22,70 por mês , dependendo do reembolso do empregador.
Por dia, o valor se resume a €1,51*
E por esse preço, você pode viajar para qualquer lugar da Île-de-France, 7 dias por semana, ilimitado e em todos os meios de transporte.
*após 50% de reembolso do empregador
E em outros lugares, você sabe quanto custa?
Você é estudante, uma família numerosa, uma pessoa com deficiência, um aposentado, um candidato a emprego ou um trabalhador autônomo?
1. Verifique se você é elegível para uma tarifa com desconto
Taxas de adaptação existem dependendo da situação. Muitos viajantes pagam a tarifa integral sem saber que podem se beneficiar da ajuda.
- Jovens com menos de 26 anos
- Família
- Sênior
- Pessoa com mobilidade reduzida
- Serviço cívico
- Beneficiário de assistência social
2. A dica para todos: o Passe Anual Navigo
Se você usa transporte o ano todo, opte pelo passe anual Navigo.
As vantagens:
- Um mês grátis (pagamento 11 meses, viagem 12)
- Pagamento mensal possível (não precisa adiantar tudo de uma vez)
- Possibilidade de pausar sua assinatura a qualquer momento
Aumento no Navigo, o resumo
|Taxa mensal sem auxílio ou subsídio
|Tarifa mensal cobrada ao assinante
|Taxa após a participação obrigatória do empregador
|Quanto custa por dia*
|€280,07
|€90,80
|máximo €45,40
|€1,51*