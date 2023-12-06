O Navigo Pass custará €90,80 em 2026. Pra quê?

Aumento: qual é o preço real do Navigo Pass?

Para 9 em cada 10 residentes de Île-de-France (ou seja, todos vocês que se beneficiam do reembolso do empregador ou de tarifas reduzidas), o preço do Navigo Pass será de €45,40/mês ou menos.

Analisamos o preço e explicamos o porquê!

Sem auxílio ou subsídio: o preço real do Navigo Pass seria €280,07/mês

Você sabia disso? O preço real do Navigo Pass é de €280,07 por mês.

Qual é esse preço? Esse é o custo real do Passo Navigo, que possibilita financiar a operação anual da rede de transporte público na região da Île-de-France.

No entanto, serão cobrados €90,80 aos assinantes.

Quem paga a diferença?