O Navigo Pass custará €90,80 em 2026. Pra quê?

Para poder ver este vídeo, deve

Por que as tarifas estão mudando em 2026?

Nº 1 - O aumento possibilita financiar a modernização e expansão do transporte em Île-de-France

O objetivo? Viagens mais rápidas, confortáveis e confiáveis no dia a dia.

Desde 2016, seu transporte foi transformado com:

  • 15 linhas (metrô, RER ou bonde) criadas ou estendidas
  • + 1400 novos trens e metrôs chegaram às suas linhas
  • 400 novos metrôs em metade das linhas em cinco anos
  • Ônibus e ônibus limpos em toda a região. O objetivo? Uma frota 100% limpa até 2029
  • Mais ônibus nos subúrbios externos, ainda mais conexões com o metrô e o RER
  • Para garantir a segurança de todos: 100% de proteção por vídeo nas linhas e 3.000 policiais e agentes patrulham a rede Île-de-France

E amanhã?

A rede continua sendo modernizada com a chegada do primeiro teleférico à Île-de-France , no Val-de-Marne (a C1), a abertura de uma nova linha de ônibus de geração entre Corbeil-Essonnes e Viry-Châtillon (a Tzen4) e a linha de metrô 18, 100% acessível e automática, entre o aeroporto de Orly e Versailles-Chantiers.

Nº 2 - Inflação (também) aumenta os custos operacionais de transporte

O custo operacional anual da rede de transporte público também é impactado pela inflação.

Os preços estão mudando, sim, mas o aumento está sob controle, porque é compartilhado

Em 2023, a Île-de-France Mobilités assinou um acordo com o Estado para preservar o poder de compra dos residentes da Île-de-France.

Até 2031, os aumentos tarifários serão limitados à inflação + 1% ao ano máximo.

E o esforço é realmente compartilhado!

  • As empresas aumentaram suas remessas
  • As autoridades locais (Região, Cidade de Paris, departamentos) também aumentam sua contribuição para a inflação em +2% a cada ano

Para poder ver este vídeo, deve

Aumento: qual é o preço real do Navigo Pass?

Para 9 em cada 10 residentes de Île-de-France (ou seja, todos vocês que se beneficiam do reembolso do empregador ou de tarifas reduzidas), o preço do Navigo Pass será de €45,40/mês ou menos.

Analisamos o preço e explicamos o porquê!

Sem auxílio ou subsídio: o preço real do Navigo Pass seria €280,07/mês

Você sabia disso? O preço real do Navigo Pass é de €280,07 por mês.

Qual é esse preço? Esse é o custo real do Passo Navigo, que possibilita financiar a operação anual da rede de transporte público na região da Île-de-France.

No entanto, serão cobrados €90,80 aos assinantes.

Quem paga a diferença?

  • €136,69 são pagos por empresas da região da Île-de-France (ou seja, 49%)
     Via o pagamento de mobilidade
  • €33,10 são pagos por concursos públicos (ou seja, 14%)
     Contribuições da Região da Île-de-France, da Cidade de Paris e dos departamentos
  • €19,47 são pagos de outras fontes (ou seja, 5%)
     Publicidade, multas e impostos diversos

O que nos deixa:

  • €90,80 pagos pelos convidados (32%)
    Por meio da compra de ingressos de temporada e de transporte

Você é funcionário? Você vai pagar ainda menos, ou seja, no máximo €45,40!

Sim, o preço exibido é €90,80 por mês. Mas esse não é o valor que você vai sacar do seu bolso se for funcionário em Île-de-France.

O empregador paga 50% da sua assinatura

É a lei. Alguns até variam de 75% a 100%.

Portanto, a conta cai para €45,40 ou €22,70 por mês , dependendo do reembolso do empregador.

Por dia, o valor se resume a €1,51*

E por esse preço, você pode viajar para qualquer lugar da Île-de-France, 7 dias por semana, ilimitado e em todos os meios de transporte.

*após 50% de reembolso do empregador

E em outros lugares, você sabe quanto custa?

Para comparar, você precisa ir aos vizinhos. Em muitas cidades, os preços são mais altos do que em Île-de-France:

  1. Londres : £313/mês*
  2. Nova York : €132/mês**
  3. Berlim : €128/mês***

* Site oficial do TLF
** Site oficial da MTA
Site oficial da BVG

Existem soluções para pagar menos

© Sylvain Homo - passageiros na estação Paris Saint-Lazare
© Sylvain Homo

Você é estudante, uma família numerosa, uma pessoa com deficiência, um aposentado, um candidato a emprego ou um trabalhador autônomo?

1. Verifique se você é elegível para uma tarifa com desconto

Taxas de adaptação existem dependendo da situação. Muitos viajantes pagam a tarifa integral sem saber que podem se beneficiar da ajuda.

  • Jovens com menos de 26 anos
  • Família
  • Sênior
  • Pessoa com mobilidade reduzida
  • Serviço cívico
  • Beneficiário de assistência social

2. A dica para todos: o Passe Anual Navigo

Se você usa transporte o ano todo, opte pelo passe anual Navigo.

As vantagens:

  • Um mês grátis (pagamento 11 meses, viagem 12)
  • Pagamento mensal possível (não precisa adiantar tudo de uma vez)
  • Possibilidade de pausar sua assinatura a qualquer momento

Aumento no Navigo, o resumo

Taxa mensal sem auxílio ou subsídioTarifa mensal cobrada ao assinanteTaxa após a participação obrigatória do empregadorQuanto custa por dia*
€280,07€90,80máximo €45,40€1,51*
*após o reembolso do empregador de 50%