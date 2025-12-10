Tarifas Île-de-France Mobilités 2026

O preço dos seus ingressos mudará em 1º de janeiro de 2026. Resumo dos diferentes ingressos e seus novos preços.

Tarifas de transporte por bilhete simples

TítuloTaxa
Bilhete de embarque – SMS€2,55
Bilhete de embarque – Cartão de crédito€2,55
Bilhete de embarque€2,50
Bilhete único Metro-Trem-RER (preço cheio)€2,55
Bilhete único Metro-Trem-RER (tarifa reduzida)€1,30
Bilhete único de ônibus-bonde (preço cheio)€2,05
Bilhete único de ônibus-bonde (tarifa reduzida)€1,05
Bilhete simples para Aeroportos da Região ↔ de Paris (preço cheio)€14,00
Bilhete único para aeroportos da Região ↔ de Paris (tarifa reduzida)€7,00
Ticket Roissybus€14,00
Ingresso para Orlyval (preço cheio)€14,00
Bilhete Orlyval (tarifa reduzida)€7,00

Tarifas para usuários do Navigo Liberté+:

TítuloPreço
Viagem Metro-Train-RER por unidade paga a posteriori (preço cheio)€2,04
Viagem Metro-Trem-RER por unidade paga a posteriori (tarifa reduzida)€1,02
Viagem de ônibus e bonde paga retroativamente (preço cheio)€1,64
Viagem de ônibus e bonde paga retroativamente (tarifa reduzida)€0,82
Viagem de aeroporto paga retroativamente (preço cheio)€14,00
Viagem de aeroporto paga retroativamente (tarifa reduzida)7 €
Passagem do Roissybus€14,00
Viagem Roissy zona A* paga retrospectivamente (preço cheio)€6,40
Viagem Roissy zona A* paga retroativamente (valor reduzido)€3,20
Viagem na zona B* de Roissy paga depois (preço cheio)€7,60
Viagem Roissy zona B* paga retroativamente (valor reduzido)€3,80
Viagem Roissy zona C* paga retroativamente (preço cheio)€10,20
Viagem Roissy zona C* paga retroativamente (taxa reduzida)€5,10

*Com o Navigo Liberté+, você tem uma tarifa preferencial para ir a áreas próximas aos aeroportos:

  • Zona de proximidade A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • Zona de proximidade B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • Zona de proximidade C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Tarifas de transporte durante todo o ano*
Tarifas anuais do Navigo

ÁreasTaxa anual
Todas as zonas€998,80
Zona 2–3€976,80
Zona 3–4€950,40
Zona 4–5€928,40

Tarifa anual Navigo Preço sênior

  • Sênior : €544,80 por ano

*As taxas excluem taxas de assinatura.

Tarifas mensais de transporte
Taxas Mensais de Passe Navigo

ÁreasTaxa
Todas as zonas€90,80
Zona 2-3€88,80
Zona 3-4€86,40
Zona 4-5€84,40

Taxa de Aprovação Navigo Mês de 50% de Desconto

ÁreasTaxa
Todas as zonas€45,40
Zona 2-3€44,40
Zona 3-4€43,20
Zona 4-5€42,20

Pacote de Desconto de Solidariedade de Preços 75% Mês

ÁreasTaxa
Todas as zonas€22,70
Zona 2-3€22,20
Zona 3-4€21,60
Zona 4-5€21,15

Tarifas semanais de transporte
Tarifas da Semana Navigo

Campos de validadePreço
Todas as zonas€32,40
Zona 2-3€31,80
Zona 3-4€30,80
Zona 4-5€30,40

Desconto de Tarifas de Aprovação Navigo 75% por semana

Campos de validadePreço
Todas as zonas€8,10
Zona 2-3€7,95
Zona 3-4€7,70
Zona 4-5€7,60

Tarifa do Navigo Pass com 50% de desconto semanal

Campos de validadePreço
Todas as zonas€16,20
Zona 2-3€15,90
Zona 3-4€15,40
Zona 4-5€15,20

Tarifas diurnas do Navigo

  • Todas as zonas (1-5): €12,30

Nota: O dia Navigo permite que você viaje para qualquer lugar da Île-de-France, em todas as áreas em 2026, exceto aeroportos.

Tarifas para o Pacote Imagine R de Volta às Aulas 2026-2027 (todas as zonas)*

*Preços excluindo taxas de inscrição

Tipo de PacotePreço
Imagine R School€393,30
Imagine o estudante R€393,30
Imagine R Junior€17,20

Preços da Paris Visite*

*Este pacote é válido para serviços aeroportuários.

*A tarifa de meia tarifa é aplicada para crianças entre 4 e menos de 10 anos.

Pacote de Turnê em ParisPreço
Adulto 1 dia todas as zonas€30,60
Criança 1 dia todas as zonas€15,30
Adulto 2 dias em todas as áreas€45,40
Criança 2 dias em todas as zonas€22,70
Adulto 3 dias em todas as áreas€63,80
Criança 3 dias em todas as áreas€31,90
Adulto 5 dias em todas as áreas€78,00
Criança 5 dias em todas as áreas€39,00

Tarifa do pacote antipoluição

  • Pacote antipoluição : €5,10