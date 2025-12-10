Tarifas Île-de-France Mobilités 2026
Publicado em
O preço dos seus ingressos mudará em 1º de janeiro de 2026. Resumo dos diferentes ingressos e seus novos preços.
Tarifas de transporte por bilhete simples
|Título
|Taxa
|Bilhete de embarque – SMS
|€2,55
|Bilhete de embarque – Cartão de crédito
|€2,55
|Bilhete de embarque
|€2,50
|Bilhete único Metro-Trem-RER (preço cheio)
|€2,55
|Bilhete único Metro-Trem-RER (tarifa reduzida)
|€1,30
|Bilhete único de ônibus-bonde (preço cheio)
|€2,05
|Bilhete único de ônibus-bonde (tarifa reduzida)
|€1,05
|Bilhete simples para Aeroportos da Região ↔ de Paris (preço cheio)
|€14,00
|Bilhete único para aeroportos da Região ↔ de Paris (tarifa reduzida)
|€7,00
|Ticket Roissybus
|€14,00
|Ingresso para Orlyval (preço cheio)
|€14,00
|Bilhete Orlyval (tarifa reduzida)
|€7,00
Tarifas para usuários do Navigo Liberté+:
|Título
|Preço
|Viagem Metro-Train-RER por unidade paga a posteriori (preço cheio)
|€2,04
|Viagem Metro-Trem-RER por unidade paga a posteriori (tarifa reduzida)
|€1,02
|Viagem de ônibus e bonde paga retroativamente (preço cheio)
|€1,64
|Viagem de ônibus e bonde paga retroativamente (tarifa reduzida)
|€0,82
|Viagem de aeroporto paga retroativamente (preço cheio)
|€14,00
|Viagem de aeroporto paga retroativamente (tarifa reduzida)
|7 €
|Passagem do Roissybus
|€14,00
|Viagem Roissy zona A* paga retrospectivamente (preço cheio)
|€6,40
|Viagem Roissy zona A* paga retroativamente (valor reduzido)
|€3,20
|Viagem na zona B* de Roissy paga depois (preço cheio)
|€7,60
|Viagem Roissy zona B* paga retroativamente (valor reduzido)
|€3,80
|Viagem Roissy zona C* paga retroativamente (preço cheio)
|€10,20
|Viagem Roissy zona C* paga retroativamente (taxa reduzida)
|€5,10
*Com o Navigo Liberté+, você tem uma tarifa preferencial para ir a áreas próximas aos aeroportos:
- Zona de proximidade A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Zona de proximidade B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Zona de proximidade C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Tarifas de transporte durante todo o ano*
Tarifas anuais do Navigo
|Áreas
|Taxa anual
|Todas as zonas
|€998,80
|Zona 2–3
|€976,80
|Zona 3–4
|€950,40
|Zona 4–5
|€928,40
Tarifa anual Navigo Preço sênior
- Sênior : €544,80 por ano
*As taxas excluem taxas de assinatura.
Tarifas mensais de transporte
Taxas Mensais de Passe Navigo
|Áreas
|Taxa
|Todas as zonas
|€90,80
|Zona 2-3
|€88,80
|Zona 3-4
|€86,40
|Zona 4-5
|€84,40
Taxa de Aprovação Navigo Mês de 50% de Desconto
|Áreas
|Taxa
|Todas as zonas
|€45,40
|Zona 2-3
|€44,40
|Zona 3-4
|€43,20
|Zona 4-5
|€42,20
Pacote de Desconto de Solidariedade de Preços 75% Mês
|Áreas
|Taxa
|Todas as zonas
|€22,70
|Zona 2-3
|€22,20
|Zona 3-4
|€21,60
|Zona 4-5
|€21,15
Tarifas semanais de transporte
Tarifas da Semana Navigo
|Campos de validade
|Preço
|Todas as zonas
|€32,40
|Zona 2-3
|€31,80
|Zona 3-4
|€30,80
|Zona 4-5
|€30,40
Desconto de Tarifas de Aprovação Navigo 75% por semana
|Campos de validade
|Preço
|Todas as zonas
|€8,10
|Zona 2-3
|€7,95
|Zona 3-4
|€7,70
|Zona 4-5
|€7,60
Tarifa do Navigo Pass com 50% de desconto semanal
|Campos de validade
|Preço
|Todas as zonas
|€16,20
|Zona 2-3
|€15,90
|Zona 3-4
|€15,40
|Zona 4-5
|€15,20
Tarifas diurnas do Navigo
- Todas as zonas (1-5): €12,30
Nota: O dia Navigo permite que você viaje para qualquer lugar da Île-de-France, em todas as áreas em 2026, exceto aeroportos.
Tarifas para o Pacote Imagine R de Volta às Aulas 2026-2027 (todas as zonas)*
*Preços excluindo taxas de inscrição
|Tipo de Pacote
|Preço
|Imagine R School
|€393,30
|Imagine o estudante R
|€393,30
|Imagine R Junior
|€17,20
Preços da Paris Visite*
*Este pacote é válido para serviços aeroportuários.
*A tarifa de meia tarifa é aplicada para crianças entre 4 e menos de 10 anos.
|Pacote de Turnê em Paris
|Preço
|Adulto 1 dia todas as zonas
|€30,60
|Criança 1 dia todas as zonas
|€15,30
|Adulto 2 dias em todas as áreas
|€45,40
|Criança 2 dias em todas as zonas
|€22,70
|Adulto 3 dias em todas as áreas
|€63,80
|Criança 3 dias em todas as áreas
|€31,90
|Adulto 5 dias em todas as áreas
|€78,00
|Criança 5 dias em todas as áreas
|€39,00
Tarifa do pacote antipoluição
- Pacote antipoluição : €5,10