T10: o bonde está sendo modernizado, assim como seus validadores

Em breve, ingressos de papelão não serão mais válidos na rede. Isso já acontece com os validadores a bordo do bonde T10!

Quais opções estão disponíveis para você para seus bilhetes de transporte no formato desmaterializado? Na verdade, tudo depende do seu perfil de viajante! Vamos explicar.

Você usa transporte público regularmente com bilhetes T+?

Escolha o Navigo Liberté+ para suas viagens de metrô, RER em Paris, ônibus ou bonde!

Após assinar seus dados bancários, cada viagem que você fizer é contabilizada e você será debitado no mês seguinte pelo valor total das suas viagens. Se você não viaja, não paga nada!

Você é visitante ou usa bilhetes t+ ocasionalmente?

Opte pelo Navigo Easy.

Esse passe não nominativo, recarregável nas máquinas de venda automática ou pelo seu smartphone , permite armazenar, entre outras coisas, bilhetes t+ individuais e livretos t+ desmaterializados (até 3 livretos)!

Não quer um passe?

Use seu smartphone para comprar bilhetes de transporte no aplicativo Île-de-France Mobilités* e valide-os deslizando diretamente pelo celular nos terminais de validação.

*Lista de telefones compatíveis sujeita a alterações.