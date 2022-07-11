Tudo para facilitar o ciclismo
Estacionamento para bicicletas em suas estações, uma rede crescente de ciclovias e, em toda a região da Île-de-France, serviços que estão se multiplicando: uma visão geral das facilidades que facilitam o ciclismo.
Estacionamento para bicicletas: já existem 14.500 vagas seguras próximas a estações de trem, 21.000 financiadas ou em construção
Estacionamentos fechados ou de acesso livre para bicicletas o mais próximo possível do seu trem da manhã? É uma realidade e não vai acabar! Até 2030, nada menos que 140.000 vagas de estacionamento para bicicletas estão planejadas em toda a Île-de-France!
Você sabia? Com sua assinatura anual (Navigo, Sênior, imagine R, estudante), o estacionamento da sua bicicleta em um dos armários da Île-de-France Mobilités é gratuito!
Uma rede crescente de ciclovias
A Rede de Bicicletas da Île-de-France (ou VIF) significa algo para você? Não, não é só mais uma linha de trem regional, mas a criação de um RER... Bicicleta!
Este projeto, liderado pelas 39 associações do Collectif Vélo Île-de-France e apoiado pela Região da Île-de-France no valor de 300 milhões de euros, visa criar uma verdadeira rede regional expressa de bicicletas, baseada no modelo de transporte público.
O que é a Rede de Bicicletas da Île-de-France, em termos concretos?
A VIF é uma rede de ciclovias estruturadas, que permitirá que as pessoas atravessem a região da Île-de-France de bicicleta com total segurança. No total, a VIF possui 11 rotas, ou seja, 750 km de ciclovias.
Os desenvolvimentos realizados para abordar as seguintes questões:
- Segurança
- Conforto
- Continuidade
- Eficiência
- Legibilidade
- Habilidade
O desenvolvimento de ciclovias faz parte de um movimento fundamental, com mais de 700 km de ciclovias e faixas de mão dupla já financiadas em toda a região da Île-de-France desde 2016.
As "Maisons du vélo", uma iniciativa apoiada pela Île-de-France Mobilités
O que são as "Maisons du vélo"? São locais dedicados ao ciclismo na Île-de-France, estrategicamente localizados em territórios onde há falta de serviços privados para ciclismo.
Na reunião do Conselho de Administração de dezembro de 2023, a Île-de-France Mobilités criou um subsídio para as autoridades locais, para apoiá-las no financiamento dos custos operacionais dessas Bicycle Houses locais. O subsídio da Île-de-France Mobilités representa 50% dos custos operacionais, até um limite de €150.000 de subsídio / Maison du Vélo / ano.
Dependendo das necessidades do território, essas casas de bicicletas locais podem oferecer, por exemplo:
- Que sua bicicleta seja mantida ou que lhe emprestem ferramentas para fazer isso você mesmo,
- Ter acesso a aluguel ou empréstimo de bicicleta,
- Participar de atividades e eventos temáticos,
- Treinando em escolas de ciclismo, fazendo testes e treinamentos,
- Encontre informações e conselhos sobre as diferentes formas de mobilidade.