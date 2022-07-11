Tudo para facilitar o ciclismo

Uma rede crescente de ciclovias

A Rede de Bicicletas da Île-de-France (ou VIF) significa algo para você? Não, não é só mais uma linha de trem regional, mas a criação de um RER... Bicicleta!

Este projeto, liderado pelas 39 associações do Collectif Vélo Île-de-France e apoiado pela Região da Île-de-France no valor de 300 milhões de euros, visa criar uma verdadeira rede regional expressa de bicicletas, baseada no modelo de transporte público.

O que é a Rede de Bicicletas da Île-de-France, em termos concretos?

A VIF é uma rede de ciclovias estruturadas, que permitirá que as pessoas atravessem a região da Île-de-France de bicicleta com total segurança. No total, a VIF possui 11 rotas, ou seja, 750 km de ciclovias.

Os desenvolvimentos realizados para abordar as seguintes questões:

Segurança

Conforto

Continuidade

Eficiência

Legibilidade

Habilidade

O desenvolvimento de ciclovias faz parte de um movimento fundamental, com mais de 700 km de ciclovias e faixas de mão dupla já financiadas em toda a região da Île-de-France desde 2016.