Usos e usuários dos bilhetes de transporte

Publicado em

Quantos usuários para quais ingressos?

Em 2016, em um mês de "trânsito cheio" (sem contar as férias escolares), o volume de usuários dos diversos bilhetes de transporte é o seguinte:

(1) "Circulante" significa a pessoa que efetivamente viaja de transporte público com o bilhete correspondente. Alguns dos beneficiários dos ingressos (especialmente os passes Amethyst ou Navigo Gratutaé) podem não viajar durante um mês. Existem dois possíveis casos para beneficiários do Desconto de Transporte Solidariedade que não viajam com um passe Navigo Solidariedade: ou não viajaram, ou viajaram com bilhetes e bilhetes de meia tarifa. (2) Fonte: SIDV, novembro de 2016. Incluindo 1.066.000 Navigo Annual, 1.299.000 Navigo Month, 270.000 Navigo Week (o usuário pôde usar vários passes semanais durante o mês). A soma desses 3 números é maior que o número de "circuladores" Navigo porque algumas pessoas podem ter uma semana Navigo no início do mês que ainda era válida, depois um mês Navigo. (3) Fonte: SIDV, novembro de 2016. Incluindo 427.000 alunos da escola Imagine R e 445.000 alunos da Imagine R. (4) Fonte: SIDV, novembro de 2016. Incluindo 177.000 passes mensais Navigo Solidarity e 20.000 passes semanais Navigo Solidarity. Beneficiários do Desconto de Transporte Solidário que viajam com passagens ou bilhetes de meia tarifa são contabilizados na fila "Bilhetes e bilhetes". (5) Fonte: SIDV, novembro de 2016. (6) Estimativa baseada nos resultados da pesquisa realizada em 2015 e ajustada pelos efeitos da tarifa única. Todo mês, 2,9 milhões de residentes da Île-de-France viajam com bilhetes ou bilhetes, incluindo usuários de passe de esqui que viajam total ou parcialmente fora das áreas de validade do seu passe. Não contamos passageiros que não são da Île-de-France, que consomem cerca de 17% das passagens vendidas. (7) Fonte: painel da Agence Solidarité Transport, novembro de 2016

O volume de usuários dos diferentes tickets ao longo de um mês é uma fotografia congelada. O número de pessoas que usam um ingresso pelo menos ocasionalmente é maior do que o observado ao longo de um mês. Por exemplo, uma pessoa não usou o Navigo em fevereiro, mas fará isso em março, e outra está na situação oposta: para assinaturas, esse comportamento irregular de consumo pode ser resultado de pessoas trabalhando temporariamente ou com locais de trabalho variáveis (consultores, artesãos, etc.). Isso é especialmente verdadeiro para passagens e passagens usadas por viajantes muito ocasionais.

Assim, o número de residentes de Île-de-France que às vezes utilizam um passe Navigo Month ou Week deve estar na ordem de 1,5 a 2 milhões. E o número de residentes de Île-de-France que às vezes viajam com uma passagem ou uma passagem está na ordem de 5 a 6 milhões.

Como destaca a tabela abaixo, o público de usuários de bilhetes é heterogêneo, misturando passageiros muito comuns que consomem quase metade dos bilhetes vendidos e passageiros ocasionais ou até muito ocasionais. O público que utiliza ingressos Origin-Destination é principalmente um público ocasional.

Os bilhetes são mais comumente comprados em livretos, o que é compreensível pela multiplicidade de possibilidades de uso, já que são válidos no metrô, no RER em Paris, no ônibus e no bonde. Os bilhetes suburbanos, por outro lado, são comprados principalmente individualmente: o uso de bilhetes de livreto se refere principalmente a pessoas que usam uma rota repetidamente.

* Os seguintes têm direito ao bilhete de meia tarifa: crianças menores de 10 anos, famílias numerosas, beneficiários do desconto de solidariedade com Transportes, civis cegos da região da Île-de-France, certos inválidos militares.

Participação dos bilhetes em receita e tráfego

Em 2016, Navigo e Imagine R contribuíram com 63% para a receita. Bilhetes e bilhetes, que são menos subsidiados do que outros bilhetes, representam pouco mais de um quarto da receita tarifária.

* Pacotes Esmeralda, Ametista Grátis, Ametista 1/2, Rubi, Ametista. ** Polícia, Orlybus, Roissybus, cartão de trânsito de Orlyval, etc. Navigo Annual, Imagine R, linha Amethyst.

A tabela abaixo mostra a parcela do tráfego de transporte público ocupada por cada categoria de bilhetes em 2012. Navigo e Imagine R representaram 2/3 do tráfego, tickets e tickets um pouco menos de 20%.

Quem usa qual bilhete?

A taxa de penetração de um bilhete em uma população é a razão entre o número de usuários desse ingresso pertencentes a essa população e o total de pessoas na população. Por exemplo, deve ser entendido, na tabela abaixo, que entre os residentes de Île-de-France que estão desempregados em um determinado mês, 30% viajam com uma passagem pelo menos uma vez por mês.

A maior probabilidade de usar um Navigo é encontrada entre funcionários (41%), gestores (43,5%) e profissionais intermediários (38%). Os desempregados têm uma tendência notável a usar bilhetes e multas: sua mobilidade é mais irregular do que a de um funcionário e um Navigo não é necessariamente "lucrativo" para eles. Os inativos e aposentados têm uma probabilidade relativamente alta (33%) de viajar com bilhete: assim como os desempregados, eles têm mobilidade irregular que geralmente é limitada a uma área local (e, portanto, uso limitado do trem).

Comportamentos de mobilidade

O comportamento de mobilidade (número de viagens, modos realizados, motivos, etc.) varia dependendo dos bilhetes utilizados.

Volume de viagem

Distribuição de passageiros por número de viagens por semana (janeiro de 2014)

A distribuição do número de viagens por semana é uma "curva de sino" para passes Navigo, passes Imagine R e passes Solidarité Transport, mas com diferenças.

  • Para a Navigo, o "sino" é mais acentuado, o que é sinal de uma alta concentração de assinantes em um número de 10 viagens por semana, algo muito típico das viagens de trabalho em casa de um funcionário em tempo integral
  • Para o Imagine R, o "sino" também é centrado em 10 viagens por semana, mas mais plano, o que evidencia uma maior variabilidade nas práticas de mobilidade: alguns jovens podem não ir às aulas 5 dias por semana ou nem sempre pelos CTs, outros frequentemente usam os CTs para atividades de lazer
  • Para os pacotes da Solidarité Transport, o "sino" é ainda mais achatado e deslocado para a direita, o que significa maior mobilidade média e mais diversidade em suas práticas. Uma possível explicação é que essas pessoas são menos motorizadas do que os usuários do Navigo e, portanto, usam os TCs para deslocamento, mas também por vários outros motivos (compras, formalidades, atividades de lazer, etc.).

A curva descendente na distribuição do número de viagens por semana para os pacotes Free Transport e Amethyst mostra uma parcela considerável de pessoas com mobilidade que são usuárias ocasionais do transporte público.

Distribuição anual das viagens

Evolução ao longo de 2013 do número de viagens por semana em comparação com a média de viagens em uma semana de pico de tráfegoA distribuição das viagens ao longo de todo o ano também destaca as diferenças de comportamento entre os usuários dos diferentes bilhetes. Imagine que a mobilidade R, de forma bastante lógica, é a mais sensível à sazonalidade, com fortes contrastes entre períodos de férias e períodos não festivos.

Por outro lado, a mobilidade dos pacotes Free Transport e Solidarity Transport é menos sensível à sazonalidade do que a mobilidade Navigo. Podem ser apresentados dois tipos de explicação: por um lado, grupos desfavorecidos viajam menos tempo; por outro lado, eles usam os CTs por motivos além do trajeto (e, portanto, continuam usando os CTs se estiverem de férias e permanecerem na região).

Modos emprestados

Quanto aos modos usados durante suas viagens, as práticas dos assinantes Navigo e Imagine R Student são bastante semelhantes, com uma grande proporção de viagens incluindo metrô e/ou trem. Isso é consistente com a estrutura de vendas desses pacotes, onde os pacotes incluindo a zona 1 predominam, com um espaço significativo para 1 ou 2 pacotes: o modelo típico desses usuários é fazer viagens de lição ou estudo em casa, às vezes bastante longas, entre os subúrbios e Paris.

Imagine que os assinantes do R Scolaire compartilham com os beneficiários da Amethyst uma forte propensão a pegar o ônibus, o que anda lado a lado com o fato de que as viagens desses usuários são mais curtas e locais. Para os assinantes do Imagine R Scolaire, isso é consistente com uma estrutura de vendas dominada por 2 pacotes de zona subúrbio-subúrbio.

Os pacotes de Transporte Gratuito e Transporte Solidariedade estão em configurações intermediárias:

  • Os pacotes de Transporte Gratuito são mais parecidos com os beneficiários da Amethyst, mas com uma preferência um pouco menos exclusiva pelo ônibus e uma parcela menos marginal das viagens de trem-RER (RER). Isso é, sem dúvida, um sinal de heterogeneidade desse público, misturando pessoas inativas com mobilidade irregular e ocasional, crianças e jovens em escolas (que tendem a se deslocar localmente) e trabalhadores com ou sem emprego que podem precisar se deslocar além do rigoroso perímetro local.
  • Os passes da Solidarité Transport são mais próximos dos passes Navigo, mas com menor peso de trem e metrô em favor do ônibus. Isso também pode se dever à heterogeneidade do público, que inclui tanto adultos quanto jovens em escolas (cuja mobilidade está localizada em uma área mais limitada). Outra possível explicação é o fato de que os TCs são usados para diversos motivos, além do simples deslocamento: viagens para fazer compras, formalidades ou para atividades de lazer ficam mais próximas e o ônibus, nesses casos, é apropriado.

Motivos para viajar

Quando a proporção de "retornos para casa" está próxima de 50%, isso significa que os viajantes fazem poucas viagens "triangulares" (indo de casa para o lugar A para uma atividade, depois do lugar A para o lugar B para outra, e depois de volta do lugar B para casa).

Imagine que assinantes do R Student e Navigo têm mais probabilidade de fazer viagens triangulares, ou seja, otimizar sua mobilidade combinando várias atividades na mesma sucessão de viagens. Por outro lado, os beneficiários da Amethyst e os assinantes do Imagine R Scolaire têm mais probabilidade de fazer viagens simples de ida e volta.

A parcela de tarefas de casa ou viagens de estudo em casa é equivalente para assinantes do Navigo e do Imagine R Student, mas os outros motivos são um pouco mais utilitários para os assinantes do Navigo: compras e formalidades são mais importantes para eles, enquanto atividades de lazer são mais importantes para os assinantes do Imagine R Student.