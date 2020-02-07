Usos e usuários dos bilhetes de transporte

Quantos usuários para quais ingressos?
Em 2016, em um mês de "trânsito cheio" (sem contar as férias escolares), o volume de usuários dos diversos bilhetes de transporte é o seguinte:
O volume de usuários dos diferentes tickets ao longo de um mês é uma fotografia congelada. O número de pessoas que usam um ingresso pelo menos ocasionalmente é maior do que o observado ao longo de um mês. Por exemplo, uma pessoa não usou o Navigo em fevereiro, mas fará isso em março, e outra está na situação oposta: para assinaturas, esse comportamento irregular de consumo pode ser resultado de pessoas trabalhando temporariamente ou com locais de trabalho variáveis (consultores, artesãos, etc.). Isso é especialmente verdadeiro para passagens e passagens usadas por viajantes muito ocasionais.
Assim, o número de residentes de Île-de-France que às vezes utilizam um passe Navigo Month ou Week deve estar na ordem de 1,5 a 2 milhões. E o número de residentes de Île-de-France que às vezes viajam com uma passagem ou uma passagem está na ordem de 5 a 6 milhões.
Como destaca a tabela abaixo, o público de usuários de bilhetes é heterogêneo, misturando passageiros muito comuns que consomem quase metade dos bilhetes vendidos e passageiros ocasionais ou até muito ocasionais. O público que utiliza ingressos Origin-Destination é principalmente um público ocasional.
Os bilhetes são mais comumente comprados em livretos, o que é compreensível pela multiplicidade de possibilidades de uso, já que são válidos no metrô, no RER em Paris, no ônibus e no bonde. Os bilhetes suburbanos, por outro lado, são comprados principalmente individualmente: o uso de bilhetes de livreto se refere principalmente a pessoas que usam uma rota repetidamente.
Em 2016, Navigo e Imagine R contribuíram com 63% para a receita. Bilhetes e bilhetes, que são menos subsidiados do que outros bilhetes, representam pouco mais de um quarto da receita tarifária.
A tabela abaixo mostra a parcela do tráfego de transporte público ocupada por cada categoria de bilhetes em 2012. Navigo e Imagine R representaram 2/3 do tráfego, tickets e tickets um pouco menos de 20%.
A taxa de penetração de um bilhete em uma população é a razão entre o número de usuários desse ingresso pertencentes a essa população e o total de pessoas na população. Por exemplo, deve ser entendido, na tabela abaixo, que entre os residentes de Île-de-France que estão desempregados em um determinado mês, 30% viajam com uma passagem pelo menos uma vez por mês.
A maior probabilidade de usar um Navigo é encontrada entre funcionários (41%), gestores (43,5%) e profissionais intermediários (38%). Os desempregados têm uma tendência notável a usar bilhetes e multas: sua mobilidade é mais irregular do que a de um funcionário e um Navigo não é necessariamente "lucrativo" para eles. Os inativos e aposentados têm uma probabilidade relativamente alta (33%) de viajar com bilhete: assim como os desempregados, eles têm mobilidade irregular que geralmente é limitada a uma área local (e, portanto, uso limitado do trem).
O comportamento de mobilidade (número de viagens, modos realizados, motivos, etc.) varia dependendo dos bilhetes utilizados.
Distribuição de passageiros por número de viagens por semana (janeiro de 2014)
A distribuição do número de viagens por semana é uma "curva de sino" para passes Navigo, passes Imagine R e passes Solidarité Transport, mas com diferenças.
A curva descendente na distribuição do número de viagens por semana para os pacotes Free Transport e Amethyst mostra uma parcela considerável de pessoas com mobilidade que são usuárias ocasionais do transporte público.
Evolução ao longo de 2013 do número de viagens por semana em comparação com a média de viagens em uma semana de pico de tráfegoA distribuição das viagens ao longo de todo o ano também destaca as diferenças de comportamento entre os usuários dos diferentes bilhetes. Imagine que a mobilidade R, de forma bastante lógica, é a mais sensível à sazonalidade, com fortes contrastes entre períodos de férias e períodos não festivos.
Por outro lado, a mobilidade dos pacotes Free Transport e Solidarity Transport é menos sensível à sazonalidade do que a mobilidade Navigo. Podem ser apresentados dois tipos de explicação: por um lado, grupos desfavorecidos viajam menos tempo; por outro lado, eles usam os CTs por motivos além do trajeto (e, portanto, continuam usando os CTs se estiverem de férias e permanecerem na região).
Quanto aos modos usados durante suas viagens, as práticas dos assinantes Navigo e Imagine R Student são bastante semelhantes, com uma grande proporção de viagens incluindo metrô e/ou trem. Isso é consistente com a estrutura de vendas desses pacotes, onde os pacotes incluindo a zona 1 predominam, com um espaço significativo para 1 ou 2 pacotes: o modelo típico desses usuários é fazer viagens de lição ou estudo em casa, às vezes bastante longas, entre os subúrbios e Paris.
Imagine que os assinantes do R Scolaire compartilham com os beneficiários da Amethyst uma forte propensão a pegar o ônibus, o que anda lado a lado com o fato de que as viagens desses usuários são mais curtas e locais. Para os assinantes do Imagine R Scolaire, isso é consistente com uma estrutura de vendas dominada por 2 pacotes de zona subúrbio-subúrbio.
Os pacotes de Transporte Gratuito e Transporte Solidariedade estão em configurações intermediárias:
Quando a proporção de "retornos para casa" está próxima de 50%, isso significa que os viajantes fazem poucas viagens "triangulares" (indo de casa para o lugar A para uma atividade, depois do lugar A para o lugar B para outra, e depois de volta do lugar B para casa).
Imagine que assinantes do R Student e Navigo têm mais probabilidade de fazer viagens triangulares, ou seja, otimizar sua mobilidade combinando várias atividades na mesma sucessão de viagens. Por outro lado, os beneficiários da Amethyst e os assinantes do Imagine R Scolaire têm mais probabilidade de fazer viagens simples de ida e volta.
A parcela de tarefas de casa ou viagens de estudo em casa é equivalente para assinantes do Navigo e do Imagine R Student, mas os outros motivos são um pouco mais utilitários para os assinantes do Navigo: compras e formalidades são mais importantes para eles, enquanto atividades de lazer são mais importantes para os assinantes do Imagine R Student.