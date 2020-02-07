Usos e usuários dos bilhetes de transporte

O volume de usuários dos diferentes tickets ao longo de um mês é uma fotografia congelada. O número de pessoas que usam um ingresso pelo menos ocasionalmente é maior do que o observado ao longo de um mês. Por exemplo, uma pessoa não usou o Navigo em fevereiro, mas fará isso em março, e outra está na situação oposta: para assinaturas, esse comportamento irregular de consumo pode ser resultado de pessoas trabalhando temporariamente ou com locais de trabalho variáveis (consultores, artesãos, etc.). Isso é especialmente verdadeiro para passagens e passagens usadas por viajantes muito ocasionais.

Assim, o número de residentes de Île-de-France que às vezes utilizam um passe Navigo Month ou Week deve estar na ordem de 1,5 a 2 milhões. E o número de residentes de Île-de-France que às vezes viajam com uma passagem ou uma passagem está na ordem de 5 a 6 milhões.

Como destaca a tabela abaixo, o público de usuários de bilhetes é heterogêneo, misturando passageiros muito comuns que consomem quase metade dos bilhetes vendidos e passageiros ocasionais ou até muito ocasionais. O público que utiliza ingressos Origin-Destination é principalmente um público ocasional.