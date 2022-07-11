Deslocamento, caminhadas: ciclismo na Île-de-France

Encontrando um "covélotaf"

Então, para ajudar você a começar a se deslocar, descobrimos um serviço fantástico: "Covélotaf".

Proposta pela associação Mieux se Passer à Bicyclette, ela conecta ciclistas experientes a iniciantes que desejam se dedicar ao trajeto deslocado. Um mapa interativo facilita o encontro entre essas duplas.

E para aqueles que já estão acostumados ao ciclismo, mas precisam mudar de rota, os ciclistas da comunidade compartilham suas melhores rotas. Precioso!