Deslocamento, caminhadas: ciclismo na Île-de-France
Identificar a melhor rota de bicicleta para o trabalho, começar a se deslocar... Mas acompanhado, ou encontra ideias para suas caminhadas de fim de semana? Ferramentas, inspiração, serviços práticos: a Île-de-France Mobilités apoia você no seu pedal diário!
Viagem diária na Île-de-France
Na Île-de-France, com a multiplicação das ciclovias, o número de ciclistas (um neologismo que se tornou comum, que significa "ir trabalhar de bicicleta") está aumentando constantemente! E isso é uma notícia maravilhosa. Mas a prática de se deslocar exige um pouco de preparação.
Encontrando um "covélotaf"
Então, para ajudar você a começar a se deslocar, descobrimos um serviço fantástico: "Covélotaf".
Proposta pela associação Mieux se Passer à Bicyclette, ela conecta ciclistas experientes a iniciantes que desejam se dedicar ao trajeto deslocado. Um mapa interativo facilita o encontro entre essas duplas.
E para aqueles que já estão acostumados ao ciclismo, mas precisam mudar de rota, os ciclistas da comunidade compartilham suas melhores rotas. Precioso!
Pegue um "Ônibus Ciclista"
É isso, você gosta de ir ao trabalho, mas tem algumas apreensões? Não entre em pânico, as equipes do serviço Covélotaf oferecem um mapa para encontrar um "ônibus de bicicleta".
Por trás desse nome engraçado esconde-se um mapa dinâmico da Île-de-France com uma série de rotas "seguras", validadas e feitas diariamente por muitos ciclistas.
Tempos de viagem de bicicleta: a ferramenta mágica para estimar seus tempos de viagem em qualquer lugar da Île-de-France
Você sabia que para ir de Ivry a Villejuif basta pedalar por 23 minutos (16 minutos com uma bicicleta elétrica)?
Ou que 30 minutos eram suficientes para conectar a Prefeitura de Saint-Ouen à Gare du Nord... Mas de bicicleta (20 minutos de e-bike)?
Essas durações, e milhares de outras, você as encontrará no site Cycling Travel Time.
Uma ferramenta desenvolvida pela GéoVélo para a Île-de-France Mobilités que permite calcular o tempo necessário para pedalar a partir de... qualquer lugar da Île-de-France até qualquer lugar da Île-de-France! Com uma bicicleta mecânica ou eletricamente assistida.
E achamos mágico!
Passeios de bicicleta na Île-de-France
Pedalar para o trabalho ou para a estação de trem de manhã e à noite é ótimo. Mas é ainda melhor no fim de semana, para uma caminhada com família ou amigos. Então, para te inspirar e porque a Île-de-France está cheia de maravilhas que às vezes são desconhecidas, compilamos alguns passeios de pedal para você.
20 passeios de bicicleta com Géovêlo
Géovélo é O serviço especialista para rotas de ciclismo, em qualquer lugar da França. E é naturalmente parceira da Île-de-France Mobilités para nossas recomendações de rotas ciclísticas.
Mas Géovélo também é a arte de compor belos passeios de bicicleta. Assim, levamos você de uma ponta à outra das ciclovias da Île-de-France, ao longo do Canal de l'Ourcq no interior, pelo corredor verde ou de Versalhes a Marly le Roi para aventuras móveis e inspiradoras.
28 caminhadas na Île-de-France com a Enlarge Your Paris
Então, claro, esses 28 passeios criados pela Enlarge Your Paris não são estritamente passeios de bicicleta... Mas no lote, há muitas ideias e cursos inspiradores que podem ser praticados com suas 2 (ou 3) rodas favoritas !
E também é uma oportunidade para lembrar que a Île-de-France agora está disponível por no máximo 4 euros* e que muitos trens da Île-de-France permitem que você leve sua bicicleta a bordo.
Ciclovias europeias: está rolando!
Você sabia? Numerosas "rotas ciclísticas" cruzam a Europa. E alguns atravessam a Île-de-France. Então, seja por algumas horas ou para uma viagem de bicicleta, descubra muitas rotas de bicicleta inspiradoras.
- O Scandibérique
- O Sena de Bicicleta
- A Véloscénie
1. Escandiberia
Ela conecta Trondheim, na Noruega, a Santiago de Compostela, na Espanha, via a região de Paris e Bordeaux, por meio de 1700 km de ciclovias.
2. O Sena de bicicleta
Que tal 500 km de ciclovias, de Paris ao mar? Chega a Deauville (no Calvados) ou Le Havre (no Seine-Maritime) via Rouen e Giverny, ao longo do Sena.
3. O Veloscénie
Desta vez, em direção ao Mont Saint-Michel, que sugerimos que pedale. Uma longa aventura de bicicleta que permitirá atravessar os Yvelines, o Eure-et-Loir, o Perche e suas colinas e o Mayenne até o Canal da Mancha (e o mar!).
Quer descobrir ainda mais rotas cicláveis e vias verdes?
*Tarifa válida para todos os ingressos de origem-destino vendidos no carneiro. O preço unitário é de €5. Passagens de origem para ou para o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle não estão sujeitas a essas tarifas