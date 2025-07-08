Schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2025-2028

Prise en compte de l’accessibilité numérique dans la gestion des projets
Suivi de l’accessibilité des services numériques
Depuis 2024, Île-de-France Mobilités a recensé sous la forme d’une cartographie une quarantaine de services en ligne organisés en différentes catégories :
- Les services ouverts au public ;
- Les services réservés aux opérateurs ;
- Les services internes dédiés aux agentes et aux agents d’Île-de-France Mobilités.
Au cours des trois prochaines années, de nouveaux projets numériques vont voir le jour alors que d’autres vont disparaître. Pour suivre ces évolutions, Île-de-France Mobilités détaille et qualifie son patrimoine numérique dans cette cartographie où chaque service en ligne est répertorié selon des critères communs :
- Présence ou non d’un audit (voire date de celui-ci) ;
- Présence ou non d’une déclaration d’accessibilité (voire date de validité/conformité de celle-ci) ;
- Cibles du service ;
- Responsable du service, etc…
Dans un fort contexte de dématérialisation des processus métiers, l’amélioration des parcours les plus utilisés et des formulaires de démarches en ligne est ciblée en priorité.
Des ateliers collaboratifs sont régulièrement organisés. L’objectif de ces rencontres est de travailler ensemble, de manière transversale et concertée, sur l’expérience utilisateur (UX) et le respect de la norme RGAA des services numériques d’Île-de-France Mobilités.
Ces ateliers permettent de coconstruire et de valider les parcours web et mobiles avec l’ensemble des parties prenantes, pour lever les blocages identifiés sur ces parcours prioritaires afin de les rendre accessibles de bout-en-bout.
Respect des obligations légales déclaratives
Dans le respect de la législation française en vigueur et parallèlement aux travaux de mise en conformité déjà engagés, Île-de-France Mobilités affiche pour l’ensemble de ses services une déclaration d’accessibilité.
Le contenu des déclarations varie d’un service à un autre mais comporte toujours au moins les informations suivantes :
- Le statut de leur conformité : “conforme”, “non conforme” ou “partiellement conforme” ;
- La date de publication ;
- Le taux de conformité accessible du service (lorsqu’il a fait l’objet d’un audit préalable) ;
- Le nombre et la liste des non-conformités constatées lors de l’évaluation ;
- Un contact qualifié vers le référent accessibilité d’Île-de-France Mobilités pour signaler un problème d’accessibilité du service concerné ;
- Un lien vers le formulaire de contact des services du défenseur des droits.
Cette mise en avant d’une déclaration par service en ligne assure le respect des obligations légales déclaratives d’Île-de-France Mobilités.
Exemples d'actions concrètes déjà réalisées
La diffusion en interne :
- De modèles de déclaration d’accessibilité à destination des équipes en charge d’un service ;
- Du protocole d’audit de conformité en vigueur au sein d’Île-de-France Mobilités.
À poursuivre ou améliorer
- La démultiplication des affichages de ces déclarations ;
- Une mise à jour régulière en fonction de la tenue de nouveaux audits ou de la mise à jour de ceux-ci ;
- Des ateliers collaboratifs avec les associations.
L’accessibilité à toutes les étapes d’un projet
Même si le fait de respecter les obligations déclaratives constitue un prérequis à toute démarche de mise en conformité, Île-de-France Mobilités travaille également les aspects méthodologiques des différentes étapes de production de ses services numériques.
Pour cela, Île-de-France Mobilités s’est engagé à intégrer les principes de l’accessibilité numérique dès les premières étapes de chaque projet, tout au long de leur développement, et jusqu’à leur exploitation.
Concrètement, cela se traduit par :
- L’intégration de l’accessibilité en amont, dès la phase de conception des services, en impliquant les équipes métiers, techniques et de design afin de garantir des interfaces et contenus accessibles dès leur création ;
- La prise en compte de l’accessibilité tout au long du cycle de vie des projets numériques, en veillant à son respect lors du développement, des phases de recette, et de mise en production ;
- La réalisation régulière d’audits d’accessibilité, pour mesurer le niveau de conformité des dispositifs numériques, identifier les axes d’amélioration, et piloter les actions correctives de manière continue.
De la commande à l’évaluation, Île-de-France Mobilités associe le respect des normes et celui des usages (grâce à des retours d’utilisation notamment) lors de toute création ou refonte d’un service en ligne. Cette approche vise ainsi à ancrer durablement une culture de l’accessibilité au sein des équipes et des processus, pour faire de l’accessibilité numérique une exigence transversale, systématique et pérenne.
Exemples d'actions concrètes déjà réalisées
Durant les projets, des moyens de connaissance et d’apprentissage sont mis à disposition des équipes d’Île-de-France Mobilités :
- Une documentation et des archives disponibles depuis un espace collaboratif dédié à l'accessibilité numérique ;
- Des revues spécifiques d’accessibilité dans les processus de design ;
- Des tests techniques spécifiques à l’aide de lecteurs d’écran, logiciels d’agrandissement d’écran, claviers ergonomiques, contacteur à pression... ;
- Un canal support dédié aux équipes fonctionnelles et techniques.
À poursuivre ou améliorer
- Autonomiser les responsables de ces services afin de continuer à contrôler et promouvoir la prise en compte de l’accessibilité dans leurs activités numériques ;
- Uniformiser les pratiques graphiques et techniques sous la forme d’un design system unifié ;
- Intégrer l’exigence d’accessibilité en amont de tout nouveau projet en ligne.