Schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2025-2028

Définition de l’accessibilité numérique

L’accessibilité numérique désigne la capacité des contenus et services numériques (sites web, applications, documents en ligne…) à être consultés et utilisés par toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, cognitif, etc.). Elle repose notamment sur l’application du RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité) en vigueur qui fixe pour le canal internet les critères techniques et fonctionnels à respecter.

L'objectif est de garantir à toutes et à tous, y compris les personnes en situation de handicap, un accès équitable à ses services numériques.

Le mot d’Hélène BRISSET, Directrice du Numérique

Île-de-France Mobilités, de par ses missions, imagine, organise et finance les transports pour tous les Franciliens.

Pour l’accessibilité numérique, notre objectif est clair : simplifier les parcours numériques pour l’ensemble des voyageurs et les accompagner le mieux possible tout au long de leurs trajets en Île-de-France.

Le partenariat avec les associations d’usagers est pour nous essentiel pour améliorer l’ergonomie des parcours et simplifier en priorité l’accès aux fonctionnalités les plus utilisées. Cette démarche partagée s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue et d'efficacité, toujours au service de nos voyageurs.

Ensemble, faisons du numérique un outil pour vos déplacements : que ce soit pour trouver le meilleur itinéraire, obtenir des informations en temps réel ou acquérir un titre de transport, le numérique accessible doit pouvoir vous accompagner à chaque étape de votre voyage.

Merci à toutes et à tous pour votre appui !