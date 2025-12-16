Des services vélo disponibles toute l’année
Dans chaque Maison du Vélo, vous pouvez :
- Tester des vélos : comparez plusieurs modèles avant de vous décider.
- Être accompagné : nos conseillers et ergothérapeutes vous guident selon vos besoins (pro ou mobilité réduite).
- Louer un Véligo : inscription, remise, retour… on s’occupe de tout. Et exclusivité Maison du Vélo : location courte durée (entre une demi journée et 7 jours).
- Réparer et entretenir votre vélo personnel: outils et pompes en libre-service.
- Trouver les bonnes infos : aides, itinéraires, conseils autour de chez vous.