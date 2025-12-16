Maison du Vélo

Un espace dédié, pour vous faciliter le vélo au quotidien

Essais, réparation, conseils : un lieu convivial pour tous les cyclistes, débutants comme confirmés, y compris personnes à mobilité réduite, pour progresser et échanger.

Trouver une Maison du Vélo
Illustration présentant des cyclistes devant une Maison Du Vélo

Des services vélo disponibles toute l’année

Dans chaque Maison du Vélo, vous pouvez :

  • Tester des vélos : comparez plusieurs modèles avant de vous décider.
  • Être accompagné : nos conseillers et ergothérapeutes vous guident selon vos besoins (pro ou mobilité réduite).
  • Louer un Véligo : inscription, remise, retour… on s’occupe de tout. Et exclusivité Maison du Vélo : location courte durée (entre une demi journée et 7 jours).
  • Réparer et entretenir votre vélo personnel: outils et pompes en libre-service.
  • Trouver les bonnes infos : aides, itinéraires, conseils autour de chez vous.
Illustration montrant une formation vélo

Des rendez-vous ponctuels à ne pas manquer

Les associations et acteurs vélo du territoire font vivre les Maisons du Vélo avec :

  • Des formations : vélo-école, remise en selle, ateliers réparation.
  • Des animations : fête du vélo, ciné-débats, conférences, fresques de la mobilité.
  • Découvrir : de nouveaux formats et événements à venir.
Photo d'une Maison du Vélo

Où trouver une Maison du Vélo ?

Actuellement, les Maisons du Vélo suivantes sont ouvertes :

  • Ermont-Eaubonne
    2 Rue de l'Arrivée, 
    95120 Ermont
  • Juvisy
    43 Rue des Gaulois, 
    91260 Juvisy-sur-Orge
  • Croix de Berny
    99 Avenue du Général de Gaulle,
    92160 Antony
Voir la carte des Maisons du Vélo

La Maison du Vélo vient à vous

Les Maisons du Vélo mobiles se déplacent sur le territoire francilien pour proposer les mêmes services* que les sites fixes, au plus près de chez vous.

La première circule dans les Yvelines ; six autres arriveront d’ici juin 2026.

* Hors location courte durée.

Et pour les collectivités ?

Développez une offre de services vélo sur votre territoire avec l’aide d’Île-de-France Mobilités.

Créer une Maison du Vélo

Aide financière disponible pour les collectivités