Collectivités, ouvrez votre Maison du Vélo

Qu'est-ce qu'une Maison du Vélo locale ?

Une Maison du Vélo locale est un lieu d'accueil unique pour les cyclistes. Elle peut être fixe (bâtiment) ou mobile (véhicule aménagé).

Chaque structure adapte son offre selon les besoins du territoire, avec des services tels que :

Maintenance : service de réparation ou espace d'auto-réparation.

service de réparation ou espace d'auto-réparation. Services : location de vélos, vente d'accessoires, marquage Bicycode, etc.

location de vélos, vente d'accessoires, marquage Bicycode, etc. Formation : vélo-école, remise en selle et conseils en mobilité, etc.

vélo-école, remise en selle et conseils en mobilité, etc. Animation : évènements locaux et promotion de la culture vélo.

Qui peut bénéficier de l'aide à l'exploitation ?

Cette subvention s'adresse aux collectivités territoriales et à leurs groupements situés en Île-de-France.

Pour être éligible, la Maison du Vélo doit respecter certains critères minimaux :

Justifier d'une carence d'initiative privée (absence de services similaires dans un rayon de 5 km). Proposer un ou plusieurs service(s) vélo parmi ceux détaillés ci-dessus. Mettre à disposition gratuitement une station de gonflage et un kit de petits outils. Informer sur les services vélos d'Île-de-France Mobilités (Véligo Location, Parkings Vélos, aides à l'achat). Devenir un point de retrait pour le service Véligo Location (pour les Maison du Vélo fixes).

Quel est le montant de la subvention ?

Île-de-France Mobilités participe aux frais de fonctionnement (personnel, loyer, matériel, communication et marketing, etc.) :

Prise en charge : Jusqu’à 50 % du déficit d’exploitation.

Jusqu’à du déficit d’exploitation. Plafond : Jusqu'à 150 000 € par an et par structure.

Jusqu'à et par structure. Durée : La convention est signée pour une durée maximale de 5 ans, reconductible.

Besoin d’un financement pour la création d’une maison du vélo ?

La Région Île-de-France propose des subventions à l’investissement pour des services vélos via :

Comment réaliser votre demande ?

La demande de subvention peut être déposée à tout moment. Elle doit comprendre les éléments suivants détaillés dans la trame de dossier :

Un courrier officiel signé du représentant de la collectivité. Une présentation détaillée du projet (localisation, horaires, services, moyens humains). Un diagnostic de carence d'initiative privée sur le secteur. Un plan de financement prévisionnel (dépenses et recettes estimées).

À noter : Le versement est effectué annuellement sur présentation d'un rapport d'activité à transmettre avant le 30 juin de l'année n+1.

Pour plus d'informations et transmettre les documents de votre demande : [email protected]

Retrouvez l'intégralité des conditions d'éligibilité et les modalités de calcul : Règlement d'attribution des subventions

Téléchargez le modèle pour préparer votre présentation et votre plan de financement : Trame de dossier de demande