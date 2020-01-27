Sorties scolaires, périscolaires et extrascolaire

Les groupes de collégiens et les groupes de jeunes de moins de 16 ans en écoles primaires accompagnés d’un enseignant se déplaçant dans le cadre d’une sortie à caractère éducatif, culturel, sportif ou social organisée par une association, une collectivité ou un établissement public peuvent bénéficier d'un tarif réduit de 50% sur les tickets de transports en commun du réseau francilien (métro, train, RER, tram bus).

Ce tarif s’applique dans le cadre d’une sortie éducative, culturelle, sportive ou sociale, organisée par :

un établissement scolaire,

une collectivité,

une association,

un établissement public.

L'achat de tickets à tarifs réduits sur Passe Navigo Easy se fait par correspondance via le site Grands Comptes d'Île-de-France Mobilités et est livré sous 6 jours en moyenne.