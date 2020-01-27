Tarifs réduits enfants et sorties scolaires
Publié le
Les enfants de 4 à moins de 10 ans peuvent voyager en Île-de-France avec des tickets à tarif réduit (Ticket Bus-Tram, Ticket Métro-Train-RER).
Les enfants de 4 à 11 ans inclus peuvent par ailleurs bénéficier du tarif Enfant sur le forfait Paris Visite (50% de réduction par rapport au plein tarif).
Le forfait imagine R permet aussi à tous les enfants scolarisés de voyager en illimité en Île-de-France, et ce, à coût attractif !
Sorties scolaires, périscolaires et extrascolaire
Les groupes de collégiens et les groupes de jeunes de moins de 16 ans en écoles primaires accompagnés d’un enseignant se déplaçant dans le cadre d’une sortie à caractère éducatif, culturel, sportif ou social organisée par une association, une collectivité ou un établissement public peuvent bénéficier d'un tarif réduit de 50% sur les tickets de transports en commun du réseau francilien (métro, train, RER, tram bus).
Ce tarif s’applique dans le cadre d’une sortie éducative, culturelle, sportive ou sociale, organisée par :
- un établissement scolaire,
- une collectivité,
- une association,
- un établissement public.
L'achat de tickets à tarifs réduits sur Passe Navigo Easy se fait par correspondance via le site Grands Comptes d'Île-de-France Mobilités et est livré sous 6 jours en moyenne.
Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier du tarif réduit, le groupe doit :
- Comprendre au moins 10 jeunes (au-delà de 10, un accompagnateur supplémentaire peut aussi bénéficier du tarif réduit).
- Pour les écoles maternelles/élémentaires et les centres de loisirs : 1 accompagnateur par tranche de 8 enfants. Un accompagnateur supplémentaire est autorisé par fraction de 8 ou 10 enfants/jeunes en excédent.
- Voyager ensemble, sans séparation du groupe.
- Être muni d’une "Déclaration sur l’honneur – Groupe de jeunes", dûment remplie, datée, tamponnée et signée par le responsable du groupe avant le déplacement.
Titres à tarif réduit disponibles
Écoles maternelles, élémentaires et centres de loisirs
- Ticket Bus-Tram à tarif réduit
- Ticket Métro-Train-RER à tarif réduit
Collèges, lycées, associations, collectivités et établissements publics :
- Ticket Métro-Train-RER à tarif réduit
Informations importantes
- Chaque jeune et accompagnateur doit disposer d’une carte Navigo Easy chargée d’un titre de transport. Le passe Navigo Easy est une carte rechargeable et anonyme vendu à 2 euros. Les supports destinés aux établissements scolaires français sont gratuits.
- Le groupe doit voyager ensemble, sans arrêt en cours de route.
- Pour les groupes de 80 personnes ou plus, il est recommandé de prévenir les gares SNCF de départ et d’arrivée au moins 24 h avant.
- L’attestation doit être déposée à la sortie. Seules les activités annulées peuvent donner lieu à un remboursement.