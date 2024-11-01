Travaux sur le réseau

Interruptions, fréquences réduites, fermetures de stations : anticipez les chantiers qui impactent vos déplacements et trouvez votre itinéraire alternatif.

Attention : d'importants travaux perturbent le réseau cet été

  • Des temps de parcours allongés et une forte affluence sont à prévoir sur certaines lignes
  • ·Favorisez le télétravail si vous en avez la possibilité
  • Si vous devez vous déplacer en transport en commun dans les secteurs concernés par les travaux, privilégiez les recommandations et consultez l’application Ile-de-France Mobilités

Focus sur les perturbations de l'été 2026

Prévoyez votre trajet alternatif

Recherche d'itinéraire

A vélo en Île-de-France

CovoitIDFM

Travaux et impacts

Durant l'été 2026, le réseau francilien est modernisé avec près de 4 milliards d'euros d'investissement. Les lignes 4, 5, 8, 12 et 13 du métro, les RER A, B, C, D, E, et les trains H, K et P connaîtront des travaux importants. Les tramways T1 et T2 seront également en chantier jusqu'à la fin août.

Ces interventions entraîneront des fermetures de stations, réductions de fréquence et interruptions de trafic selon les lignes. Consultez les horaires en temps réel et prévoyez des itinéraires alternatifs pour vos déplacements.

Restez informé pendant les travaux

Téléchargez l'appli Île-de-France Mobilités pour connaître les travaux par ligne, recevoir des alertes et trouver vos itinéraires alternatifs en direct.

Installer l'app