Travaux sur le réseau

Durant l'été 2026, le réseau francilien est modernisé avec près de 4 milliards d'euros d'investissement. Les lignes 4, 5, 8, 12 et 13 du métro, les RER A, B, C, D, E, et les trains H, K et P connaîtront des travaux importants. Les tramways T1 et T2 seront également en chantier jusqu'à la fin août.

Ces interventions entraîneront des fermetures de stations, réductions de fréquence et interruptions de trafic selon les lignes. Consultez les horaires en temps réel et prévoyez des itinéraires alternatifs pour vos déplacements.