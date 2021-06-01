Travaux d'été 2023 sur le réseau RER
On fait le point sur les travaux d'été et les restrictions de circulation associées sur vos lignes de RER.
RER A
Dans le cadre des travaux de renouvellement appareils de voies* et d'entretien des infrastructures, le RER A sera fermée toute la journée :
- Du 9 au 18 août inclus : la ligne A du RER sera fermée entre les stations Nation et Val de Fontenay ainsi qu'entre Nation et Fontenay-sous-Bois,
- Du 5 au 20 août inclus : la ligne A du RER sera fermée entre les stations Cergy-Le Haut et Conflans-Fin d'Oise.
Pour chaque fermeture exceptionnelle, un plan de transport alternatif et des bus de substitution seront proposés aux voyageurs.
*Les appareils de voies sont tous les éléments qui supportent le train. Ils sont composés d’éléments fixes (ballasts et traverses) et d’éléments mobiles (les aiguillages, qui permettent au train de bifurquer).
RER B
Travaux de modernisation
Les travaux de modernisation continuent sur la ligne B du RER pour permettre d'accueillir des trains plus rapides, performants et spacieux, tout en gagnant en régularité et sécurité sur les lignes.
À l'occasion des travaux, certaines gares et parties de la ligne ne seront pas desservies :
- Du 29 mai au 27 août : dans les deux sens de circulation, les trains ne marqueront pas d'arrêt à la gare de Bagneux.
- Du 22 juillet au 25 août inclus : la ligne sera fermée entre Bourg-la-Reine et Robinson, branche Robinson.
- Du 14 juillet au 20 août inclus : fermeture du tronçon Fontaine-Michalon - Massy-Palaiseau dans le cadre du remplacement des ponts centenaires de Chartres (Ligne B) et de Gallardon (ligne C). Une opération d’envergure sur la commune de Massy (91), à proximité de la gare de Massy-Verrières.
- Du 22 juillet au 4 août inclus : fermeture de la ligne entre Fontaine Michalon et Croix de Berny (ce qui étend la zone de fermeture de Massy-Palaiseau à Croix de Berny pendant ses deux semaines voir ci-dessus) pour l'amélioration de l'exploitation ferroviaire des TGV interrégionaux.
- Du 24 juillet au 12 août inclus : aucun train ne circulera à partir de 23 h 30 entre Denfert-Rochereau et Gare du Nord dans le cadre de la maintenance patrimoniale des voies de Châtelet-Les-Halles.
Pour chaque fermeture un plan de transport alternatif est proposé aux voyageurs.
Travaux axe nord du RER B : fermeture du 12, 13 et 14 août inclus
Le samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 août 2023, les travaux de modernisation du RER B par SNCF, aboutissement de plus de deux années de travaux, permettront de doter le RER B d'un nouveau terminus provisoire qui serautilisé pour maintenir des trains sur certains tronçons de la ligne en cas d'incidents. Les travaux viennent également préparer l'arrivée des nouvelles navettes aéroportuaires et créer un nouveau terminus de la ligne au nord à La Plaine-Stade-de-France.
Des terminus provisoires qui augmenteront la capacité de retournement des trains et donc un meilleur maintien de la circulation en cas de coupure du trafic.
12 au 14 août : les impacts sur la ligne Paris-Laon
- Aucun train ne circulera sur les voies habituelles, entre Paris et Mitry-Claye,
- Certains trains seront détournés par Ormoy-Villers & Creil, avec allongement des temps de parcours.
12 au 14 août : conséquences sur le trafic du RER B
Aucun train ne circulera dans les deux sens entre :
- Paris gare du Nord et Mitry-Claye,
- Paris gare du Nord et Aulnay-sous-Bois.
Les trains circuleront entre :
- Le sud de la ligne et Paris Gare du Nord souterraine,
- Entre Mitry-Claye et Crépy-en-Valois,
- Aulnay-sous-Bois et Aéroport CDG 2 en navettes.
- Des bus de substitution seront mis en place entre Paris et Compans.
12,13 et 14 août 2023 : voyageurs, reportez vos trajets
Durant la période, les voyageurs sont invités à reporter leur voyage en particulier le lundi 14 août. Pour les personnes qui seraient dans l’obligation de se déplacer, des bus de remplacement sont mis en place.
Pour de plus amples informations et le détail des solutions de substitution, rendez-vous sur le site transilien.com, rubrique RER B, le blog du RER B, rubrique travaux ou lisez notre article sur le sujet !
Autres travaux sur le RER B : fermeture de la ligne tout l'été à partir de 23 h
D’autres opérations seront menées sur la ligne B et demanderont la fermeture de la ligne tout l'été à partir de 23 h :
- Travaux de remplacement de 14 km de voies sur les communes entre Aulnay et Mitry : à Aulnay entre le 31 juillet et 5 août, à Mitry du 21 août au 14 octobre, Sevran-Livry du 21 août au 30 septembre, Sevran du 21 août au 30 septembre.
- Chantier de renouvellement de voies et ballast : entre Paris et Aulnay du 8 juillet au 14 août.
- Préparation à l’arrivée du nouveau matériel roulant à la Courneuve : du 11 juin au 26 juin de nuit en semaine et les week-ends de 23 h 30 à 4 h 30.
RER C
Durant la période estivale, SNCF réalisera des travaux de modernisation et régénération du matériel :
- 910 mètres de rails renouvelés entre les stations Invalides et Musée d'Orsay entre le 3 juillet et le 1ᵉʳ septembre,
- 2,8 km de remplacement de voies et ballast entre les stations Musée d'Orsay et Notre Dameentre le 15 juillet et 17 août,
- Renforcement des structures du tunnel de la ligne C à Pont d'Alma entre le 16 juillet et le 26 août,
- Remplacement de 12,5 km de voies (entre Lardy et Etampes) et 17 km (entre Vanves et La Verrière) jusqu'au 30 septembre,
- Construction d'un poste d'aiguillage à Dourdan tout l'été, la nuit en semaine,
- Remplacement de la signalisation à Savigny-sur-Orge les nuits du 25 au 26 juin.
- Contournement ferroviaire entre Massy et Antony pour supprimer le croisement des lignes B et C et éviter des conflits de circulation.
Conséquences sur le trafic de la ligne C
- Le 1er, 2, 8 et 9 juillet : les trains seront directs entre Choisy-le-Roi et Juvisy.
- Du 15 juillet au 26 août : aucun train ne circule entre les gares d’Avenue Henri Martin, Javel et Austerlitz. Les voyageurs sont invités à se reporter sur les lignes régulières (Métro 10, Bus 30 et Bus 63).
- Du 15 juillet au 26 août : aucun train ne circule entre les gares de Pont de Rungis et Massy Palaiseau. Les voyageurs sont invités à se reporter sur les lignes régulières.
À savoir
Dans le cadre des chantiers de remplacement des ponts de Chartres (RER B) et Gallardon (RER C) la LGV Atlantiques est interrompue du 17 juillet à partir de 23 h 30 au 20 juillet 5 h ainsi que du 7 août 23 h au 10 août 5 h30. Les TGV seront détournés à la gare d'Austerlitz.
RER D
Travaux de prévus sur la ligne de RER D
- Préparer l’arrivée des RER Nouvelle Génération : sur l'axe Juvisy - Corbeil Essonnes via Évry Courcouronnes, SNCF réalisera des travaux de renforcement caténaire dans le secteur du Plateau du 1ᵉʳ au 2 juillet, du 2 au 3 septembre, ainsi que toutes les nuits de 22 h à 06 h en semaine jusqu’à décembre 2023.
- Rehaussement de quais à Maisons-Alfort-Alfortville du 9 au 11 juin, du 16 au 18 juin, du 23 au 25 juin. Le reste des travaux aura lieu les nuits en semaine de 22 h à 06 h jusqu’à août 2023.
Conséquences sur le trafic de la ligne D
- Du 10 au 29 juillet et du 31 juillet au 26 août sur l'axe Juvisy - Corbeil Essonnes via Évry Courcouronnes : les trains circulent uniquement dans un sens sur la ligne D (sur l'axe.
- En semaine, les trains circulent de 4 h 25 à 9 h en direction de Paris et de 16 h 35 à 21h les trains circulent dans le sens Paris vers la province.
- En week-end, les trains circulent en direction de Paris du matin jusqu’à 14h55 et dans l’autre sens de 15h à la fin du service.
L’autre sens de circulation est assuré par un service de bus de substitution
RER E
Travaux de prévus sur la ligne de RER E
Sur l’Axe Est, SNCF conduira des travaux de régénération :
- 14 km de rails seront renouvelés entre Pantin et Noisy-le-Sec entre le 29 mai et le 1er juillet.
- Opérations de suppression et remplacement d’aiguillage en gare de la Ferté Milon du 14 juillet au 14 septembre.
- Entre Yvris et Emerainville les voies seront rénovées les 15, 16 et 22,23 juillet.
- À Vaires-sur-Marne, cinq appareils de maintenance des voies et 1200 mètres de voies et ballast vont être transformés : les travaux préparatoires auront lieu du 14 août au 17 septembre et les travaux principaux du 18 septembre au 24 novembre.
Conséquences sur le trafic de la ligne E (et P)
Dans le cadre des travaux et du projet EOLE, certaines gares parisiennes feront l’objet de reports de circulations :
- Les week-ends du 3, 4 et 10 et 11 juin : les gares d’Haussmann Saint Lazare et Magenta,
- Le week-end du 17 et 18 juin : les gares d’Haussmann Saint Lazare, Magenta et Rosa Parks,
- Du 19 juin au 28 juin : la gare d’Haussmann Saint Lazare.
Pour les autres opérations de l’été (relatives au RER E et à la ligne P) d’autres modifications de dessertes sont à prévoir :
- Les 29 et 30 juillet, 5 et 6 août, 11 et 12 août, 19 et 20 août et 26 et 27 août :
- La gare de Chelles Gournay ne sera pas desservie dans les deux sens de circulation.
- La gare de Vaires Torcy ne sera pas desservie en direction de Paris.
- Du 15 juillet au 27 août : aucun train entre les gares de Meaux et La Ferté Milon. Un service de bus de substitution sera mis en place entre ces gares.
- Les 14, 15 et 16 juillet : aucun train sur les branches Coulommiers et Provins. Un service de bus de substitution sera mis en place.
- Du 3 juillet au 27 août : la gare de Nangis ne sera pas desservie dans les deux sens de circulation. Un service de bus de substitution est mis en place.
