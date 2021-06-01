Travaux d'été 2023 sur le réseau RER

Travaux axe nord du RER B : fermeture du 12, 13 et 14 août inclus

Le samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 août 2023, les travaux de modernisation du RER B par SNCF, aboutissement de plus de deux années de travaux, permettront de doter le RER B d'un nouveau terminus provisoire qui serautilisé pour maintenir des trains sur certains tronçons de la ligne en cas d'incidents. Les travaux viennent également préparer l'arrivée des nouvelles navettes aéroportuaires et créer un nouveau terminus de la ligne au nord à La Plaine-Stade-de-France.

Des terminus provisoires qui augmenteront la capacité de retournement des trains et donc un meilleur maintien de la circulation en cas de coupure du trafic.

12 au 14 août : les impacts sur la ligne Paris-Laon

Aucun train ne circulera sur les voies habituelles, entre Paris et Mitry-Claye,

Certains trains seront détournés par Ormoy-Villers & Creil, avec allongement des temps de parcours.

12 au 14 août : conséquences sur le trafic du RER B

Aucun train ne circulera dans les deux sens entre :

Paris gare du Nord et Mitry-Claye,

et Paris gare du Nord et Aulnay-sous-Bois.

Les trains circuleront entre :

Le sud de la ligne et Paris Gare du Nord souterraine,

et Entre Mitry-Claye et Crépy-en-Valois ,

et , Aulnay-sous-Bois et Aéroport CDG 2 en navettes.

en navettes. Des bus de substitution seront mis en place entre Paris et Compans.

12,13 et 14 août 2023 : voyageurs, reportez vos trajets

Durant la période, les voyageurs sont invités à reporter leur voyage en particulier le lundi 14 août. Pour les personnes qui seraient dans l’obligation de se déplacer, des bus de remplacement sont mis en place.

Pour de plus amples informations et le détail des solutions de substitution, rendez-vous sur le site transilien.com, rubrique RER B, le blog du RER B, rubrique travaux ou lisez notre article sur le sujet !