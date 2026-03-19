Déclaration d'accessibilité du site web : partiellement conforme

ÉTAT DE CONFORMITÉ

Île-de-France Mobilités est partiellement conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité en raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-dessous.

RÉSULTATS DES TESTS

L’audit de conformité au RGAA 4.1.2 réalisé par la société Temesis révèle que : 52,24% des critères RGAA sont respectés.

Dans le détail :

Nombre de critères conformes : 35

Nombre de critères non conformes : 32

Nombre de critères non applicables : 39

CONTENUS NON ACCESSIBLES

Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes :

Non conformité

Liste des critères non conformes :

1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d’assistance ?

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?

1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image correspondante ?

2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ?

3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?

3.2 Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ?

3.3 Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d’interface ou les éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ?

4.2 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ?

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ?

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ?

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, a-t-il un intitulé ?

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ?

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ?

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d’assistance ?

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ?

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ?

8.9 Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ?

9.1 Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation appropriée de titres ?

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ?

10.1 Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l’information ?

10.5 Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d’élément et de police sont-elles correctement utilisées ?

10.6 Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n’est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ?

10.9 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?

10.11 Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans perte d’information ou de fonctionnalité et sans avoir recours soit à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256 px, soit à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320 px (hors cas particuliers) ?

10.13 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d’un composant d’interface sont-ils contrôlables par l’utilisateur (hors cas particuliers) ?

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ?

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils regroupées de manière pertinente ?

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ?

12.6 Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d’en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ?

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ?

13.3 Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ?

13.10 Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d’un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d’un geste simple (hors cas particuliers) ?

Dérogations pour charge disproportionnée

Liste des contenus non accessibles, dérogés pour charge disproportionnée : aucun

Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité

Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018 ;

Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle : Lecteur Vidéo Youtube, Chatbot (Screeb)

ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ

Cette déclaration a été établie le 12 décembre 2024.

Technologies utilisées pour la réalisation du site web

HTML

CSS

JavaScript

Environnement de test

Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs d’écran suivants :

Windows, NVDA 2024.4.1, Firefox 132

Windows, Jaws 2025, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Android natif, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, VoiceOver, Safari

Les outils suivants ont été utilisés lors de l’évaluation :

WCAG contrast checker​

HeadingsMap​

Web developer​

ARC Toolkit

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité

Accueil

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www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois Accessibilité des transports, mobilité et handicap

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces Plan à télécharger

www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/plans

RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du site web pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

Contacter le référent accessibilité numérique d'Île-de-France Mobilités

VOIES DE RECOURS

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.

Vous avez signalé au responsable du site web un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.