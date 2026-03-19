Déclaration d'accessibilité du site web : partiellement conforme

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Île-de-France Mobilités s’engage à rendre son site web accessible conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Cette déclaration d’accessibilité s’applique au site web :
https://www.iledefrance-mobilites.fr/

Par ailleurs et conformément au décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019, Île-de-France Mobilités détaille la stratégie de mise accessibilité de ses services numériques au sein des documents suivants :

ÉTAT DE CONFORMITÉ

Île-de-France Mobilités est partiellement conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité en raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-dessous.

RÉSULTATS DES TESTS

L’audit de conformité au RGAA 4.1.2 réalisé par la société Temesis révèle que : 52,24% des critères RGAA sont respectés.

Dans le détail :

  • Nombre de critères conformes : 35
  • Nombre de critères non conformes : 32
  • Nombre de critères non applicables : 39

CONTENUS NON ACCESSIBLES

Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes :

Non conformité

Liste des critères non conformes :

  • 1.2      Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d’assistance ?
  • 1.3      Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?
  • 1.9      Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image correspondante ?
  • 2.2      Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ?
  • 3.1      Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?
  • 3.2      Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ?
  • 3.3      Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d’interface ou les éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ?
  • 4.2      Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ?
  • 5.4      Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ?
  • 6.1      Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ?
  • 6.2      Dans chaque page web, chaque lien, a-t-il un intitulé ?
  • 7.1      Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ?
  • 7.3      Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ?
  • 7.5      Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d’assistance ?
  • 8.3      Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ?
  • 8.7      Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ?
  • 8.9      Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ?
  • 9.1      Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation appropriée de titres ?
  • 9.3      Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ?
  • 10.1    Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l’information ?
  • 10.5    Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d’élément et de police sont-elles correctement utilisées ?
  • 10.6    Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n’est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ?
  • 10.9    Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?
  • 10.11  Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans perte d’information ou de fonctionnalité et sans avoir recours soit à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256 px, soit à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320 px (hors cas particuliers) ?
  • 10.13  Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d’un composant d’interface sont-ils contrôlables par l’utilisateur (hors cas particuliers) ?
  • 11.1    Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ?
  • 11.8    Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils regroupées de manière pertinente ?
  • 12.3    La page « plan du site » est-elle pertinente ?
  • 12.6    Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d’en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ?
  • 12.8    Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ?
  • 13.3    Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ?
  • 13.10  Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d’un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d’un geste simple (hors cas particuliers) ?

Dérogations pour charge disproportionnée

Liste des contenus non accessibles, dérogés pour charge disproportionnée : aucun

Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité

  • Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018 ;
  • Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle : Lecteur Vidéo Youtube, Chatbot (Screeb)

ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ

Cette déclaration a été établie le 12 décembre 2024.

Technologies utilisées pour la réalisation du site web

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Environnement de test

Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs d’écran suivants :

  • Windows, NVDA 2024.4.1, Firefox 132
  • Windows, Jaws 2025, Firefox 132
  • macOS, VoiceOver, Safari
  • Android natif, TalkBack 15.1, Chrome
  • iOS, VoiceOver, Safari

Les outils suivants ont été utilisés lors de l’évaluation :

  • WCAG contrast checker​
  • HeadingsMap​
  • Web developer​
  • ARC Toolkit

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité

  1. Accueil         
    www.iledefrance-mobilites.fr
  2. Contact         
    www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contact
  3. Accessibilité
    https://www.iledefrance-mobilites.fr/declaration-conformite-rgaa
  4. Mentions légales    
    www.iledefrance-mobilites.fr/mentions-legales
  5. Plan du site 
    www.iledefrance-mobilites.fr/plan-du-site
  6. Recherche   
    https://www.iledefrance-mobilites.fr/recherche
  7. Résultats de recherche     
    www.iledefrance-mobilites.fr/recherche?q=ligne-11#tabs
  8. Actualités     
    www.iledefrance-mobilites.fr/actualites
  9. Détail d’une actualité         
    www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/iphone-passe-navigo
  10. Projets          
    www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets
  11. Détail d’un projet    
    www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/metro15-sud
  12. Titres et tarifs          
    www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs
  13. Détail d’un forfait    
    www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-navigo-mois
  14. Accessibilité des transports, mobilité et handicap       
    www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces
  15. Plan à télécharger  
    www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/plans

RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du site web pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

Contacter le référent accessibilité numérique d'Île-de-France Mobilités

VOIES DE RECOURS

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.

Vous avez signalé au responsable du site web un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.