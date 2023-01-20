Assises du financement des transports en commun

Pourquoi organiser des Assises du financement des transports ?

Le réseau de transports en commun francilien est le 2e plus dense et le 4e le plus étendu au monde. Dans les dix années à venir, le réseau de métro aura doublé sa taille, avec l'arrivée progressive des lignes 15, 16, 17 et 18. Le RER E ira jusqu'à Mantes-la-Jolie, le réseau de tram sera démultipliée. Quant à celui des de bus, il sera 20 % plus étendu.

Un développement des transports en commun francilien sans précédent... qui va nécessiter un budget de fonctionnement adapté.