Assises du financement des transports en commun
Les Assises du financement des transports en commun 2024-2030, c'est une journée entière et une multitude d'acteurs du monde des transports - experts, responsables politiques, associations d'usagers - réunis pour imaginer, innover, concevoir, penser collectivement les modalités d'un financement pérenne des mobilités collectives en Île-de-France.
Pourquoi organiser des Assises du financement des transports ?
Le réseau de transports en commun francilien est le 2e plus dense et le 4e le plus étendu au monde. Dans les dix années à venir, le réseau de métro aura doublé sa taille, avec l'arrivée progressive des lignes 15, 16, 17 et 18. Le RER E ira jusqu'à Mantes-la-Jolie, le réseau de tram sera démultipliée. Quant à celui des de bus, il sera 20 % plus étendu.
Un développement des transports en commun francilien sans précédent... qui va nécessiter un budget de fonctionnement adapté.
Comment sont financés vos transports en commun ?
Le financement des transports en commun est un écosystème pluriel et crucial permettant chaque année au réseau de se moderniser, de gagner en précision, de s'orienter vers des énergies et des matériaux plus durables, et ce, tout offrant à Île-de-France Mobilités la possibilité de proposer des tarifs préférentiels et des aides financières aux usagers pour rendre la mobilité accessible à tous.
Au programme de ces premières Assises du financement des transports en commun 2024-2030
- Un diagnostic du coût de fonctionnement des nouvelles lignes et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
- La conception d'un nouveau modèle de financement
- Le rôle social et écologique du prix des transports - avec un regard à l'international
- L'identification de nouvelles recettes possibles pour Île-de-France Mobilités
- Et l'ouverture à des propositions politiques grâce aux cahiers d'acteurs rédigés par les groupes politiques de la Région
Assises du financement : posez directement vos questions aux participants !
Si les Assises du financement réunissent physiquement un collectif d'experts et d'élus, elles sont ouvertes à toutes les questions, toutes les suggestions.
Vous avez une proposition à faire pour pérenniser le budget des transports en commun franciliens ?
Partagez-la sur Twitter, toute la journée du 23 janvier, via le hashtag #AssisesTransportsIDF. Elle pourra être soumise aux participants, en direct.