Assises du financement des transports franciliens 2024-2030

Mis à jour le 06 février 2023

D'ici 2030, le réseau des transports en commun francilien aura doublé sa taille. Une nouvelle densité qui nécessite de revoir son financement au quotidien. Coûts de fonctionnement et nouvelles recettes, rôle social et écologique du prix des transports : Île-de-France Mobilités et la préfecture d'Île-de-France organisent le 23 janvier 2023 une journée pour inventer collectivement le modèle de financement des transports de demain.