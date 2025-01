Informations investisseurs

Île-de-France Mobilités est un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique. Assumant pleinement son rôle et ses missions d’autorité organisatrice des mobilités de l’une des premières régions économiques d’Europe, elle investit massivement pour des transports en commun propres et plus largement, en faveur de la transition vers une économie bas-carbone.

Ainsi, plus de 1 100 nouveaux trains et RER électriques circuleront sur le réseau d’ici 2030 et la totalité de la flotte de bus est progressivement remplacée par une flotte entièrement propre à la même échéance. En parallèle, Île-de-France Mobilités investit dans la rénovation énergétique des infrastructures indispensables à l’exploitation de ce matériel roulant comme les dépôts et centres de maintenance. Île-de-France Mobilités agit aussi pour le développement des mobilités douces et la limitation du transport routier. Avec plus de 20 000 vélos à assistance électrique en circulation, ce service de location permet de convertir les franciliens à un nouveau mode de transport vert.