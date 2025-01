Financements

Ces entreprises sont chargées de transporter les voyageurs en respectant le niveau de qualité de service fixé par Île-de-France Mobilités. Elles ont également pour mission d’assurer l’entretien des infrastructures et du matériel, de veiller à la sécurité des passagers, de maintenir la propreté des espaces, de réaliser différents services en gare (vente de titres de transports, information des voyageurs…), de réaliser des travaux de maintenance et de modernisation des lignes dont elles ont la charge. Plus de 100 000 personnes sur toute la région travaillent quotidiennement à assurer de ce service public.

10,506 milliards d’euros ont été consacrés au fonctionnement des transports collectifs en 2021.

Les recettes tarifaires, les concours publics pour le fonctionnement et les taxes affectées à Île-de-France Mobilités pour les transports collectifs d'Île-de-France se sont élevées à 10,814 milliards d’euros en 2021.

Au sein de ce montant, 10,506 milliards d’euros sont des dépenses de fonctionnement.

81 % de ces dépenses concernent les contrats d’Île-de-France Mobilités avec la RATP et la SNCF.

Les 19 % restants couvrent les dépenses de fonctionnement des opérateurs exploitant les 1 300 lignes de bus en grande couronne et les transports scolaires, ainsi que les dépenses de fonctionnement d’Île-de-France Mobilités.

Ces dépenses recouvrent en premier lieu les charges liées à l’exploitation des réseaux. Elles participent également au financement des investissements via les dotations aux amortissements (modernisation du réseau, renouvellement des matériels roulants etc.).

Les entreprises franciliennes sont les premiers financeurs du système de transport et apportent, en 2023, 48 % des ressources de fonctionnement : via le versement transport, taxe sur la masse salariale, dont le produit est affecté à Île-de-France Mobilités, et en remboursant 50 % des forfaits Navigo de leurs employés (ils peuvent aller jusqu'à 75 %).

Les recettes des titres de transport représentent 33 % des ressources de financement en 2023. Après déduction de la part prise en charge par les employeurs et par les collectivités, la part des voyageurs correspond à 27 % des ressources.

Les autres ressources proviennent principalement des contributions des collectivités membres d’Île-de-France Mobilités : la Région Île-de-France en premier lieu, la Ville de Paris et les départements franciliens.

Les grands équilibres financiers sont synthétisés dans ce schéma (ici en 2018) :