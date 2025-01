Qualité de l'air dans les gares et stations

Pour analyser avec rigueur l’évolution de la qualité de l’air dans les espaces ferroviaires souterrains, Île-de-France Mobilités a choisi de s’appuyer sur l’expertise d’Airparif dans le cadre d’un partenariat pluriannuel, d’une durée de trois ans.

Les objectifs ? Disposer d’une expertise scientifique, améliorer les méthodes de mesures, expertiser les solutions proposées par les opérateurs et recommander les actions les plus utiles et les plus efficaces.

Dès 2023, plusieurs chantiers visant à améliorer la qualité de l'air ont été lancés en collaboration avec Airparif et les opérateurs :