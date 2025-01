Les remboursements au titre de l’indu

Les employeurs ayant indûment cotisé au versement mobilité (par ex : taux erroné, effectif inférieur au seuil d’assujettissement, salariés itinérants etc.) ont la possibilité de solliciter le remboursement du versement mobilité auprès de l’URSSAF, seul organisme compétent pour instruire et contrôler ce type de demande, conformément aux articles D.2531-9 et D.2531-10 du code général des collectivités territoriales et à la décision de la Cour de Cassation du 15 juin 2017.

L’exonération du versement mobilité

En Île-de-France, l’exonération est une dérogation au principe d’assujettissement au versement mobilité.

Cette exonération est en faveur des associations et fondations lorsqu’elles remplissent les conditions exigées par les dispositions de l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales (associations et fondations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif dont l’activité est de caractère social). Elle n’est pas conditionnée à une décision préalable d’Ile-de-France Mobilités.

Ainsi, deux possibilités s’offrent aux associations et fondations :