Notre quotidien

Une association du personnel

CréaMob permet d’accéder à des réductions dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport etc.

Rejoindre Île-de-France Mobilités c’est devenir membre de son association du personnel CréaMob et ainsi bénéficier d’activités et prestations variées pour vous et votre famille.

Au retour à une vie « normale », vous profiterez de tarifs négociés pour le cinéma, expositions, opéras, spectacles ou parcs de loisir. Un accès à des activités sportives et collectives pour une pratique conviviale entre collègues, des évènements sportifs mais aussi une participation aux activités individuelles de loisirs ou culturelles (enfants inclus) sont autant d’offres qui permettent à chacun d'y trouver satisfaction.

Entre les chèques-vacances, chèques cadeaux naissance, les festivités de Noël et la participation aux frais pour les séjours enfants avec hébergement, votre famille pourra, elle-aussi en profiter.

Enfin parce que le bien-être de la planète est aussi précieux, des activités de sensibilisation sur des enjeux liés au développement durable (impact environnemental de nos activités, recyclage, réduction des déchets, DIY…) sont organisées.