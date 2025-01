Outils pour les collectivités et maîtres d'ouvrages

La politique de financement des aménagements intermodaux

Faciliter les correspondances entre tous les modes et pour tous, créer des cheminements piétons et des itinéraires cyclables confortables, renforcer le stationnement vélo, réduire ou adapter la place de la voiture particulière, développer des Eco-station bus s’insérant au mieux dans la ville, accueillir les nouvelles formes de mobilité, proposer une information voyageurs claire et des services adaptés tout en améliorant le cadre de vie des habitants, tels sont les principaux objectifs qu’Île-de-France Mobilités souhaite partager avec l’ensemble des collectivités au travers de projets qui réinventent les espaces publics autour des gares et stations franciliennes.

Île-de-France Mobilités apporte un appui technique et financier aux collectivités pour faire émerger des projets d’aménagement d’équipements intermodaux répondant aux attentes des voyageurs et des riverains, évolutifs et s’inscrivant dans une démarche globale d’aménagement écologique et durable. L’autorité organisatrice participe ainsi à leur financement, dans une démarche partenariale avec l’ensemble des acteurs concernés.