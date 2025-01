Élodie Hanen, Directrice Générale Adjointe en charge du Développement

Diplômée de l’Ecole polytechnique et des universités de Berkeley (Californie) et de Columbia (New York), elle a, pendant plus de quinze ans, conduit des études de conception et accompagné la réalisation de projets complexes, en France et à l’international, dans les domaines du bâtiment et des infrastructures de transport. Elle est plus particulièrement en charge de la prospective, des études de planification des nouvelles liaisons de transports en commun, ainsi que des grands projets d’infrastructures franciliens (développement des lignes de tramways, des métros, du Grand Paris Express).