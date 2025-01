Nos missions

Chaque jour en Île-de-France 9,4 millions de déplacements sont réalisés par les Franciliens grâce à l’un des plus importants réseaux de transports en commun du monde. Que ce soit pour leurs déplacements professionnels ou pour leurs loisirs, équipés d’un passe Navigo (sur carte ou téléphone) ou d’un titre de transport occasionnel, les voyageurs peuvent emprunter les 1500 lignes de bus, 14 lignes de métros, 9 lignes de tramways et 13 lignes de trains et RER qui irriguent la Région. D’ici une dizaine d’années, le réseau d’Île-de-France Mobilités se sera enrichi des nombreux prolongements et des créations de métro, tram et RER en travaux en ce moment dont les prochaines lignes 15, 16, 17 et 18 du métro régional (projet Grand Paris Express).

Pour faire fonctionner quotidiennement l’ensemble de ces lignes, Île-de-France Mobilités passe des contrats avec des entreprises de transports telles que la RATP, la SNCF, Transdev, Kéolis, RATP Cap Île-de-France, Lacroix Savac et bien d’autres, qui sont responsables du bon fonctionnement des lignes qui leurs sont confiées et d’atteindre les niveaux de qualité de service qui leurs sont fixés (ponctualité, accessibilité, information, sécurité, propreté).

Le coût de fonctionnement de ce gigantesque système s’élève à plus de 10,5 milliards d’euros chaque année. Il est financé par les collectivités locales (Région, Départements et Ville de Paris), les employeurs via une taxe (le versement mobilité, anciennement versement transport) et via la prise en charge de 50% du coût de transport de leur personnel, et la vente des titres de transport. C’est Île-de-France Mobilités qui crée les différents titres de transports (Ticket t+, Navigo Liberté+, forfait Navigo, forfait Imagine’R, forfait Senior, forfait Junior etc….), et enfixe les tarifs.

Les besoins des Franciliens en matière de transport et de mobilité sont en constante évolution. Ce sont les élus locaux réunis dans le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités qui prennent toutes les grandes décisions permettant d’anticiper, d’adapter et de moderniser l’offre de transport aux besoins des voyageurs.

Ainsi, Île-de-France Mobilités pilote l’ensemble des grands programmes de modernisation des transports tels que le renouvellement des trains ou des rames de métro, la mise en accessibilité des gares, le remplacement des bus diesel par des bus propres…. Elle décide des prolongements et des créations des nouvelles lignes de tramways, de RER, de métro, de bus et même de télécabine !

Ces projets de long terme sont réalisés après l’évaluation de leur faisabilité technique, de leur coût et de leur intérêt pour les voyageurs (gain de temps, amélioration des correspondances…) et après de nombreux échanges avec les habitants, les élus des territoires et les acteurs de chaque commune concernée, afin de répondre au mieux aux enjeux locaux.

Avec une politique volontariste pour favoriser le développement de l’usage du vélo ou du covoiturage, mais également en proposant aux voyageurs des outils de recherche d’itinéraire de plus en plus performants et multimodaux, Île-de-France Mobilités s’attache à favoriser les solutions de déplacement les plus vertueuses écologiquement, participant ainsi à améliorer la qualité de l’air de la Région au bénéfice de la santé des Franciliens.