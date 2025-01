Nos engagements RH

Ce qui nous distingue

Île-de-France Mobilités est un établissement public relevant des collectivités territoriales, de ce fait nos règles de rémunération s’appuient sur les grilles de la fonction publique territoriale.

Notre politique s’appuie sur des principes d’équité interne combinée à notre engagement de transparence. La juste rétribution de la performance est notre priorité et permet à chacun de se positionner par rapport à ses pairs. Les niveaux de rémunération reflètent l’expertise, la complexité des tâches demandées, l’appréciation du niveau de contribution et de la performance individuelle.

La rémunération est individualisée en fonction des performances et de l’expertise du collaborateur.

Un processus d’évaluation de la performance annuelle est mis en place et récompense la performance, les compétences et l’engagement. Elle matérialise également notre confiance dans les capacités du collaborateur à réaliser avec succès des tâches de plus en plus complexes.